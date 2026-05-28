Топ-матчи пятницы: «Ролан Гаррос», «Оклахома» — «Сан-Антонио» и финал Суперлиги по футзалу

Лучший спорт 29 мая: «золотая» серия «Ухты» с «Тюменью», битва «Ниццы» и «Сент-Этьена» за Лигу 1, а также Хачанов против де Йонга!

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: чемпион — в финале?

«Сан-Антонио» упустил великолепный шанс выйти вперёд в серии в домашнем пятом матче. «Оклахома» воспользовалась тем, что Вембаньяма выглядел не лучшим образом, и вырвалась в лидеры — 3-2. Теперь действующий чемпион НБА может на своём паркете выйти во второй финал подряд. Удастся ли или нас ждёт седьмая встреча?

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL), «Ролан Гаррос», третий круг

Интрига: доберётся ли Хачанов до Зверева?

Карен Хачанов благодаря выходу в третий круг «Ролан Гаррос» сумел добиться 75-й победы на ТБШ. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, россиянину необходимо справиться с нидерландцем Йеспером де Йонгом. Теннисисты уже встречались в этом году в Роттердаме, и тогда сильнее оказался Карен. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Александр Зверев.

🏆 ⚽️ 19:30: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига по футзалу, финал, первый матч

Интрига: «Ухта» начинает защиту чемпионского титула

Действующие чемпионы тяжело шли по сетке плей-офф: после двух поражений от «Торпедо» казалось, что ухтинцы сложат свои полномочия. Но нет: где-то на опыте, где-то – на характере они исправили ситуацию и забрались в свой третий финал подряд. Там им будет противостоять «Тюмень», занявшая шестое место в регулярном чемпионате, но всё-таки долетевшая до уровня «золотой» дуэли. В этом финале командам предстоит играть до четырёх побед – можно ожидать чего угодно!

⚽️ 19:30: «КПРФ» — «Норильский никель», Суперлига по футзалу, серия за третье место, первый матч

Интрига: кто получит утешительный «бронзовый» приз?

Ни «КПРФ», ни «Норильский никель» не могут быть собой довольны: обе команды, конечно, рассчитывали на финал. Но в футболе справедлив только итоговый счёт, а он указал фаворитам место в «бронзовой» серии. Обеим командам в полуфинале не хватило, может, какого-то момента, усилия, слова, чтобы переломить исход своей дуэли. Теперь нужно искать всё это в битве за третье место, потому что «деревянные» медали станут полным разочарованием для болельщиков и самих игроков.

🎦 ⚽️ 21:45: «Ницца» — «Сент-Этьен», Франция — переходные матчи, финал, вторая встреча

Интрига: «Ницца» сохранит место в Лиге 1?

«Ницца» рискует выпасть из элитного дивизиона Франции. В первом стыковом матче с «Сент-Этьеном» была зафиксирована безголевая ничья. Теперь клуб с Лазурного берега примет соперника дома. Победа гарантирует место в Лиге 1 на следующий сезон. Или ждём камбэк одного из самых титулованных клубов Франции в высший дивизион?