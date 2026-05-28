«Барса» забирает звезду АПЛ, «Ливерпуль» и «ПСЖ» бьются за вингера, а «Тоттенхэм» обновляется после спасения от вылета.

Трансферное окно в Европе ещё не открыто, а эти саги уже в разгаре

Трансферное окно в Европе ещё не открыто. Также нас ждёт чемпионат мира – 2026. Однако клубы уже работают над предстоящими сделками. И в СМИ появилось некоторое количество ярких сценариев: сменить команды может пара звёзд! Какие трансферные саги запустились уже сейчас? Рассказываем.

Энтони Гордон: «Ньюкасл» → «Барселона»

«Барселона» буквально за один день согласовала трансфер Энтони Гордона! По информации журналиста Бена Джейкобса, каталонцы купят вингера «Ньюкасла» за € 81 млн. Принципиальное соглашение уже достигнуто, также готов полноценный личный контракт для футболиста. Трансфер войдёт в топ-7 самых дорогих сделок в истории «Барселоны». Также переход своим фирменным Here We Go подтвердил Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Гордон забил 17 мячей и оформил пять ассистов в 46 матчах за «Ньюкасл». Примечательно, что 10 голов он записал на свой счёт в Лиге чемпионов. Энтони стал третьим бомбардиром турнира, уступив только Гарри Кейну и Килиану Мбаппе. Впереди у англичанина чемпионат мира, где он, вероятно, будет первой опцией для Томаса Тухеля на левом фланге атаки. Есть шанс приехать из сборной в «Барсу» с медалью.

Ян Диоманд: «РБ Лейпциг» → «Ливерпуль»/«ПСЖ»

«Ливерпуль» ищет замену Салаху ещё с начала апреля. Приоритетный вариант – вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманд. По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, немцы потребуют за игрока более € 100 млн. Однако это не единственное препятствие для «Ливерпуля» на пути к сделке. В гонке также находится «ПСЖ». Фабрицио Романо сообщил, что оба клуба ведут переговоры с представителями Диоманда. При этом «РБ Лейпциг» уже предложил Яну новый контракт с прописанными отступными.

Журналист Райан Тейлор также сообщил, что немцы намерены сохранить Диоманда и не планируют продажу летом. Кроме того, вингер сейчас находится в центре юридического спора. В феврале он подписал контракт с агентством Roc Nation Sports, принадлежащим музыканту Jay-Z, однако конкурирующая компания Maxidel утверждает, что игрок всё ещё связан контрактными обязательствами с ними.

Спор уже рассматривается Спортивным арбитражным судом (CAS), который официально зарегистрировал дело и начал расследование. Это также одна из причин, почему вероятность, что Диоманд останется в «РБ Лейпциг» ещё как минимум на сезон, по-прежнему высока — особенно с учётом чемпионата мира.

Брэдли Баркола: «ПСЖ» → «Ливерпуль»

Альтернативный вариант для «Ливерпуля» – Брэдли Баркола. Мерсисайдцы интересовались французом ещё прошлым летом, однако до серьёзных переговоров не дошло. В сезоне-2025/2026 Брэдли был скорее первой опцией со скамейки для Луиса Энрике. А в «Ливерпуле» он станет отличной заменой в старте для Салаха.

Впрочем, и тут есть проблемы. Во-первых, «ПСЖ» потребуется замена. А главный кандидат для французов – Диоманд (которым интересуется и «Ливерпуль»). То есть англичанам придётся распрощаться с приоритетным вариантом, чтобы заполучить Баркола. Фабрицио Романо отмечает, что Брэдли находится высоко в шорт-листе «Ливерпуля», но ниже игрока «РБ Лейпциг».

В общем, многое в истории Диоманд — Баркола — «Ливерпуль» — «ПСЖ» зависит от решения Яна и «РБ Лейпциг». Если игрок останется в немецком клубе, то и Брэдли вряд ли покинет Париж. А вот если Диоманд выберет переход в «Ливерпуль» или «ПСЖ», тогда появится развилка и для Баркола. Отметим, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 70 млн. Поэтому потенциальный трансфер француза обойдётся мерсисайдцам дешевле, чем покупка Диоманда.

Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» → «Тоттенхэм»

Робертсон покидает «Ливерпуль» после девяти лет в клубе. 32-летний шотландец уходит в статусе свободного агента. Основных вариантов продолжения карьеры было два. Писали, что Эндрю окажется либо в «Тоттенхэме», либо в «Ювентусе».

В Лондон защитник мог перебраться ещё в зимнее трансферное окно. Однако тогда трансфер сорвался, так как «Ливерпуль» не нашёл замену Эндрю. Теперь Робертсон как никогда близок к переходу в «Тоттенхэм». Фабрицио Романо уже дал Here We Go. Впрочем, перехватить Эндрю пытался «Ювентус» – об этом писала La Repubblica.

Савиньо: «Манчестер Сити» → «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» интересовался Савиньо ещё прошлым летом. Однако тогда бразилец остался в «Манчестер Сити». Правда, вторым шансом вингер не воспользовался: всего 1502 минуты за сезон и 4+3 по системе «гол+пас» в 36 матчах. Поэтому сейчас «шпорам» будет проще забрать Савиньо.

Evening Standard сообщает, что лондонцы возобновили работу над трансфером вингера. Фабрицио Романо также отметил: «Тоттенхэм» возобновил переговоры по бразильцу, сам игрок открыт к переходу. Потенциальная сумма сделки – £ 60 млн. В гонку также может включиться «Ньюкасл», но пока что футболист намного ближе к переезду в Лондон.

Гульельмо Викарио: «Тоттенхэм» → «Интер»

«Интер» готовится к смене поколений на позиции вратаря. 37-летний Ян Зоммер хорош, однако его контракт подходит к концу. Клубу нужен более молодой голкипер. И основной вариант – Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма». Ещё в марте Daily Mail сообщил, что миланцы уверены в покупке вратаря за £ 17 млн.

Позже подключились более авторитетные источники. Calciomercato отметил, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио летал на переговоры в Лондон. А в конце апреля La Gazzetta dello Sport сообщила, что миланцы согласовали контракт с Викарио. Хотя, по информации журналиста Саймона Джонса, «Интер» до сих пор рассматривает альтернативные варианты на позицию голкипера.

Хулиан Альварес: «Атлетико» → «Барселона»

Альварес хочет покинуть «Атлетико». В СМИ фигурируют два мотива решения. Инсайдер Матео Моретто писал, что проблема заключается в непростых отношениях аргентинца с тренером Диего Симеоне. Однако журналисты Marca Давид Медина и Исаак Суарес позже выпустили материал, в котором отметили: конфликт с Симеоне больше надуман окружением Альвареса. А основания причина нежелания Хулиана остаться – он хочет в более крупный проект.

Активнее всех в гонке за нападающим «Барселона». Однако основная проблема для каталонцев заключается в сумме сделки. Marca пишет, что «Атлетико» отпустит Альвареса только за € 150+ млн. Таких денег у нынешней «Барсы» нет. К тому же мадридцы не особо хотят усиливать прямого конкурента по чемпионату Испании.

Также большой интерес к Хулиану проявляют «ПСЖ» и «Арсенал». Для парижан Альварес – приоритетная цель. Журналист ESPN Мартин Аревало отметил, что сам игрок также не против присоединиться к французскому клубу. Тем более парижанам закрыть сделку будет проще, чем «Барсе». Хотя и тут есть нюансы: например, в трансферный пакет могли бы войти Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш и € 100 млн.

Эдерсон: «Аталанта» → «Манчестер Юнайтед»

Двухлетняя сага между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед» близится к финишу. Первые контакты по трансферу Эдерсона состоялись ещё летом 2024 года. Тогда бергамаски оценили бразильца в € 60 млн, но «МЮ» был готов дать лишь € 50 млн.

