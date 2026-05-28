23 главных факта о прошедшем сезоне АПЛ. Большая порция итогов и статистики

Чемпионат Англии завершён – «Арсенал» всё-таки стал первым, а эпоха Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» подошла к концу. Самое время подвести финишную черту и обозначить главное. Цифры, рекорды, трансферные провалы и успехи – собрали всё в одном месте.

1. Первое чемпионство «Арсенала» с 2004 года

Три серебра подряд едва не сломали Микеля Артету. На днях он признался, что готов был уйти после сезона-2024/2025, однако Джош Кронке (президент «Арсенала») ответил: «Мы сделаем это, и сделаем это вместе с тобой».

Новый «Арсенал» стал ультрапрагматичным, что породило волну беспрецедентной ненависти к команде. Упор на стандарты (23 гола после угловых и штрафных – 16,33% от общего числа), сушка матчей при счёте 1:0, осторожные розыгрыши.

Артета методично шёл к своей цели – не помешал даже традиционный весенний завал. После поражения от «Сити» (1:2) и двух упущенных трофеев (Кубок лиги и Кубок Англии) казалось, что «Арсенал» упадёт в яму. В итоге команда выдала серию из пяти побед в АПЛ и воспользовалась осечками конкурента. Впереди у Артеты ещё и финал Лиги чемпионов в Будапеште.

2. Давид Райя взял третью «Золотую перчатку» подряд

19 «сухих» матчей – повторил клубный рекорд Дэвида Симэна. Оборона «Арсенала» стала лучшей по цифрам в АПЛ (допустили меньше всех xG и пропустили всего 27 мячей), но иногда случались провалы. И вот в такие моменты в игру вступал Райя – достаточно вспомнить сложнейшие 1:0 с «Вест Хэмом», когда испанец потащил удар Матеуша Фернандеша после выхода один на один. Ну или мертвейшее спасение в игре с «Брайтоном» при счёте 1:2 из дальней «девятки». Король.

3. Гвардиола остановился на 20 трофеях с «Сити»

Напоследок Пеп закинул в копилку Кубок лиги и Кубок Англии. А вот в очередной раз сожрать на финише «Арсенал» уже не получилось. Глобальные проблемы «Манчестер Сити» начались ещё в прошлом сезоне – каким-то чудом забрались на третье место (помогли зимние трансферы и фирменный финишный спурт). В ноябре 2024-го Гвардиола продлил контракт с клубом. В итоге задержался всего на сезон.

«Сити» долго преследовал «Арсенал» и после победы в очном матче на «Этихаде» даже вырвался на первое место по дополнительным показателям. Однако потом случились 3:3 с «Эвертоном» и 1:1 – с «Борнмутом». Пеп закатил грандиозную вечеринку в честь ухода и тепло попрощался с болельщиками. Это были легендарные 10 лет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новым тренером «МС» станет Энцо Мареска, которого зимой выкинули из «Челси» за излишнюю автономность и, предположительно, за контакты с клубом из Манчестера.

4. Эрлинг Холанд — снова лучший бомбардир

27 голов в 35 матчах – рабочая норма для скандинавской машины. Особенно хорош был в первой части сезона. Зимой сбавил, что напрямую сказалось на форме «Сити». Ближе к финишу снова начал забивать, однако защитники не поддержали этот порыв – атакующий ресурс не до конца компенсировал оборонительные недостатки команды.

Теперь у Холанда 113 мячей в Премьер-лиге. Страшный человек с лицом ребёнка, который будет всех кошмарить на предстоящем чемпионате мира.

5. Райан Шерки отдал 12 голевых передач

Технарь из «Лиона» поначалу выглядел инородным элементом в структуре «Сити», потом получил травму, а затем расцвёл. Гвардиола отдал Шерки полномочия Кевина Де Брёйне – бери мяч и твори. Понятно, что Райан – игрок совершенно другого плана. Однако его дриблинг и невероятные пасы сводили соперников с ума. Как и обычных зрителей.

И это только первый сезон в Англии. Если карьеру Райана не будут писать сценаристы «Пацанов», то нас ждёт рождение новой звезды чемпионата Англии. Также отметим Антуана Семеньо – 17+4 в 37 встречах за «Борнмут» и «Сити». Редкий пример вингера, который не испортился у Гвардиолы.

