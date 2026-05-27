Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сибирь — Велес — 1:0, 27 мая 2026, Во Второй лиге России пять удалений, видео, Расул Мицаев, судья Владислав Харитонов

Пять удалений в одном матче! Во вратаря «Велеса» вселился Овчинников из 2006 года. Видео
Александр Симбирский
Во Второй лиге России пять удалений
Комментарии
Игроки неплохо расплавились в жарком Новосибирске.

Голкипер «Велеса» Расул Мицаев снова попал в ленту весенних хайлайтов. В первом случае повод был приятный. Мицаев забил гол после выноса от ворот и отпраздновал его с мамой, которая приехала поддержать сына на стадион.

Теперь же 23-летний воспитанник нальчикского «Спартака» заработал красную карточку за споры с арбитром. Во время игры «Велеса» с «Сибирью» (0:1) в дивизионе «Золото» LEON-Второй лиги главный судья Владислав Харитонов пять раз применил самую жёсткую санкцию. Разбираемся, как так вышло.

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 15-й тур
27 мая 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирск
Окончен
1 : 0
Велес
Москва
1:0    

Что происходит с «Велесом»?

Начнем с того, что давление на клуб выросло до предела. Команда Алексея Стукалова забрала осеннюю часть «Золота» и несколько недель назад шла на первой строчке уже по ходу весеннего этапа. Казалось, выход в Лигу PARI – дело решённое.

Однако «Велес» покатился вниз – пять матчей без побед с тремя поражениями. С таким графиком клуб зашёл в «тройник». «Сибирь», в свою очередь, наоборот, всеми силами цепляется за путёвку в Первую лигу – по ходу дистанции сменили тренера (вместо Виктора Тренёва команду возглавил Вячеслав Комков).

Совсем недавно у москвичей всё было хорошо:
Половина самого запутанного чемпионата России позади. Кто фаворит в борьбе за Первую лигу?
Половина самого запутанного чемпионата России позади. Кто фаворит в борьбе за Первую лигу?

В Новосибирске всё шло нормально вплоть до 24-й минуты. Правый защитник «Велеса» Марат Ковальков грубо сыграл против Александра Носова. Шипы, высокое положение ноги и продавливание – все аргументы в пользу удаления футболиста без права на апелляцию. Однако Мицаев как капитан пошёл спорить с судьёй. Расул увидел перед собой жёлтую карточку.

Предупреждение Мицаева лишь раззадорило, и он поднял градус – оттолкнул судью. На любом уровне такое действие оценивается однозначно – голкипера «Велеса» сразу же удалили с поля. В этот момент Мицаев окончательно потерял над собой контроль. Выдал гневную тираду в лицо арбитру, показывал повязку на руке и, кажется, повторил знаменитое выражение Сергея Овчинникова: «Я – капитан команды, *****».

Права на видео принадлежат ФНЛ

Вспоминаем классику:
«Я капитан команды, *****!» История легендарной фразы Овчинникова
«Я капитан команды, *****!» История легендарной фразы Овчинникова

После этого Мицаев ещё долго ходил вокруг поля и показывал трибунам эмблему «Велеса». Вскоре на сцену вышел Алексей Стукалов – выбежал на поле и тоже спорил с арбитром. За что и отправился в раздевалку в компании двух своих игроков.

«Футболист сначала в мяч играет. Потом уже, возможно, было касание, но грубости не было. Судья этот эпизод не видел. Подсказывает резервный. Откуда он? Новосибирский… (Константин Наприенко. – Прим. «Чемпионата»). Красная карточка. Думайте. Капитан команды подходит и начинает спрашивать не в грубой форме – одна жёлтая, вторая. Минус два игрока! Я уже не выдержал, вышел, спросил – что ты творишь», – цитирует Стукалова канал «Сибирский Гештальт».

Через пять минут Харитонов удалил ещё и помощника Стукалова. Таким образом, «Велес» получил сразу четыре красные карточки за первые 30 минут игры.

«Сибирь» с двумя лишними игроками перехватила инициативу и забила в конце первого тайма. Отличился 20-летний нападающий Денис Покотыло (на его счету уже семь голов в этом сезоне). В концовке матча второе предупреждение получил защитник команды хозяев Сергей Запалацкий. «Сибирь» удержала победу и обогнала «Велес» в таблице. Рядом «Текстильщик» и «Ленинградец», недавно уволивший Алексея Багу.

Тоже интересный сюжет:
Самая неожиданная отставка за пределами РПЛ. Тренера убрали, хотя команда на первом месте!
Самая неожиданная отставка за пределами РПЛ. Тренера убрали, хотя команда на первом месте!

Команда Стукалова рискует повторить результат «Челябинска» прошлого сезона. Тогда уральцы выиграли первый этап «Золота», но весной заняли лишь шестое место. В итоге вышли в Первую лигу через стыковые матчи, обыграв в серии пенальти «Волгарь».

«Велес» теперь занимает четвёртое место в «Золоте»

Для 24-летнего судьи Харитонова это лишь седьмой матч на таком уровне. После финального свистка футболисты «Велеса» атаковали бригаду арбитров, но тренерский штаб оперативно увёл игроков с поля. Лишние дисквалификации сейчас точно ни к чему.

Красивая была история с мамой у Мицаева:
Чудо-гол вратаря во Второй лиге! Зарядил со своей половины поля и отметил с мамой! Видео
Чудо-гол вратаря во Второй лиге! Зарядил со своей половины поля и отметил с мамой! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android