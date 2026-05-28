Кто прокачивает Сафонова и готовит его к финалу ЛЧ? В «ПСЖ» тренеров вратарей трое!

Предстоящий финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» будет особенным для нас из-за участия в нём россиянина – Матвея Сафонова. Воспитанник «Краснодара» прогрессирует в лучшей команде Европы и заслужил доверие Луиса Энрике. Но что ещё важнее – тренеров вратарей парижского клуба. Всё-таки Энрике так или иначе ориентируется на мнение тех, кто лучше него разбирается в вопросе подготовки голкиперов. В «ПСЖ» это не один человек. По крайней мере, по ходу нынешнего сезона. Рассказываем о специалистах, работавших с Сафоновым в течение последнего года и готовящих его к матчу с чемпионом Англии.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Вместе с ним в парижский клуб пришёл Борха Альварес – совсем молодой, на тот момент 32-летний тренер вратарей. Тем не менее уже опытный в своём деле профессионал.

Путь Альвареса к роли тренера-победителя Лиги чемпионов – нестандартный. У уроженца каталонского города Лерида и выпускника факультета физкультуры и спорта не было карьеры игрока. Борха начинал на детско-юношеском уровне, а в 2015-м его каким-то ветром занесло… в Гонконг. Там он был нанят как тренер вратарей клубом «Саутерн» и продержался четыре года. Получил ценный опыт сотрудничества со спортсменами разных культур и технического уровня. Из «Саутерна» перешёл в «Истерн», но покинул эту команду уже спустя четыре месяца. Альварес вернулся в Испанию, где его ждала работа в «Альмерии».

В команде из Сегунды (второго дивизиона) Борха готовил голкиперов при трёх тренерах. Он трудился даже в штабе легенды «Реала» Гути. В той «Альмерии» был нынешний капитан выступающего в Примере «Алавеса» Антонио Сивера. Но в январе 2021-го Алварес ушёл – и оказался в клубе экс-звезды «Барселоны» Жерара Пике.

В течение следующих двух с половиной лет до переезда в Париж Борха оттачивал навыки и разрабатывал собственную программу тренировок в «Андорре». Внёс свой вклад в то, что команда поднялась из третьего дивизиона в Сегунду и финишировала седьмой в сезоне-2022/2023. Вполне возможно, что именно от Пике, своего бывшего игрока, Луис Энрике и узнал о перспективном тренере вратарей. Мэтр пригласил Альвареса в «ПСЖ».

Так у Сафонова появился испанский тренер, о котором Матвей, вне всяких сомнений, не слышал до личной встречи в Париже. По словам россиянина, ему сначала было непросто адаптироваться к скоростям на тренировках «ПСЖ». Привыкать пришлось и к новым требованиям со стороны Альвареса и Луиса Энрике – об одном из них голкипер рассказывал в программе телеканала «Россия 24».

Матвей Сафонов вратарь «ПСЖ» «Когда я приехал, для меня было нормой, когда у меня что-то болит. Потому что я потренировался хорошо, но на следующий день у меня забились мышцы, и я с дискомфортом тренируюсь. Когда я приехал в Париж, сказали: у тебя должно быть всё в порядке, не должно ничего болеть, ты должен тренироваться в полную, без ограничений. Поэтому немного тяжело было перестроиться, но, думаю, сейчас мы нашли компромиссы – там поняли мой менталитет, я понял их посыл».

Писали, что Луис Энрике, включив Борху в свой штаб, хотел модернизировать подготовку голкиперов команды и ввести динамичную, лишённую жёсткой иерархии систему. В ней ни Джанлуиджи Доннарумма, ни Арнау Тенас, ни Сафонов, ни сменивший итальянца Люка Шевалье не могли чувствовать себя первым, вторым или третьим номерами. Каждого должна была подстёгивать конкуренция. Редкий случай для топ-клуба, где обычно есть явный основной вратарь и запасные.

Сам Альварес, как говорят, в тренировочном процессе делает большой акцент не только на технике и тактике, но и на психологии. Кроме того, Борха готовит всю информацию для своих голкиперов к сериям пенальти. Изучает бьющих игроков соперника и их способы исполнения 11-метровых: привычки, разбег, принятие решений в стрессовых ситуациях, статистику ударов. Благодаря его инструкциям Доннарумма выиграл серию пенальти у «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов, Сафонов – у «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка, а Шевалье – у «Марселя» в Суперкубке Франции.

«У нас есть Борха Альварес, который просто феноменален. Он даёт голкиперу всю необходимую информацию. Обычно говорят, что победа в серии пенальти – это просто удача. Безусловно, элемент везения здесь присутствует. Но все тренеры вратарей работают над этим», – объяснял Луис Энрике.

Впрочем, всё это время Альварес работал с Сафоновым и остальными не один. С начала 2024 года ему в бригаде тренеров вратарей помогал Николя Кузен, отвечавший также за подготовку голкиперов академии «ПСЖ». 40-летний Кузен – бывший профессиональный футболист. Бо́льшую часть карьеры он провёл в третьем французском дивизионе, но поднимался и до второго с «Анже». Интересно, что Николя подтянули в первую команду, когда травмировался прежний ассистент Жан-Люк Обер.

А в марте 2026-го серьёзное повреждение колена получил уже Альварес. Главный тренер вратарей «ПСЖ» выбыл на какое-то время – в течение нескольких недель испанец не мог участвовать в тренировках на базе клуба и присутствовать на предматчевых разминках. Луис Энрике снова вынужден был реорганизовывать свой штаб. Весной за голкиперов отвечали Кузен и переведённый из команды U19 Валентен Худу. К слову, 36-летний Худу тоже поиграл в низших дивизионах чемпионата Франции, прежде чем пойти в тренеры.

Впрочем, в мае Альварес уже был на скамейке «ПСЖ», а Сафонов в шутку поливал его водой во время встречи с «Брестом». Розыгрыш российского легионера удался – Борха сначала не понял, что происходит, думая, что на него капает с крыши. Потом осознал, улыбнулся и обнял Матвея. Эта история свидетельствует о тёплой атмосфере в «ПСЖ», хороших отношениях Сафонова с Альваресом.

Борха действительно креативно подходит к подготовке вратарей. Перед финалом Лиги чемпионов, зная, что «Арсенал» едва ли не лучшая команда Европы по голам со стандартов, в «ПСЖ» специально тренировали ситуации с давлением на голкипера при подачах. Сафонов и его сменщики ловили мяч на линии ворот, а два других игрока пытались им помешать при помощи регбийных контактных щитов. В битве за трофей каждая деталь может решить исход матча. Матвей, будем надеяться, окажется готов ко всему.