6. Игор Тьяго наколотил 22 гола и едет с Бразилией на ЧМ

Сенсационный год в исполнении 24-летнего нападающего «Брентфорда». Летом 2024-го за него заплатили € 33 млн – форвард «Брюгге» должен был заменить Айвана Тони, который уехал в Саудовскую Аравию. Однако Тьяго повредил колено и вылетел на весь сезон. В итоге восстановился и с ноги ворвался в старт.

Ну и сам «Брентфорд» провёл впечатляющий сезон. Казалось, что клуб покатится вниз после ухода Томаса Франка в «Тоттенхэм» и продаж Брайана Мбемо и Йоана Висса. Но Кит Эндрюс взбодрил обстановку и едва не вывел команду в еврокубки. Итог – 10-е место при минимальных тратах и ожиданиях.

7. «МЮ» вернулся в Лигу чемпионов спустя три года

Ещё зимой в это было трудно поверить – Рубен Аморим догматично потел над внедрением 3-4-2-1, в конце своего пребывания в клубе даже отказался от фирменной схемы, однако всё равно растерял кучу очков. И это после жирной трансферной кампании – летом в «МЮ» приехали Мбемо, Матеус Кунья, Беньямин Шешко и Сенне Ламменс.

Спасать родину позвали Майкла Кэррика, который уже как-то подменял главного в «МЮ» в сезоне-2021/2022. Он перестроил команду на понятные 4-2-3-1, освободил Бруну Фернандеша от черновой работы и забрал почти все важные матчи. 2:0 с «Сити», 3:2 с «Арсеналом», 3:1 с «Астон Виллой», 3:2 с «Ливерпулем», 1:0 – с «Челси» – просто перещёлкали всех соседей по таблице.

С момента прихода Кэррика «МЮ» набрал в АПЛ 39 очков – больше всех. Естественно, после такого Майклу предложили полноценный контракт.

8. Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по голевым передачам

21 ассист – позади остались Де Брёйне (20 голевых в сезоне-2019/2020) и Тьерри Анри (20 голевых в сезоне-2002/2003). У Бруну, кстати, хотели забрать рекордный пас. В матче с «Брайтоном» (3:0) португалец вывел на ударную позицию Патрика Доргу, который пробил в перекладину – мяч с рикошетом от рук Барта Вербрюггена оказался в сетке. Пахло автоголом, но первоначальное решение всё-таки оставили в силе.

Так что теперь Фернандеш – рекордсмен. Заодно забрал награду лучшему игроку года. В последний раз она доставалась футболисту «МЮ» в 2011 году – тогда её получил Неманья Видич.

К слову, журналисты и эксперты (у них отдельная награда) тоже проголосовали за Бруну. Теперь вряд ли уйдёт.

9. Люк Шоу отыграл 3233 минуты — больше всех в «МЮ»

Самый настоящий шок. Когда-то Шоу не вылезал из лазарета. Перед этим сезоном 30-летний защитник нашёл какую-то чудесную мазь и превратился в самого доступного футболиста команды. Но вдвойне шок – решение Томаса Тухеля не брать опытного игрока на ЧМ-2026. Более того – главный тренер сборной Англии прокатил ещё и Гарри Магуайра, который весной сыграл ключевую роль в подъёме «МЮ».

10. «Астон Вилла» — снова в Лиге чемпионов

Хотя по ожидаемым очкам бирмингемцы всего лишь на 12-й строчке. Сломали xG-модель: часто забивали издали. Особенно старался Морган Роджерс (10+6 в 37 встречах).

Как Унаи Эмери это делает? И ведь «Астон Вилла» добралась до ЛЧ без колоссальных трат. У клуба серьёзные проблемы с деньгами – сосредоточились на продажах и играли, по сути, прежним составом. На несколько фронтов! Победа Эмери в Лиге Европы – уже база. Волшебник, который на сдачу подкинул помощь ещё и московскому «Спартаку» (Хуан Карлос Карседо много лет работал с Унаи в разных клубах).

Олли Уоткинс забил 16 голов и стал четвёртым бомбардиром сезона. Тоже аномальная история, ведь этот человек первые полгода буквально страдал на поле.

11. Хуже «Ливерпуля» титул защищали только «Челси» и «Лестер»

60 очков после чемпионского сезона – команда Арне Слота откатилась назад и забила всего 63 гола (худший результат за последние 10 лет). Меньше после золота набирали только «Челси» (50 очков в сезоне-2015/2016) и «Лестер» (44 очка в сезоне-2016/2017).

