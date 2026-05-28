Но в нашей команде – только один. А многие уже ушли из футбола.

Подзабытая победа России над Египтом в 2018-м. Четыре игрока до сих пор в сборных!

Сегодня сборная России сыграет в товарищеском матче с готовящимся к ЧМ-2026 Египтом. Это будет всего лишь вторая встреча команд за всю историю. Первую вы наверняка ещё не забыли – на российском чемпионате мира 2018 года наши обыграли египтян со счётом 3:1. Однако детали той игры уже частично стёрлись из памяти. Давайте вспомним битву восьмилетней давности и посмотрим, кто из её участников ещё продолжает карьеру.

Как Россия победила Египет на ЧМ-2018

Тот матч с Египтом состоялся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2018. Перед ним настроение в России было уже совсем другим, нежели перед стартом команды Станислава Черчесова на турнире, когда тренера не поливал только ленивый. В товарняках сборная не феерила, поэтому многие сомневались, что она способна выйти из группы. Но у Черчесова был план – и он сработал. Разгром на старте ЧМ-2018 Саудовской Аравии (5:0) в «Лужниках» с голами Юрия Газинского, Артёма Дзюбы, Александра Головина и оформившего дубль Дениса Черышева заставил поверить в команду. Впрочем, все понимали – Египет сильнее Саудовской Аравии. По крайней мере, по именам.

Сборная Египта, напротив, начала турнир с поражения – 0:1 от фаворита группы Уругвая. Это вынуждало соперника больше рисковать в Санкт-Петербурге и давало преимущество нашим. Ведь при желании можно было действовать вторым номером, сделать ставку на использование свободного пространства. С другой стороны, именно к матчу с Россией египтяне поставили на ноги свою главную звезду Мохамеда Салаха. Вингер «Ливерпуля» не играл три недели из-за травмы плеча («спасибо» Серхио Рамосу за жёсткий фол в финале Лиги чемпионов), остался в запасе с Уругваем. Между тем сезон-2017/2018 был одним из самых результативных для Салаха в АПЛ – он набрал 32+11 в 36 матчах.

Первый тайм сложился для сборной России непросто. Наши всё-таки решили наступать, но мало что создали, а команда Эктора Купера проводила опасные контрвыпады. Хотя Юрий Жирков в целом справился с Салахом. Всё самое интересное случилось во второй половине. Уже на 47-й минуте хозяевам повезло забить курьёзный гол – Роман Зобнин зарядил из-за штрафной с подбора, а защитник египтян Ахмед Фатхи, увлекшись единоборством с Дзюбой, срезал мяч в собственные ворота.

Александр Самедов и Артём Дзюба празднуют гол сборной России Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Автогол подбил гостей. На исходе часа матча хозяева выдали мощный отрезок и забили ещё дважды. Сперва огорошили Египет комбинацией Самедов – Фернандес – Черышев на правом фланге. Русский бразилец вырезал передачу на «испанца», а тот нанёс удар в касание. Затем крутейший гол сотворил Дзюба. После заброса из глубины Артём ловко принял мяч на грудь в полукруге, технично пробросил его мимо защитника и неотразимо пробил. Исполнение эпизода – на топ-уровне! Команда Купера уже была сломлена. В концовке египтяне атаковали на автопилоте и сумели лишь уйти от крупного поражения. Зобнин сфолил в штрафной на Салахе, поэтому Мо всё же не ушёл с поля без результативного действия. Сам вингер «Ливерпуля» и реализовал пенальти. Игорь Акинфеев оставил подвиги на 11-метровых на плей-офф.

Победа над Египтом досрочно вывела сборную России в 1/8 финала. Результат матча с Уругваем (0:3) в третьем туре не имел большого значения. А расстроенные египтяне умудрились проиграть ещё и Саудовской Аравии (1:2) – вернулись домой с позором.

«Мы провели очень хороший первый тайм, но выдали 15 плохих минут, поэтому потерпели поражение, – сказал Купер по окончании матча с Россией. – Допустили ошибки в обороне, и нам не хватило удачи в некоторых голевых моментах. В принципе, это был неплохой матч».

А Черчесов в тот день, отвечая на вопросы журналистов, отказался от слова «проблема» в своём словаре.

