Гласнер — новый Эмери. Неочевидный нюанс, который их объединяет

До прихода Оливера Гласнера «Кристал Пэлас» был клубом с мерцающим статусом – где-то между середняком и командой-лифтом. После финала ЛК немец перестанет быть главным тренером этого клуба. Однако у лондонцев уже будут Кубок и Суперкубок Англии, а также не исключено, что и победа в Лиге конференций. Ничего из вышеперечисленного до прихода этого человека «Пэлас» не завоёвывал. И это ещё без учёта десятков миллионов евро, которые капнут на счета клуба после удачных продаж лидеров нынешним летом.

А для Гласнера, по сути, и предстоящий финал ничего уже не меняет. Он открыт для новых предложений и наверняка их даже рассматривает. Это готовый топ-тренер – просто пока без топ-клуба. Сначала доказал это в Германии, пошумев внутри страны и взяв Лигу Европы с «Айнтрахтом», потом – в Англии. А там в принципе что-то доказывать тяжелее, чем где-либо ещё. И если про трофеи было написано выше, то вот ещё два важнейших фактора для понимания, какой же Оливер Гласнер клёвый.

Много ли было возможностей у Максанса Лакруа и Жан-Филиппа Матета оказаться в заявке сборной Франции на чемпионат мира? Именно при Гласнере эти футболисты из серых и малозаметных превратились не просто в кандидатов в топ-сборную, а в футболистов её обоймы. Лакруа впервые Дидье Дешам пригласил на мартовские товарняки (вышел с Бразилией и Колумбией), а Матета в трёх встречах квалификации к ЧМ-2026 забил два гола (Исландии и Азербайджану).

Можно было, наверное, сказать, что в обороне у французов есть, например, Вильям Салиба, в нападении – Килиан Мбаппе и что у представителей «Пэлас» мало шансов. Ну, допустим. А выиграть конкуренцию у всех остальных потенциальных игроков сборной и попасть в окончательный список – это как? С учётом того, насколько хороши эти футболисты были у Гласнера, не взять их на турнир было бы если не преступлением, то упущением как минимум.

МАКСЕНС ЛАКРУА, ЖАН-ФИЛИПП МАТЕТА И ЙЕРЕМИ ПИНО Фото: Getty Images

С Йереми Пино иная история. Он уже вызывался в сборную Испании, затем порвал крестообразную связку, и в один момент показалось, что, увы, потерян для самого высокого уровня. Летом «Кристал Пэлас» заплатил за вингера € 30 млн – и парень моментально показал уровень и в Англии: 5+5 в 50 матчах дебютного сезона – весьма солидно. Теперь он едет в США, Канаду и Мексику вместе с Ламином Ямалем и другими испанскими гениями.

И ведь «Пэлас» – это не гранд, а донор, каждое окно регулярно делающий хорошие деньги на продажах. И Гласнеру удалось после потери сначала Эберечи Эзе (за € 70 млн ушёл в «Арсенал»), а затем Марка Гехи (за € 23 млн – в «Манчестер Сити») удержать команду в балансе, который, честно говоря, не очень-то и предсказывали, учитывая токсичную обстановку вокруг клуба. Да, вылет в Чемпионшип был бы чем-то запредельным и шокирующим, но выход в финал еврокубка – это совсем из разряда фантастики, которая стала реальностью.

Уже зимой стало ясно, что Гласнер дорабатывает сезон и уходит. Что не получилось сработаться с руководством, что бы специалисту ни обещали. В прошлом сезоне австриец проделал сумасшедшую работу: взял два трофея, сделал «Пэлас» одной из самых приятных команд АПЛ, заставил топ-клубы облизываться на его футболистов. Чуть раньше, между прочим, продали Майкла Олисе – возможно, одного из лучших игроков мира здесь и сейчас.

Это всё к тому, что Оливер – красавчик. Он вышел победителем из непростой ситуации нынешнего года, конвертировав успехи прошлого в нечто большее. Что перекрыло неоднозначные итоги кампании-2025/2026. При этом весь мир понял главное: Гласнер перерос и уровень команд, которые тренирует, и отношение к нему. Второе, на мой взгляд, имеет определяющее значение.

В АПЛ есть люди вроде Андони Ираолы или Роберто Де Дзерби – современные тренеры, чья пресса порой обгоняет их успехи. Они строят интересные команды и заслуживают шанс на уровне повыше. Вот только они пока ничего не добиваются на своих нынешних/прежних местах, а предоставляют им новые возможности именно авансом – исключительно за видение футбола. Гласнер же и в Германии отлил свой успех в металле, и в Англии. А это уже куда-то в сторону Унаи Эмери.

УНАИ ЭМЕРИ И ОЛИВЕР ГЛАСНЕР Фото: Getty Images

Быть может, Гласнер – это вообще новый Эмери? Не по принципам построения игры или влиянию на неё по ходу матча. И даже не по победам во второстепенных еврокубках. А по статусу. Человек, заслуживший тренировать топ-клуб не только вкладом и раскруткой игроков, но и трофеями. Если пробежаться по европейским лигам, такой тип специалистов – вымирающий, а может, даже и вымерший вид. Путь, которым идут эти люди, всё больше напоминает нуар с хорошим концом.

У Эмери, правда, с шагом наверх получилось не очень. Гласнер ещё не пробовал. Ну что же, время пришло.