Многие ждали от «Ливерпуля» повторный заход на чемпионство. Клуб потратил почти € 500 млн на летние трансферы. Пришли Флориан Вирц, Милош Керкез, Уго Экитике, Жереми Фримпонг и Александер Исак. В итоге почти всех выкосили травмы, а Вирц и Керкез потратили время на адаптацию. Лидеры потеряли форму. Алексис Мак Аллистер вообще полысел. В центре обороны из-за срыва трансфера Марка Гехи наметилась минимальная глубина. Добавим сюда уход Трента в «Реал» и гибель Диогу Жоты.

Наверное, самым стабильным игроком сезона был Доминик Собослаи (6+7 в 36 встречах) – он долго держал «Ливерпуль» на плаву своим универсализмом. Но один в поле не воин – команда едва не выпала из зоны ЛЧ. Будущее Слота – под большим вопросом.

12. Вирджил ван Дейк отыграл все матчи без замен

Железный нидерландец стал самым возрастным игроком (34 года 320 дней) в истории в АПЛ, который от «звонка до звонка» отбегал все встречи сезона. До этого рекорд принадлежал Джону Терри (сезон-2014/2015). Ван Дейк едет на чемпионат мира и не собирается уходить из «Ливерпуля».

А вот Мохамед Салах, бунтовавший зимой, и Эндрю Робертсон, который окончательно выпал из старта, попрощались с клубом. Отплывают последние элементы пикового «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

13. «Борнмут» впервые вышел в еврокубки

Андони Ираола – гений. Когда-то ради него из клуба убрали неплохого Гари О’Нила. Болельщики сначала не поняли перестановку, но теперь нет никаких вопросов. Ираола поднял «Борнмут» на невероятный уровень. Причём команда запрыгнула на шестую строчку после ухода многих ключевых игроков (Керкез, Дин Хёйсен, Илья Забарный, Антуан Семеньо, Данго Уаттара). А ещё «Борнмут» оформил серию из 18 матчей без поражений!

Всё решили система и грамотная работа на рынке по заменам. «Борнмут» душил соперников прессингом и вертикальными атаками. Джордже Петрович подчищал на ленточке ворот. Зимой явился 19-летний Райан из «Васко да Гама» (5+2 в 15 матчах) – теперь он поедет на ЧМ-2026. Классно раскрылся левый фулбек Адриен Трюффер (1+5 в 38 играх). 13 голов забил хладнокровный 19-летний Эли Крупи. Как всегда, тащила полузащита – Алекс Скотт, Райан Кристи и Маркус Тавернье провели отличный сезон. А центрдефом Маркосом Сенеси уже активно интересуется «Барселона».

Ираола ушёл на пике – судя по всему, теперь заменит Макса Аллегри в «Милане». Но есть слухи и про «Ливерпуль».

14. «Сандерленд» — в Лиге Европы!

В последний раз команда играла в еврокубках в сезоне-1973/1974. Путь «Сандерленда» – настоящая сказка. После вылета из АПЛ докатились до Лиги 1. Всё поменялось с приходом нового владельца – в декабре 2020-го клуб попал в руки Кирилла Луи-Дрейфуса (французский бизнесмен российского происхождения).

В прошлом году «Сандерленд» в драматичном стиле забрал финал плей-офф Чемпионшипа – обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Бывший тренер «Лорьяна» Режис Ле Брис построил молодую и агрессивную команду, которая научилась уничтожать соперников в контратаках. Летом «Сандерленд» здорово поработал на рынке – потратил € 213,4 млн на трансферы. Почти все новички зашли в стартовый состав. Особенно круто вписался Гранит Джака – бывший хавбек «Байера» и «Арсенала» стал главным диспетчером команды и добавил ей опыта.

От Чемпионшипа до ЛЕ буквально за год – невероятный прыжок. Заодно сломали проклятие «лифтёров» – последние шесть команд из Чемпионшипа стабильно вылетали из АПЛ.

15. Дикая плотность в середине — между восьмой и 15-й строчкой всего восемь очков

Борьба за еврокубки вообще получилась жаркой. В какой-то момент на выход в Лигу Европы претендовал даже «Эвертон» Дэвида Мойеса. Как мы помним, именно эта команда воткнула первое копьё в «Сити» на финише.

В итоге счастливые билеты вытащили «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон», попавший в Лигу конференций. У «чаек» были шансы на Лигу Европы, но помешал «МЮ», разгромивший команду Фабиана Хюрцелера в последнем туре. А ведь весной «Брайтон» сильно прибавил – во втором круге больше очков (29) набрали только «Борнмут», «Сити», «МЮ» и «Арсенал».

