Вратарь попросил судью остановить финал Лиги конференций! Из-за падения фаната на трибуне

Внимания к финалу Лиги конференций исторически не очень много. Даже выход туда клуба АПЛ вряд ли сильно повысил интерес к третьему еврокубку. Однако во время матча случился неприятный инцидент.

Ближе к 40-й минуте вратарь «Райо Вальекано» Аугусто Баталья попросил главного арбитра матча Маурицио Мариани остановить матч на арене в Лейпциге. Кипер показал судье, что на трибуне за его воротами что-то случилось с одним из болельщиков.

Аугусто Баталья прерывает игру Фото: UEFA via Getty Images

Комментаторы Okko Sport на этой игре Денис Алхазов и Влад Арапов во время репортажа сказали, что ребёнок на трибуне упал с перил. Подтвердить эту информацию пока не удалось.

Надо сказать, что матч почти сразу продолжился, а болельщика вскоре увели.