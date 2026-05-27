Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кристал Пэлас – Райо Вальекано, финал Лиги конференций, 27 мая 2026, мальчик упал с трибуны, что случилось, подробности

Вратарь попросил судью остановить финал Лиги конференций! Из-за падения фаната на трибуне
Константин Кринский
Вратарь попросил судью остановить финал
Комментарии
По неподтверждённой информации, пострадал ребёнок.

Внимания к финалу Лиги конференций исторически не очень много. Даже выход туда клуба АПЛ вряд ли сильно повысил интерес к третьему еврокубку. Однако во время матча случился неприятный инцидент.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
1:0 Матета – 51'    

Ближе к 40-й минуте вратарь «Райо Вальекано» Аугусто Баталья попросил главного арбитра матча Маурицио Мариани остановить матч на арене в Лейпциге. Кипер показал судье, что на трибуне за его воротами что-то случилось с одним из болельщиков.

Аугусто Баталья прерывает игру

Аугусто Баталья прерывает игру

Фото: UEFA via Getty Images

Комментаторы Okko Sport на этой игре Денис Алхазов и Влад Арапов во время репортажа сказали, что ребёнок на трибуне упал с перил. Подтвердить эту информацию пока не удалось.

Надо сказать, что матч почти сразу продолжился, а болельщика вскоре увели.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android