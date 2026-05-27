«Верхняя кость вдавлена в череп, нос отвис». Самый жуткий день карьеры вратаря «Арсенала»

Сравните фото молодого Давида Райи и сейчас: может показаться, что это два разных человека. Ведь лицо ему хирургически реконструировали.

Давид Райя на протяжении трёх лет выигрывает «Золотую перчатку» АПЛ. В нынешнем сезоне он помог «Арсеналу» взять первое за 22 года золото, а теперь находится с клубом в шаге от первой в истории победы в Лиге чемпионов. 30-летний испанец находится в шикарном состоянии: как игровом, так и внешнем. Но если взглянуть на фото Райи 10-летней давности, то можно заподозрить Давида в трюке имени Бенджамина Баттона. Ведь тогда вратарь выглядел намного старше, чем сейчас!

В 2012 году Райя оказался в Англии в системе «Блэкберн Роверс». А в 2014-м клуб отдал вратаря в аренду в «Саутпорт», выступавший в пятом по силе дивизионе. «Каждый должен прокладывать свой собственный путь, цепляясь за то, что он пережил. Эти три месяца в Саутпорте были одними из лучших в моей карьере, потому что они многому меня научили. Это было как знакомство с реальным миром. Мне вот-вот должно было исполниться 19 лет», — рассказывал позже Райя в интервью Lancashire Telegraph.

Однако тогда юный Давид выглядел на все 30 лет. Впрочем, вряд ли голкипера это сильно парило. Но изменить внешность ему всё же пришлось. По не самым приятным и не зависящим от него обстоятельствам. В 2018 году в матче с «Вест Бромвичем» Райя серьёзно столкнулся с нападающим соперника Джеем Родригесом.

РАЙЯ В «САУТПОРТЕ» Фото: arsenal.com

Возглавлявший тогда «Блэкберн» Тони Моубрей так описал произошедшее: «Игрокам стало плохо от того, что они увидели. Верхняя кость была вдавлена в череп, и нос как бы отвисал. Игроки не могли на это смотреть, настолько всё было плохо».

«Неприятно это видеть. Я мчался за мячом, пытался уйти от контакта, но задел Райю бутсой. Мне сказали, что он попал в больницу, и я был расстроен», — рассказал о моменте Родригес. Райю действительно сразу же госпитализировали. Но, к счастью, травма оказалась менее серьёзной, чем предполагалось. У Давида был сломан нос, но вратарь быстро вернулся на поле. Однако затем длительное время испанец играл в защитной маске.

«В тот момент я думал, что моё лицо полностью разбито. У меня было ощущение, будто на нём образовалась большая трещина, я подумал, что мне немедленно потребуется операция», — описал Райя своё состояние после столкновения.

Давид Райя в маске Фото: rovers.co.uk

Однако позже Давиду всё равно провели реконструктивную операцию. Из-за этого изменилась форма его носа и лицо в целом. «Это не мешает мне дышать или что-то в этом духе. Травма может случиться с каждым, например, с центральным защитником, когда он бьёт головой, так что это не изменит мой стиль», — отметил тогда голкипер.

В 2019 году Райя перешёл в «Брентфорд», а в 2023-м перебрался в «Арсенал». Так что травма нисколько не помешала испанцу в карьере. А сам игрок продолжил преображение: в 2024 году Давид сделал пересадку волос. При этом игрок не постеснялся осветить процесс в соцсетях.

Давид Райя после пересадки волос Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В итоге к лету 2026-го Райя выглядит намного «свежее», чем в 18-19 лет. И фотографии испанца поражают болельщиков в соцсетях:

«Чувак так круто изменился, вообще не узнать»;

«Светится как сумасшедший»;

«Сломал нос и помолодел».

Интересно, поразятся ли они его игре в финале Лиги чемпионов.