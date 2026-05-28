Все победители европейских чемпионатов — здесь! Без сенсаций не обошлось

Европейский сезон – всё! Осталось лишь провести в Будапеште финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «ПСЖ» и «Арсенал». Кстати, оба клуба выиграли свои чемпионаты – Лигу 1 и АПЛ соответственно. А ниже «Чемпионат» собрал всех победителей национальных турниров в Европе – от Португалии на западе до России на востоке, от Греции на юге до Норвегии на севере.
Где-то турниры проводят по системе «весна-осень», как например, в Финляндии – и потому сезонные победители там являются победителями и по годам. Ну а там, где играют по принципу «осень-весна», проблем для упоминания никаких – всё привычно и понятно.
Напомним, в УЕФА входят 55 стран, а значит, и национальных чемпионов ниже будет ровно столько же.
Албания: чемпион станет известен 31 мая
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб):?
Лига конференций (3 клуб): «Динамо Сити» (квалификация), ?
Лучший бомбардир сезона:?
Победитель Кубка: «Динамо Сити»
Литва: чемпион — «Кауно Жальгирис»
Фото: ФК «Кауно Жальгирис»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Кауно Жальгириес» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Хегельманн», «Жальгирис», «Паневежис» (все — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Элигиюс Янкаускас («Шяуляй») — 19 голов
Победитель Кубка: «Паневежис»
Лихтенштейн: победитель Кубка — «Вадуц» (чемпионат не проводится)
Фото: ФК «Вадуц»
Еврокубки
Лига конференций (1 клуб): «Вадуц» (квалификация)
Эстония: чемпион — «Флора»
Фото: ФК «Флора»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Флора» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Левадия», «Калью», «Пайде» (все — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Рауно Саппинен («Флора») — 20 голов
Победитель Кубка: «Флора»
Черногория: чемпион — «Сутьеска»
Фото: ФК «Сутьеска»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуба): «Сутьеска» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Морнар», «Петровац», «Дечич» (все — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Балша Секулич («Морнар») — 15 голов
Победитель Кубка: 28 мая
Люксембург: чемпион — «Биссен»
Фото: ФК «Биссен»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Биссен» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Дифферданж», «Мондорф» (оба — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Роман Фербер («Биссен») — 21 гол
Победитель Кубка: станет известен 29 мая
Уэльс: чемпион — «Нью-Сейнтс»
Фото: ФК «Нью-Сейнтс»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Нью-Сейнтс» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Коннах Куэй», «Пенибонт», «Карнарвон Таун» (все — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Джордан Уильямс («Нью-Сейнтс») — 26 голов
Победитель Кубка: «Карнарвон Таун»
Грузия: чемпион — «Иберия 1999»
Фото: ФК «Иберия»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Иберия 1999» (квалификация)
Лига конференций (3 клуба): «Дила», «Торпедо» Кутаиси, «Динамо» Тбилиси (все — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Бьёрн Йонсен («Торпедо» Кутаиси) — 21 гол
Победитель Кубка: «Дила»
Северная Македония: чемпион — «Вардар»
Фото: ФК «Вардар»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Вардар» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): «Шкендия», «Силекс» (оба — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Бассиру Компаоре («Струга») — 17 голов
Победитель Кубка: «Силекс»
Беларусь: чемпион — «МЛ Витебск»
Фото: ФК «МЛ Витебск»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «МЛ Витебск» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): БАТЭ, «Динамо» Минск (оба — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Александр Шестюк («Ислочь») — 17 голов
Победитель Кубка: БАТЭ
Андорра: чемпион — «Интер Эскальдес»
Фото: ФК «Интер Эскальдес»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Интер Эскальдес» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): «Санта-Колома», «Атлетик Эскальдес» (оба — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Борха Арельяно («Интер Эскальдес») — 17 голов
Победитель Кубка: «Атлетик Эскальдес»
Гибралтар: чемпион — «Линкольн Ред Импс»
Фото: ФК «Линкольн Ред Импс»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Линкольн Ред Импс» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): «Сент-Джозефс», «Европа» (все — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Ману Толедано («Монс Кальпе») — 30 голов
Победитель Кубка: «Линкольн Ред Импс»
Сан-Марино: чемпион — «Тре Фиори»
Фото: ФК «Тре Фиори»
Еврокубки
Лига чемпионов (1 клуб): «Тре Фиори» (квалификация)
Лига конференций (2 клуба): «Ла Фиорита», «Виртус» (оба — квалификация)
Лучший бомбардир сезона: Маттиас Бонетти («Доманьяно») — 27 голов
Победитель Кубка: «Ла Фиорита»