Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Легенды, которые покидают свои клубы: Гвардиола, Салах, Левандовски, Карвахаль, Гризманн, Барселона, Реал, Ливерпуль, Ман Сити

Конец эпохи. Уход какой легенды из клуба принять тяжелее всего?
Кирилл Закатченко
Гвардиола, Гризманн, Салах, Левандовски
Гвардиола покинул «Манчестер Сити», Салах ушёл из «Ливерпуля», Левандовски попрощался с «Барселоной».

Европейский клубный сезон почти завершён. Осталось узнать победителей Лиги чемпионов и Лиги конференций, после чего можно готовиться к чемпионату мира. Провожаем не только сезон, но и сразу несколько настоящих глыб футбола. Легендарные для каждого из своих клубов личности, которые теперь ищут новое место работы. Тяжело представить Хосепа Гвардиолу не тренером «Манчестер Сити»? Безусловно. Непривычно видеть Дани Карвахаля не в футболке «Реала», а Мохамеда Салаха — не в форме «Ливерпуля»? Конечно.

Давайте определим, уход кого из легенд пережить тяжелее всего. В списке — несколько достойных кандидатов. Они займут места в рейтинге согласно вашим голосам. Что нужно делать, вы уже наверняка знаете. Достижения в карточках тренеров и футболистов приведены за период в конкретном клубе.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Рейтинг: уход какой легенды клуба вам тяжелее принять?
1 место

Хосеп Гвардиола, тренер

Возраст: 55 лет

Клуб: «Манчестер Сити» (2016-2026)

Достижения: победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Англии, трёхкратный победитель Кубка Англии, пятикратный победитель Кубка английской лиги, трёхкратный победитель Суперкубка Англии, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

2 место

Мохамед Салах, нападающий

Возраст: 33 года

Клуб: «Ливерпуль» (2017-2026)

Статистика: 442 матча, 257 голов

Достижения: победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Англии, победитель Кубка Англии, двукратный победитель Кубка английской лиги, победитель Суперкубка Англии, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

3 место

Антуан Гризманн, нападающий

Возраст: 35 лет

Клуб: «Атлетико» (2014-2019, 2021-2026)

Статистика: 501 матч, 212 голов

Достижения: победитель Лиги Европы, победитель Суперкубка Испании, победитель Суперкубка УЕФА.

4 место

Дани Карвахаль, защитник

Возраст: 34 года

Клуб: «Реал» Мадрид (2013-2026)

Статистика: 451 матч, 14 голов

Достижения: шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырёхкратный чемпион Испании, двукратный победитель Кубка Испании, четырёхкратный победитель Суперкубка Испании, пятикратный победитель Суперкубка Испании, пятикратный победитель клубного чемпионата мира.

5 место

Бернарду Силва, полузащитник

Возраст: 31 год

Клуб: «Манчестер Сити» (2017-2026)

Статистика: 460 матчей, 76 голов

Достижения: победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Англии, трёхкратный победитель Кубка Англии, пятикратный победитель Кубка английской лиги, трёхкратный победитель Суперкубка Англии, победитель клубного чемпионата мира.

6 место

Эндрю Робертсон, защитник

Возраст: 32 года

Клуб: «Ливерпуль» (2017-2026)

Статистика: 378 матчей, 14 голов

Достижения: победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Англии, победитель Кубка Англии, двукратный победитель Кубка английской лиги, победитель Суперкубка Англии, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

7 место

Шеймус Коулман, защитник

Возраст: 37 лет

Клуб: «Эвертон» (2009-2026)

Статистика: 435 матчей, 28 голов

Достижения: нет.

8 место

Эрнесто Вальверде, тренер

Возраст: 62 года

Клуб: «Атлетик» (2003-2005, 2013-2017, 2022-2026)

Достижения: победитель Кубка Испании, победитель Суперкубка Испании.

9 место

Леон Горецка, полузащитник

Возраст: 31 год

Клуб: «Бавария» (2018-2026)

Статистика: 312 матчей, 51 гол

Достижения: победитель Лиги чемпионов, семикратный чемпион Германии, трёхкратный победитель Кубка Германии, четырёхкратный победитель Суперкубка Германии, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

10 место

Джон Стоунз, защитник

Возраст: 31 год

Клуб: «Манчестер Сити» (2016-2026)

Статистика: 295 матчей, 19 голов

Достижения: победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион Англии, трёхкратный победитель Кубка Англии, пятикратный победитель Кубка английской лиги, двукратный победитель Суперкубка Англии, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

11 место

Роберт Левандовски, нападающий

Возраст: 37 лет

Клуб: «Барселона» (2022-2026)

Статистика: 193 матча, 120 голов

Достижения: трёхкратный чемпион Испании, победитель Кубка Испании, трёхкратный победитель Суперкубка Испании.

12 место

Каземиро, полузащитник

Возраст: 34 года

Клуб: «Манчестер Юнайтед» (2022-2026)

Статистика: 160 матчей, 26 голов

Достижения: победитель Кубка Англии, победитель Кубка английской лиги.

13 место

Другой игрок

Давид Алаба, защитник, 33 года, «Реал» (2021-2026) – 132 матча, 5 голов

Достижения: двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании, победитель Кубка Испании, победитель Суперкубка Испании, победитель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

Юлиан Брандт, полузащитник, 30 лет, «Боруссия» Дортмунд (2019-2026) – 307 матчей, 57 голов

Достижения: победитель Кубка Германии, победитель Суперкубка Германии.

Никлас Зюле, защитник, 30 лет, «Боруссия» Дортмунд (2022-2026) – 110 матчей, 3 гола

Достижения: нет.

Стефан Эль-Шаарави, нападающий, 33 года, «Рома» (2016-2026) – 348 матчей, 66 голов

Достижения: победитель Лиги конференций.

Мартен де Рон, полузащитник, 35 лет, «Аталанта» (2015-2026) – 445 матчей, 23 гола

Достижения: победитель Лиги Европы.

14 место

Педро Родригес, нападающий

Возраст: 38 лет

Клуб: «Лацио» (2021-2026)

Статистика: 209 матчей, 39 голов

Достижения: нет