16. Гарри Уилсон оформил 10+7 по «гол+пас»

Наверное, лучший сезон в карьере 29-летнего валлийца. Все предыдущие годы воспитаннику «Ливерпуля» не хватало стабильности. При этом зажигал на отдельных отрезках – забивал со штрафных, рисовал шедевры пятками. Но теперь Уилсон по-настоящему повзрослел – тащил «Фулхэм» Марку Силвы и пугал соперников своей ударной левой. Ну а сам клуб стабилен – крепкий середняк, который уже несколько лет не опускается ниже определённого уровня.

17. «Челси» упустил вообще всё

Лучшая команда мира (если верить результатам клубного чемпионата) немного утратила свой статус. Коул Палмер провёл настолько бездарный сезон, что не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026. Центр обороны, как обычно, выкосили травмы. Впрочем, до ухода Марески «Челси» ещё оставался в борьбе за ЛЧ в Англии + вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Лиам Росеньор прилетел из «Страсбурга» и взбодрил команду. А потом полетел вниз – пять поражений подряд с общим счётом 0:11.

Соцсети заполонили мемы и шутки про записку для Алехандро Гарначо и про самого Росеньора. В итоге тренера, с которым подписали контракт аж до 2032 года, выкинули на мороз. «Челси» подхватил временщик Калум Макфарлейн. С ним команда проиграла финал Кубка Англии (0:1 от «Сити») и выпала из борьбы за еврокубки. 10-е место – хуже после ухода Романа Абрамовича было только в сезоне-2022/2023. Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Итоги.

При этом уже, кажется, никто не хочет играть за «Челси». Энцо Фернандес намекает на свой ближайший уход. Марк Кукурелья заигрывает с «Барселоной». В роли спасителя теперь будет выступать Хаби Алонсо.

18. Жоао Педро забил 15 голов и не поедет на ЧМ-2026

Несмотря на общий хаос в «Челси», бразилец был хорош. Связывал линии, забивал красивые мячи, демонстрировал яркий дриблинг. Этого не хватило, чтобы впечатлить Карло Анчелотти – Жоао Педро пролетел мимо заявки бразильской сборной на чемпионат мира. И дело даже не в травме, из-за которой форвард пропустил пару встреч на финише сезона. Обидно.

19. Худший результат «Ньюкасла» за последние пять лет

В сезоне-2020/2021 команда тоже заняла 12-е место. Правда, это было ещё при Стиве Брюсе и без больших денег. Сейчас «Ньюкасл» снова стал жертвой игры на несколько фронтов – основные силы ушли на Лигу чемпионов. А ещё подвели летние трансферы – потеряли Исака и взяли на замену Ника Вольтемаде (€ 75 млн) и Висса (€ 57,7 млн). Первый неплохо стартовал, а потом потерялся – очередная история с адаптацией немецких нападающих в АПЛ. Второй сломался и так и не набрал необходимую форму. А ещё были € 61,4 млн за Энтони Элангу, который просто бегал по флангу (0+1 в 32 матчах). В итоге лучшим новичком «Ньюкасла» стал центрдеф Малик Тшау (забил четыре гола) из «Милана» – за него заплатили € 35 млн.

Как обычно, Эдди Хау часто мешали проблемы с составом. Ну и в целом «Ньюкасл» окончательно утратил надёжность обороны. Ник Поуп в какой-то момент даже присел на скамейку, уступив место в старте Аарону Рамсдейлу. Будущее команды в тумане – есть большой интерес к Сандро Тонали, Бруно Гимарайнсу и другим лидерам. Отдельная тема – Энтони Гордон, который оформил 17+5 во всех турнирах. И, кажется, парень вот-вот станет игроком «Барселоны». А вот Хау остаётся. Пока в «Ньюкасле» ещё верят в текущий проект.

20. «Ноттингем Форест» убрал трёх тренеров по ходу сезона

Эвангелос Маринакис – в своём стиле. Сначала убрал Нуну Эшпириту Санту – из-за непопадания в ЛЧ в прошлом сезоне (именно так) и разногласий по трансферам. Команду принял Эндж Постекоглу – тренер с абсолютно полярной философией. «Ноттингем» полетел вниз. Постекоглу убрали. Пришёл Шон Дайч – ещё одна резкая смена климата в сторону «автобусного» футбола. Начал неплохо, но потом сдал.

