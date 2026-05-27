Пять удалений в одном матче! Во вратаря «Велеса» вселился Овчинников из 2006 года. Видео

Голкипер «Велеса» Расул Мицаев снова попал в ленту весенних хайлайтов. В первом случае повод был приятный. Мицаев забил гол после выноса от ворот и отпраздновал его с мамой, которая приехала поддержать сына на стадион.

Теперь же 23-летний воспитанник нальчикского «Спартака» заработал красную карточку за споры с арбитром. Во время игры «Велеса» с «Сибирью» (0:1) в дивизионе «Золото» LEON-Второй лиги главный судья Владислав Харитонов пять раз применил самую жёсткую санкцию. Разбираемся, как так вышло.

Что происходит с «Велесом»?

Начнем с того, что давление на клуб выросло до предела. Команда Алексея Стукалова забрала осеннюю часть «Золота» и несколько недель назад шла на первой строчке уже по ходу весеннего этапа. Казалось, выход в Лигу PARI – дело решённое.

Однако «Велес» покатился вниз – пять матчей без побед с тремя поражениями. С таким графиком клуб зашёл в «тройник». «Сибирь», в свою очередь, наоборот, всеми силами цепляется за путёвку в Первую лигу – по ходу дистанции сменили тренера (вместо Виктора Тренёва команду возглавил Вячеслав Комков).

В Новосибирске всё шло нормально вплоть до 24-й минуты. Правый защитник «Велеса» Марат Ковальков грубо сыграл против Александра Носова. Шипы, высокое положение ноги и продавливание – все аргументы в пользу удаления футболиста без права на апелляцию. Однако Мицаев как капитан пошёл спорить с судьёй. Расул увидел перед собой жёлтую карточку.

Предупреждение Мицаева лишь раззадорило, и он поднял градус – оттолкнул судью. На любом уровне такое действие оценивается однозначно – голкипера «Велеса» сразу же удалили с поля. В этот момент Мицаев окончательно потерял над собой контроль. Выдал гневную тираду в лицо арбитру, показывал повязку на руке и, кажется, повторил знаменитое выражение Сергея Овчинникова: «Я – капитан команды, *****».

После этого Мицаев ещё долго ходил вокруг поля и показывал трибунам эмблему «Велеса». Вскоре на сцену вышел Алексей Стукалов – выбежал на поле и тоже спорил с арбитром. За что и отправился в раздевалку в компании двух своих игроков.

«Футболист сначала в мяч играет. Потом уже, возможно, было касание, но грубости не было. Судья этот эпизод не видел. Подсказывает резервный. Откуда он? Новосибирский… (Константин Наприенко. – Прим. «Чемпионата»). Красная карточка. Думайте. Капитан команды подходит и начинает спрашивать не в грубой форме – одна жёлтая, вторая. Минус два игрока! Я уже не выдержал, вышел, спросил – что ты творишь», – цитирует Стукалова канал «Сибирский Гештальт».

Через пять минут Харитонов удалил ещё и помощника Стукалова. Таким образом, «Велес» получил сразу четыре красные карточки за первые 30 минут игры.

«Сибирь» с двумя лишними игроками перехватила инициативу и забила в конце первого тайма. Отличился 20-летний нападающий Денис Покотыло (на его счету уже семь голов в этом сезоне). В концовке матча второе предупреждение получил защитник команды хозяев Сергей Запалацкий. «Сибирь» удержала победу и обогнала «Велес» в таблице. Рядом «Текстильщик» и «Ленинградец», недавно уволивший Алексея Багу.

Команда Стукалова рискует повторить результат «Челябинска» прошлого сезона. Тогда уральцы выиграли первый этап «Золота», но весной заняли лишь шестое место. В итоге вышли в Первую лигу через стыковые матчи, обыграв в серии пенальти «Волгарь».

Для 24-летнего судьи Харитонова это лишь седьмой матч на таком уровне. После финального свистка футболисты «Велеса» атаковали бригаду арбитров, но тренерский штаб оперативно увёл игроков с поля. Лишние дисквалификации сейчас точно ни к чему.