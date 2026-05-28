Матч-центр:
Расписание спортивных матчей 29 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Ролан Гаррос», «Оклахома» — «Сан-Антонио» и финал Суперлиги по футзалу
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 мая 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 29 мая: «золотая» серия «Ухты» с «Тюменью», битва «Ниццы» и «Сент-Этьена» за Лигу 1, а также Хачанов против де Йонга!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: чемпион — в финале?

«Сан-Антонио» упустил великолепный шанс выйти вперёд в серии в домашнем пятом матче. «Оклахома» воспользовалась тем, что Вембаньяма выглядел не лучшим образом, и вырвалась в лидеры — 3-2. Теперь действующий чемпион НБА может на своём паркете выйти во второй финал подряд. Удастся ли или нас ждёт седьмая встреча?

В чём Вембаньяма плох?
У Вембаньямы хватает слабых мест. Пора браться за ум ради финала НБА

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL), «Ролан Гаррос», третий круг

Карен Хачанов благодаря выходу в третий круг «Ролан Гаррос» сумел добиться 75-й победы на ТБШ. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, россиянину необходимо справиться с нидерландцем Йеспером де Йонгом. Теннисисты уже встречались в этом году в Роттердаме, и тогда сильнее оказался Карен. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Александр Зверев.

Россиянин потрепал нервы в поединке с аргентинским ветераном:
«Смэш на матчболе лучше забыть. Ужасная ошибка». Хачанов — после выхода в 3-й круг «РГ»
🏆 ⚽️ 19:30: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига по футзалу, финал, первый матч

Интрига: «Ухта» начинает защиту чемпионского титула

Действующие чемпионы тяжело шли по сетке плей-офф: после двух поражений от «Торпедо» казалось, что ухтинцы сложат свои полномочия. Но нет: где-то на опыте, где-то – на характере они исправили ситуацию и забрались в свой третий финал подряд. Там им будет противостоять «Тюмень», занявшая шестое место в регулярном чемпионате, но всё-таки долетевшая до уровня «золотой» дуэли. В этом финале командам предстоит играть до четырёх побед – можно ожидать чего угодно!

Вот что такое чемпионский характер! «Ухта» впервые завоевала золото Суперлиги
⚽️ 19:30: «КПРФ» — «Норильский никель», Суперлига по футзалу, серия за третье место, первый матч

Интрига: кто получит утешительный «бронзовый» приз?

Ни «КПРФ», ни «Норильский никель» не могут быть собой довольны: обе команды, конечно, рассчитывали на финал. Но в футболе справедлив только итоговый счёт, а он указал фаворитам место в «бронзовой» серии. Обеим командам в полуфинале не хватило, может, какого-то момента, усилия, слова, чтобы переломить исход своей дуэли. Теперь нужно искать всё это в битве за третье место, потому что «деревянные» медали станут полным разочарованием для болельщиков и самих игроков.

Мощная развязка Кубка лиги по футзалу! Чемпион определился на последних секундах
🎦 ⚽️ 21:45: «Ницца» — «Сент-Этьен», Франция — переходные матчи, финал, вторая встреча

Интрига: «Ницца» сохранит место в Лиге 1?

«Ницца» рискует выпасть из элитного дивизиона Франции. В первом стыковом матче с «Сент-Этьеном» была зафиксирована безголевая ничья. Теперь клуб с Лазурного берега примет соперника дома. Победа гарантирует место в Лиге 1 на следующий сезон. Или ждём камбэк одного из самых титулованных клубов Франции в высший дивизион?

Дичь в чемпионате Франции. Фанаты выбежали на поле и напали на своего 74-летнего тренера
