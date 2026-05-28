У сборной России выездной матч с участником ЧМ-2026! В соперниках — Египет с Салахом! LIVE

Сегодня, 28 мая, состоится товарищеский матч сборной России и Египта. Примечательно, что встреча пройдёт в Каире – то есть на выезде для команды Валерия Карпина, а от этого болельщики отвыкли.

История противостояния России и Египта скромная, но памятная – команда Станислава Черчесова обыграла африканского оппонента на домашнем ЧМ-2018. Разобрались со счётом 3:1, голы забили Денис Черышев и Артём Дзюба, ещё один египтяне забили в свои ворота.

И если сейчас сборная России никуда не едет, то Египет сыграет на ЧМ-2026 в группе G с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.