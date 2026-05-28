Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео

За последний год в Англии никто не выиграл больше трофеев, чем «Кристал Пэлас». Бедный «Райо».

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций! В прошедшем в Германии финале команда Оливера Гласнера разобралась с «Райо Вальекано», взяв уже третий трофей за последний год.

Первый тайм получился максимально скучным. На оба клуба давила важность момента: и «Кристал Пэлас», и «Райо Вальекано» впервые оказались в финале еврокубка. Да, это не Лига чемпионов или Лига Европы. Но для команд подобного уровня невероятно важен и ценен любой трофей. Соперники действовали очень усердно, но прагматично. Логичный итог – 0 ударов в створ за тайм. А режиссёры трансляции чаще выхватывали ярких болельщиков, нежели что-то опасное на поле.

Лучший момент незадолго до перерыва появился у полузащитника «Кристал Пэлас» Тайрика Митчелла. На 45+1-й минуте он откликнулся на заброс от Адама Уортона и из убойной позиции пробил головой мимо створа. Из футбольных эпизодов на этом всё.

Главный же инцидент первого тайма случился на трибунах. На 36-й минуте голкипер «Райо Вальекано» Аугусто Баталья подозвал к себе арбитра Маурицио Мариани. Игрок показал, что на трибуне за его воротами что-то произошло с одним из болельщиков испанского клуба. Присутствовавшие на стадионе в Лейпциге комментаторы Okko Sport Денис Алхазов и Влад Арапов сообщили, что на трибуне с перил упал фанат «Райо Вальекано». К зрителю подоспели стюарды, после чего его увели в подтрибунку. Встречу же остановили на несколько минут.

Болельщики «Райо Вальекано» Фото: Getty Images

После перерыва «Кристал Пэлас» быстро открыл счёт. На 51-й минуте Адам Уортон нанёс хороший удар с левого угла штрафной, но его потащил Баталья. Однако мяч отскочил прямо на ногу Жан-Филиппу Матета, который добил его в створ – 1:0. Радости болельщиков и игроков «Кристал Пэлас» не было предела.

Следом англичане могли забить ещё два раза. Сначала Йереми Пино пробил со штрафного, а мяч отскочил от одной штанги в другую! Но и на этом не всё: на отскок подоспел Шади Риад, однако также попал в каркас ворот «Райо Вальекано». Безумие! А уже в следующей атаке Матета наносил опаснейший удар с центра штрафной – Баталья с трудом спас испанцев от ещё больших проблем.

Радостные игроки «Кристал Пэлас» Фото: Alex Grimm/Getty Images

После тяжёлого нокдауна «Райо Вальекано» отошёл не сразу. Хотя позже команда нашла в себе силы, чтобы совершить попытку ответить «Кристал Пэлас». Англичане же больше думали об обороне и не позволяли соперникам создать голевой момент. Хотя по владению мячом «Райо» явно превосходил лондонцев (65% на 35% во втором тайме). Да и болельщики отчаянно гнали испанцев вперёд до последней минуты.

«Кристал Пэлас» без особых приключений довёл игру до победы. Команда выиграла свой первый еврокубок за 120-летнюю историю! И третий – за последний год (ранее были Кубок Англии в мае 2025-го и Суперкубок Англии в августе 2025-го). За этот период из английских клубов никто не выиграл больше трофеев. Также лондонцы сыграют в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

А уходящий из клуба тренер Оливер Гласнер теперь точно самый успешный тренер в истории «Кристал Пэлас». Кстати, австриец взял уже второй евротрофей: в 2022-м он стал обладателем Лиги Европы с «Айнтрахтом».