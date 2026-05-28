«Зенит» забирает из Турции нетипичного бразильца. Это конкурент Соболеву или нет?

Ещё не наступил июнь, а «Зенит» уже близок к закрытию второго трансфера в зимнее окно. Последние дни турецкие СМИ активно писали о переговорах петербургского клуба по Фелипе Аугусто. По информации инсайдера Ягыза Сабунджоглу, чемпион России договорился с «Трабзонспором» о сделке на € 18 млн, кроме того, будут прописаны бонусы в размере € 2 млн и процент от последующей продажи форварда. Ранее тот же Сабунджоглу сообщил, что сине-бело-голубые согласовали контракт и с самим 22-летним бразильцем, а сторона игрока настаивала, чтобы «Трабзонспор» принял предложение «Зенита». Нередко турки спешат выдать желаемое за действительное на трансферном рынке. Но тут, похоже, стоит ждать официальных новостей в ближайшее время.

На самом деле об интересе «Зенита» к Аугусто писали ещё в зимнее окно – и не только турецкие СМИ. Но заполучить форварда по ходу сезона у клуба по каким-то причинам не получилось. Вместо бразильца в Санкт-Петербург приехал Джон Дуран, о чём Сергей Семак наверняка быстро пожалел. Для Фелипе трансфер в «Зенит» не будет шагом назад с точки зрения уровня, на котором он выступал, и, несомненно, окажется шагом вперёд в финансовом плане. Так что он, в отличие от колумбийца, должен приехать мотивированным.

Аугусто отыграл в «Трабзонспоре» всего один сезон. Год назад турецкий клуб купил форварда у бельгийского «Серкль Брюгге», заплатив почти в четыре раза меньше. Прогрессировал бразилец в команде… экс-форварда «Зенита» Фатиха Текке! Победитель Кубка УЕФА в составе сине-бело-голубых провёл свой самый успешный сезон как тренер. Текке принял «Трабзонспор» в марте 2025-го, поднял команду с 11-го места на третье по итогам завершившегося чемпионата, а в мае завоевал Кубок Турции.

Аугусто быстро превратился в важную фигуру для Текке. В этом чемпионате Турции он в шестой в команде по сыгранному времени (2197 минут). Более того, Фелипе вошёл в топ-7 бомбардиров Суперлиги с 13 голами. Все забил с игры. К слову, первое место поделили партнёр бразильца по «Трабзонспору» двухметровый нигериец Пол Онуачу и экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, у которых по 22 мяча.

При этом Аугусто далеко не всегда играл центрфорварда. Поскольку эту позицию, как правило, занимал Онуачу, бразильский универсал действовал либо под нападающим, либо на фланге атаки. И тем не менее показал высокую результативность. Фелипе забивал благодаря своим сильным качествам: он умеет грамотно выбрать позицию и сыграть на опережение в чужой штрафной, обладает хорошим прыжком и ударом головой, открывается за спины. Кроме того, способен самостоятельно протащить мяч и обыграть один в один. Достаточно быстрый футболист.

ФЕЛИПЕ АУГУСТО В «ТРАБЗОНСПОРЕ» Фото: Anadolu via Getty Images

Ещё в январе, когда впервые появились слухи о контактах «Зенита» по Аугусто, комментатор и знаток турецкого футбола Эльвин Керимов дал характеристику Фелипе в интервью для издания «Спорт день за днём»:

«Он интересный нападающий, молодой, за которого «Трабзонспор» заплатил € 5 млн, – очень перспективный. У Фатиха Текке играет в схеме 4-2-3-1 чаще всего под Онуачу, большим, габаритным нападающим, в позиции оттянутого форварда. То есть и под ним, и между вингерами. Когда нет Онуачу, вот он уезжал на Кубок Африки в составе Нигерии, Аугусто играл центрального нападающего на его месте. Были матчи, в которых он и слева, и справа находился тоже. В целом, комплексно, очень интересный нападающий, которого можно по-разному использовать. Очень высокий – 190 сантиметров его рост, левоногий, молодой, прошёл хорошую школу «Коринтианса»…

Соответствует ли Аугусто уровню российского футбола? Я думаю, да, по уровню соответствует. Техничный, пластичный, тактически гибкий, достаточно забивной. Но и проблемы с адаптацией, конечно, тоже исключать не стоит. В Турции он быстро адаптировался, но там понятно, что совсем иные климатические условия. Усилил бы Аугусто «Зенит» в его текущей сборке? Усилить, думаю, мог бы, принося пользу и как центрфорвард, и в оттяжке. Опыт игры вместе с большим нападающим, опять же, имеется. Соболев же, скорее, такой чистый центральный нападающий, его с Онуачу лучше сравнивать, который регулярно «девятку» играет. А Аугусто более разноплановый».

По статистике Фелипе стал вторым в «Трабзонспоре» после Онуачу по ударам в створ (30) за сезон Суперлиги. Мог забить даже больше, но трижды попадал в штангу или перекладину. Как ни удивительно, вошёл Аугусто в топ-2 в команде и по заблокированным пасам соперников (25). В этом плане он не похож на бразильца в классическом восприятии игроков из этой страны: очень активно работает без мяча, прессингует, пашет в защите. Работоспособный футболист, физически сильный – Семак таких ценит вдвойне.

«Зенит», как нетрудно догадаться, следит за Аугусто уже несколько лет. Когда петербуржцы в 2022 году меняли Юри Алберто на группу игроков «Коринтианса» и получали права на Педро, Фелипе играл за молодёжку клуба из Сан-Паулу вместе с нынешним полузащитником сине-бело-голубых. Правда, за первую команду «Коринтианса» Аугусто дебютировал ещё раньше – в сезоне-2021 сыграл в Лиге Паулиста и трёх матчах чемпионата Бразилии. В Европу форвард уехал в январе 2024-го – его продали в «Серкль Брюгге» всего за € 3 млн. До отъезда в Бельгию Фелипе успел провести за «Коринтианс» 29 матчей (в основе – шесть) и забить два мяча.

Полтора сезона в «Серкль Брюгге» помогли молодому бразильцу окрепнуть и сформироваться как футболисту высокого уровня. В бельгийской команде Аугусто сыграл 66 матчей (в основе – 37) и набрал 9+6. Там он тоже был и центрфорвардом, и вингером. Поиграл в еврокубках, где забивал в Лиге конференций словенской «Олимпии», польским «Ягеллонии» и «Висле». Но настоящий прорыв, если говорить о результативности, произошёл у Фелипе уже в «Трабзонспоре», за что, по его словам, он благодарен Текке. Индивидуальная работа с тренером принесла пользу.

Фелипе Аугусто нападающий «Трабзонспора» «Бегать и бороться – это действительно мои главные качества. Биться за футболку клуба, за товарищей по команде и болельщиков всегда в приоритете для меня. Иногда ты можешь забить гол и сделать голевую передачу, но, даже если этого не происходит, должен приносить пользу команде. Именно это я и стараюсь делать. Моя позиция может меняться – центральный нападающий, правый или левый форвард, но в любом случае надо выполнять свою работу: иногда это голы, иногда отборы и единоборства».



На Аугусто после его взлёта положили глаз и другие европейские клубы. В частности, в Португалии писали, что Жозе Моуринью хотел бы взять парня в «Бенфику». Но теперь Особенный и сам прощается с Лиссабоном, а «Зенит» готов забрать Фелипе, пока остальные раскачиваются на летнем рынке.