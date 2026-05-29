«Чемпионат» и The Welder Catherine представили лимитированные кофейные наборы к ЧМ-2026

«Чемпионат» совместно с одним из крупнейших российских обжарщиков кофе компанией «Сварщица Екатерина» (The Welder Catherine) представили коллекцию наборов ассорти кофе в фильтр-пакетах к предстоящему чемпионату мира по футболу.

В серию вошли три набора, дизайн упаковки которых разработала команда крупнейшего спортивного портала России. Они различаются обработкой зерна (натуральная, мытая и смешанная), чтобы каждый мог выбрать кофе на свой вкус.

Кофейные наборы «Чемпионат» и The Welder Catherine Фото: The Welder Catherine

Особенностью проекта стало объединение любви к футболу и кофейной культуре. В наборах представлены 30 ароматных фильтр-пакетов с кофе из разных частей света, в том числе из стран-участниц ЧМ-2026. А интегрированная сетка плей-офф турнира с наклейками с флагами сборных отражает знакомый болельщикам соревновательный формат.

Кофейные наборы «Чемпионат» и The Welder Catherine Фото: The Welder Catherine

Также в каждый пак входят коллекционные карточки с победителями всех 22 мировых первенств. С их помощью можно освежить культовые футбольные моменты и познакомиться с интересными фактами о турнире. В оформлении наборов использовались сюжеты, которые будут радовать как фанатов футбола, так и тех, кто с ним знаком не так близко.

Кофейные наборы «Чемпионат» и The Welder Catherine Фото: The Welder Catherine

В каждом наборе собраны лоты из разных зон кофейного пояса, включая Бразилию, Колумбию, Перу и Боливию – регионы, где футбольная страсть и кофейные традиции существуют неразрывно друг от друга. Идея создания коллекционных карточек вдохновлена легендарными альбомами и стикерами от компании Panini, которая с 1970 года выпускает наклейки к каждому чемпионату мира.

«Чемпионат» также совместно с коллегами из The Welder Catherine и российским брендом профессиональной кофейной посуды «Mёве» выпустил ограниченный тираж стаканов для фильтр-пакетов. Они созданы известным российским дизайнером Ярославом Рассадиным в стилистике мягкого футуризма, сделаны из фарфора высочайшего качества и имеют идеальный размер для заваривания фильтр-пакетов.

Стакан «Чемпионат», The Welder Catherine и «Mёве» Фото: The Welder Catherine

Попробовать кофе из лимитированной коллекции можно будет 30 и 31 мая на Московском кофейном фестивале в общественном пространстве «Хлебозавод №9». В рамках фестиваля откроется интерактивная зона «Чемпионата» и The Welder Catherine, где можно принять участие в спортивных активностях, отдохнуть в лаунж-зоне, приобрести товары из коллекции, а также выиграть их вместе с официальным мячом ЧМ-2026.

Более подробную информацию о наборах и товарах коллекции «Чемпионат х The Welder Catherine» можно узнать на сайте.