В начале 2025-го интерес «Манчестер Юнайтед» возобновился уже при Рубене Амориме, однако денег снова не нашли. Летом 2025 года La Gazzetta dello Sport сообщила, что скауты «МЮ» определили Эдерсона как наилучший вариант в центр поля. И снова отпугнул ценник в € 60-70 млн.

В феврале 2026 года бразилец был близок к «Атлетико». Инсайдер Николо Скира сообщал, что мадридцы договорились о контракте с Эдерсоном на четыре года и зарплате в € 5 млн в год. Почему не состоялся трансфер? Фабрицио Романо отметил, что всему виной расхождение в цене. «Атлетико» не был готов заплатить € 45 млн, максимум – € 40 млн. Это не устроило «Аталанту».

И всё же Эдерсон окажется в новом клубе! По данным Sky Sports, переговоры между «МЮ» и итальянцами находятся на финишной прямой. Манкунианцы заплатят за игрока € 40,5 млн, также в соглашении будут предусмотрены бонусы в € 3,5 млн.

Бернарду Силва: «Манчестер Сити» → «Атлетико»

Вместе с Пепом Гвардиолой «Манчестер Сити» покидает и Бернарду Силва. У португальца подходит к концу контракт с клубом, за который он выступал девять лет. Но Силве всего 31 год, он способен выдать ещё минимум два-три сезона на топовом уровне. Поэтому Бернарду не поедет в Саудовскую Аравию или МЛС, а останется в Европе.

Основной вариант прямо сейчас – «Атлетико». Marca сообщила, что Бернарду привлекает история с переездом в Мадрид. Спортивный директор «матрасников» Матеу Алемани ведёт с агентом игрока Жорже Мендешем переговоры по условиям контракта, который будет рассчитан на два сезона с возможностью продления ещё на один.

Стороны ещё не достигли договоренности по зарплате. В «Сити» португалец получал около € 18 млн в год – «Атлетико» не может платить столько же. Впрочем, и сам Бернарду не рассчитывает на такую сумму. Однако всё равно ожидается, что Силва станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мадридцев. Ожидается, что соглашение заключат до того, как Бернарду прибудет в расположение сборной Португалии перед ЧМ-2026.

Ещё одним вариантом для Силвы была «Барселона». Однако в последние недели каталонцы ослабили интерес к португальцу. RAC1 сообщает, что тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик не видит необходимости в усилении полузащиты. Хотя сам Бернарду рассмотрел бы вариант с переходом в клуб.

Рафаэл Леау: «Милан» → «Галатасарай»/«Бавария»/«Манчестер Юнайтед»

«Милан» не попал в Лигу чемпионов, сенсационно уступив в 38-м туре Серии дома «Кальяри» (1:2). Из-за этого у клуба образуется дыра в бюджете. А закрыть её может продажа одного из лидеров – Рафаэла Леау. Фабрицио Романо сообщил, что португалец станет главной «жертвой» «Милана» на трансферном рынке после невыхода в Лигу чемпионов — окружение игрока уже работает над его уходом.

Хотя у La Gazzetta dello Sport есть другие данные. По информации источника, Рафаэл не хочет покидать «Милан» и уже сообщил об этом Златану Ибрагимовичу, который является старшим советником руководства клуба. Его желание – попытаться выбраться из кризиса вместе с командой. Хотя к Леау уже проявляют интерес различные клубы. Например, журналист Лука Бьянкин сообщил, что «Галатасарай» готов платить Рафе € 10 млн в год, а за трансфер отдать «Милану» до € 50 млн.

Calciomercato отмечал, что агент игрока Жорже Мендеш работал над трансфером в «Барселону». Но, учитывая покупку каталонцами Энтони Гордона, данный вариант отпадает. Зато не исключён переезд Леау в «Манчестер Юнайтед», который собирал информацию об игроке через его окружение. А журналист Флориан Плеттенберг в начале мая заявил, что Рафаэл фигурирует в шорт-листе «Баварии».