Станислав Черчесов главный тренер сборной России на ЧМ-2018 «Понятно, что египтянам надо было выиграть, а мы хотели это сделать. Это разные психологически полярности. Египет со словом «надо» не всегда справляется, потому что не может играть первым номером. Мы это учли. Вопрос Салаха тоже надо было решать. Сегодня утром Жирков дал добро на матч, потому что он несколько дней был не в том состоянии. Его нога. Но мы уже понимали, как действовать. И нам это удалось. Вы два раза повторили слово «проблема», а мы это не любим. У нас этого слова в лексиконе нет… Проблем у нас нет, не было и не будет».



Кто из участников матча 2018 года ещё играет

Многие из 28 участников матча восьмилетней давности уже закончили карьеру. В сборной России – большинство. Но есть и игроки, которые продолжают выступать за свои национальные команды и сегодня встретятся снова.

У нас по-прежнему в сборной 29-летний Александр Головин. Теперь не молодой талант – самая яркая звезда и капитан команды. Благодаря ЧМ-2018 Головин уехал в «Монако», а в нынешнем сезоне Лиги 1 он набрал 5+5 в 25 матчах.

У египтян трое до сих пор играют за сборную и готовятся сейчас к ЧМ-2026. 33-летний Салах всё ещё ключевая фигура в национальной команде. Этот сезон стал последним для Мо в «Ливерпуле» – он заработал 7+7 в 27 матчах АПЛ.

Основным вратарём египтян до последнего времени оставался 37-летний Мохамед Эль-Шенави. Он играет на родине за «Аль-Ахли» – завоевал со своей клубной командой семь чемпионских титулов и четыре раза побеждал в африканской Лиге чемпионов. Правда, в 2026-м Эль-Шенави стал выпадать из основы «Аль-Ахли»: в нынешнем сезоне у него 15 матчей в чемпионате Египта, 13 пропущенных мячей и пять «сухарей».

В атаке у египтян, помимо Салаха, сохранился 31-летний Трезеге – второй бомбардир сборной в отборочном цикле ЧМ-2026. Классный игрок с опытом выступлений за «Астон Виллу». Но сейчас Трезеге также в «Аль-Ахли» – в этом сезоне забил 11 мячей в 21 матче чемпионата. Да и в африканской ЛЧ удачно «пострелял». Там он набрал 6+1 в девяти матчах.

Что касается других египтян, проигравших в Санкт-Петербурге на ЧМ-2018, то пока не ушли из футбола семеро. Это защитники Али Габр (играет за «Пирамидс», Египет), Ахмед Хегази («Неом», Саудовская Аравия), полузащитники Мохамед Эльнени («Аль-Джазира», ОАЭ), Абдалла Эль-Саид («Замалек», Египет), Амр Варда («Ираклис», Греция), Кахраба (ЕННПИ, Египет) и нападающий Рамадан Собхи («Пирамидс»). Тем не менее они реванш у России взять не смогут, как и поехать на ЧМ-2026.

Из россиян, помимо Головина, продолжают играть пятеро, включая обоих авторов голов. Дзюба завершил свои выступления за «Акрон», став лучшим бомбардиром и ассистентом тольяттинцев в РПЛ. Набрал 8+5 в 26 матчах. Черышев «пылит» на Кипре. В феврале договорился о контракте с «Красавой» и помог этому клубу в борьбе за выживание на финише чемпионата. Заработал 2+3 в 12 матчах.

«Вечный» Акинфеев, как и прежде, в ЦСКА. В 19 матчах сезона РПЛ 40-летний голкипер пропустил 22 мяча. Три раза сыграл «на ноль». Зобнин тоже не менял клуб – капитанит в «Спартаке». Весной пережил вторую молодость после прихода на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо. В 25 матчах чемпионата у Романа два гола и одна голевая передача. Вышедший в июне 2018-го на замену Далер Кузяев – в «Рубине». Полузащитник в этом сезоне РПЛ как-то ушёл в тень, почти ничем не запомнился, вернувшись из Франции. Провёл 16 матчей без результативных действий.

Пара слов и о тренерах. Черчесов по ходу завершившегося сезона возглавил «Ахмат» – поднял его из зоны вылета на девятое место. Аргентинец Купер, поработав со сборными Узбекистана, ДР Конго и Сирии, принял в мае этого года перуанский «Университарио».

ЧМ-2018 всегда приятно вспомнить! Кое-кто из сегодняшнего состава сборной России тогда только в школу ходил и смотрел на победы нашей команды детскими глазами, с особенно сильными эмоциями. А главный тренер Валерий Карпин, к слову, завершал свой первый сезон в «Ростове» после периода в Армавире, сотрудничества с «Матч ТВ» и долгожданного возвращения в РПЛ.