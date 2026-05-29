«Помог бы даже внутри раздевалки». Дзюба и «Спартак» — насколько это вообще реально?

Параллельные прямые, как известно, не пересекаются. Или в этом случае всё не так?

Артём Дзюба и «Спартак» – две прямые, которые ещё пять лет назад сложно было представить пересекающимися. Артём – бомбардир «Зенита», на этапе карьерного постпрайма, но всё ещё дающий результат. «Спартак» – нестабильная сущность, которая не забывает обид. Они чувствовали себя комфортно отдельно друг от друга. И соприкасались разве что в каких-то интервью. Сценарий перехода не обсуждался даже на уровне идеи. Это казалось нереальным.

Однако время не только лечит, но и корректирует оптику. Весной 2026-го Дзюба в составе «Акрона» приехал на стадион «Спартака», тольяттинцы там проиграли, но главное началось после. Дзюба как ни в чём не бывало вышел к народу и журналистам, а те стали забрасывать его вопросами о родном клубе. Естественно, в контексте возвращения. Сначала футболист отшучивался. Не исключал, что может вернуться даже президентом, однако всё это попахивало какой-то иронией. Пока не появилась эта цитата.

Артём Дзюба бывший нападающий «Спартака» «Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену — минут на 20-25, на 30. Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся. Они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Барко, он просто делает разницу. Он прямо выделяется».



Не на эмоциях, а намеренно Дзюба послал в офис руководства красно-белых чёткий месседж: я готов вернуться даже второй или третьей опцией. Чтобы просто помогать клубу, про который Артём, по его словам, ничего плохого никогда не говорил. Экспертизу по этому поводу можно оставить летописцам игрока – те уж наверняка откопают какие-то цитаты.

Важно другое – реакция. В комментариях немалая часть общественности резко осудила потенциальное решение по возвращению легенды. Да и экспертное сообщество тоже в своём большинстве не поддержало идею. Парадоксально, не правда ли? Ведь есть видео, как спартаковские болельщики подходят к Артёму, фотографируются и относятся к нему с теплотой. А в медиа муссируются совсем другие вещи.

О чём это говорит? Футбольное комьюнити неоднородно. И неправильно принимать те или иные стратегические решения, беря в расчёт мнение инфлюенсеров и их аудитории.

Артём Дзюба в «Спартаке», 2011 год Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Есть совсем другие люди, которые могут не читать медиа и блогеров, но одновременно являться болельщиками. Нельзя исключать, что их даже немалое количество. И они относятся к Артёму иначе. Без неприязни, а как к футболисту, который является не просто воспитанником, а одним из лучших игроков поколения. И если он завершит карьеру в родном клубе, они точно не будут возражать.

Всё это время молчал «Спартак». Ещё в январе тогда пока малознакомый нам Хуан Карлос Карседо назвал Дзюбу большим игроком и с позитивом вспомнил период работы с игроком, когда он входил в штаб Унаи Эмери. Но потом – тишина. И только недавно тема всплыла на уровне официального комментария от спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао.

Фрэнсис Кахигао спортивный директор «Спартака» «Хотел бы я видеть Дзюбу в «Спартаке»? Артём — огромный профессионал. В своё время он проделал большую работу в «Спартаке», в клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем».



То есть историю с Дзюбой в «Спартаке» в тот момент признали не обычным слухом, а сюжетом, который заслуживает внимания. Если бы не заслуживал, то Кахигао сказал бы, что это невозможно – ну или что-то в таком духе. А формулировка «посмотрим, что случится» обычно произносится, когда дискуссия идёт и подписание в принципе возможно.

Спартаковское сообщество снова разделилось: одни называют историю кинематографичной, другие – просто резко против неё. Плюсы очевидны:

«Спартак» громыхнёт с точки зрения интереса к себе, если пригласит Артёма завершить карьеру, потратив при этом совсем небольшие деньги;

получит игрока, который сделал 13 результативных действий в минувшем сезоне Мир РПЛ (8+5 – это чуть меньше, чем у Ливая Гарсии и Манфреда Угальде на двоих – 10+6);

Дзюба – лучший по выигранным единоборствам и один из лучших по передачам под удар в РПЛ;

Артём ведь ещё и харизматичный лидер, который знает не в теории, а на практике, как выигрываются титулы.

Минусы тоже понятны: игровой стиль нынешнего «Спартака» не подходит Дзюбе. Команда Карседо – это про интенсивный футбол с прессингом, где все атакуют и обороняются. 37-летний Дзюба (в августе исполнится 38) этим заниматься уже физически не может. С другой стороны, если вернуться к его цитате, мы видим: Артём готов смириться с ролью запасного и помогать тогда, когда нужно. Однако это опять же теория: говорить перед подписанием контракта можно всё что угодно. И не всегда это соотносится с тем, что будет на деле.

Сможет ли Дзюба вспылить, когда будет, например, регулярно оставаться на скамейке в сложный для команды момент? Легко. Пойдёт ли он на конфликт? Не исключено. Станет ли это плюсом для команды? Вряд ли.

Артём Дзюба и Хуан Карлос Карседо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очевидно, что в этом вопросе приоритетным должно стать мнение Карседо. Готов ли тренер принять игрока с таким впечатляющим авторитетом? Если испанец найдёт к нему подход и они чётко и заранее обсудят роль и возможности Артёма, то однозначно такая опция будет большим плюсом для «Спартака». Если договорённости в какой-то момент нарушат, всё будет очень плохо.