С третьей попытки Маринакис всё-таки угадал. В «Ноттингем» позвали Витора Перейру, которого в начале сезона уволили из «Вулверхэмптона». Португалец реанимировал команду, довёл её до полуфинала Лиги Европы и катком прошёлся по конкурентам в чемпионате. Героев много. Морган Гиббс-Уайт сделал 15+4 в чемпионате (и не поехал на ЧМ). Центрхав Эллиот Андерсон взвинтил свою стоимость до € 60 млн. Хотя «Ноттингем» хочет за него все 100 млн. Андерсон играет как Денис Глушаков образца сезона-2016/2017 на максималках – успевает абсолютно везде.

Многие желали «Ноттингему» вылета, но Перейра сделал невозможное – стабилизировал тонущий деморализованный проект.

21. Оливер Гласнер уходит из «Кристал Пэлас»

Грустная история. В прошлом сезоне «Пэлас» взял Кубок Англии и вышел в еврокубки. В итоге начался абсурд – УЕФА перевёл команду в Лигу конференций из-за Джона Текстора.

Владелец продал свою долю, а новое руководство оказалось уже не таким амбициозным. «Пэлас» избавился от Эберечи Эзе и чуть не отдал Гехи «Ливерпулю». Это вызвало гнев Гласнера. В начале сезона команда шла в числе лидеров АПЛ. Однако потом скатилась в нижнюю часть таблицы.

Зимой Гехи всё-таки уехал (в «Сити»), а Гласнер объявил об уходе по итогам сезона. Правда, весной «Пэлас» взбодрился – вернулись травмированные (Жан-Филипп Матета, Адам Уортон, Даниэль Муньос) + разыгрался Исмаила Сарр (забил девять мячей в 28 матчах). В итоге Гласнер ушёл красиво, как в песне «Районы-кварталы» – забрал Лигу конференций. Всё-таки вывел «Пэлас» в Лигу Европы, пусть и через самый замороченный путь.

22. «Тоттенхэм» выжил, хотя был крайне близок к провалу

Здесь сезон напомнил фильмы Гаспара Ноэ – всё вроде бы начинается нормально (если не считать «Необратимость»), а потом скатывается в какой-то ад. «Тоттенхэм» должен был превратиться в стабильный и чёткий проект под руководством Франка. В итоге датчанина убрали (причин много – от бесконечных травм лидеров до стаканчика с логотипом «Арсенал»), но стало ещё хуже.

Отрезок Игора Тудора – пик сюрреализма. Поражения в АПЛ, новые травмы, цирк в первом матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Хорват продержался всего полтора месяца. Очень вовремя из «Марселя» освободился Роберто Де Дзерби. В «Тоттенхэме» давно мечтали об этом союзе. Клуб сильно рисковал, однако в итоге выбил счастливую концовку. Де Дзерби довольно прагматично откатал финишный отрезок и опередил «Вест Хэм».

23. «Вест Хэм» сыграет в Чемпионшипе впервые с 2012 года

Надо извиняться перед Мойесом – клуб потерял всё его наследие. Не помогла даже тренерская перестановка. Грэм Поттер «убил» команду во время предсезонки – в первой части чемпионата «Вест Хэм» еле перемещался по полю. Нуну поднял уровень физики и добыл пачку важных очков. Зимой приехал полезный Валентин Кастельянос из «Лацио» – забил шесть голов. Однако всё сломали три поражения на самом финише.

Из плюсов – Джаррод Боуэн оформил 9+11 в 38 матчах (на ЧМ тоже не поехал). Хороший сезон провёл Матеуш Фернандеш, которого этим летом совершенно точно заберёт какая-нибудь топовая команда.

Также в Чемпионшип отправились «Бёрнли» и «Вулверхэмптон». Если с первыми всё понятно (Скотт Паркер – мастер спорта по запуску лифтов), то вторые «сгорели» по причине бездарного управления составом. Продали лидеров и не вложились в усиление. А ведь совсем недавно «Вулверхэмптон» играл в Лиге Европы.

Отметим «Лидс»! Даниэль Фарке прошёл через тренерскую школу «Краснодара» и с третьей попытки всё-таки оставил команду в АПЛ (до этого два раза ломался с «Норвичем»). В «Лидсе» зажигали Доминик Калверт-Льюин (14 голов), Антон Стах (пять голов, в том числе безумный выстрел со штрафного в ворота «Астон Виллы»), Итан Ампаду и наш старый знакомый Яка Бийол.