«Краснодар» хочет вернуть в Россию Карраскаля? Это спорная идея

Бывший полузащитник ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Карраскаль впал в немилость своему нынешнему клубу «Фламенго» и может вернуться в РПЛ. По информации RTI Esporte, по 28-летнему колумбийцу уже поступил запрос от «Краснодара». Как сообщил Globo, сам игрок дал понять своим агентам, что не прочь вернуться в Россию.

Карраскаль уехал из Москвы в Рио-де-Жанейро всего девять месяцев назад. «Динамо» провернуло выгоднейшую для себя сделку, продав Хорхе за € 12,5 млн (по данным Transfermarkt) после покупки у ЦСКА за € 3,5 млн. Кажется, теперь во «Фламенго» осознали, что таких денег колумбиец не стоит.

Впрочем, первые месяцы полузащитника в клубе из Рио были медовыми. Карраскаль завоевал место в основе и до завершения сезона-2025 набрал 2+5 в 16 матчах чемпионата Бразилии. Но главное – он помог «Фламенго» выиграть чемпионский титул и Кубок Либертадорес. В южноамериканском аналоге Лиги чемпионов Хорхе забил в полуфинале единственный гол в двухматчевом противостоянии с аргентинским «Расингом», а в финале с «Палмейрасом» (1:0) отыграл все 90+ минут и был достаточно заметной фигурой на поле. Прежний тренер команды Филипе Луис вряд ли мог пожаловаться на экс-динамовца. Мы знаем, что, когда полузащитник мотивирован и хорошо подготовлен, он может выдавать топовые матчи. Однако дисциплина не его сильнейшее качество.

В сезоне-2026 статистика Карраскаля ухудшилась. В чемпионате Бразилии он провёл 13 матчей, но только шесть – в основе. Набрал 2+1. В Кубке Либертадорес у Хорхе нет ни голов, ни голевых передач в четырёх играх группового этапа. Кроме того, в двух матчах Суперкубка Южной Америки, проигранного «Ланусу» (0:1 на выезде и 2:3 дома), колумбиец также не совершил результативных действий. Новый тренер «Фламенго» Леонарду Жардим, которого вы наверняка помните по работе с «Монако», кажется, не доверяет полузащитнику так, как Филипе Луис.

Проблемы с дисциплиной перенеслись у Карраскаля и на поле. В сезоне-2026 он заработал уже три удаления менее чем за четыре месяца! Причём в каждом случае это были прямые красные карточки за грубые фолы и агрессивное поведение – в матчах с «Флуминенсе» и «Палмейрасом» в Серии А и во встрече с «Коринтиансом» в Суперкубке Бразилии. 24 мая «Фламенго», оставшись вдесятером на 21-й минуте при счёте 0:0, в итоге крупно уступил дома «Палмейрасу» (0:3). Теперь отстаёт от лидера и главного конкурента в «золотой» гонке на семь очков при игре в запасе. Похожая история случилась и в Суперкубке, где Хорхе выгнали перед перерывом, когда соперник вёл с преимуществом в один гол. Потом экс-форвард «Зенита» Юри Алберто забил второй мяч, и «Коринтианс» забрал трофей.

В матче с «Палмейрасом» Карраскаль едва не покалечил бывшего защитника «Локомотива» Мурило. Руководство клуба оштрафовало колумбийца, хотя Жардим на пресс-конференции пытался отмазать полузащитника.

«Насколько я понимаю, игрокам «Фламенго» легко давать красные карточки, – заявил Жардим. – Думаю, в эпизоде с удалением Карраскаля была скорее высоко поднятая нога, нежели агрессивная игра. В таком случае это жёлтая. Тем более в матче, где судья допускает чрезмерную агрессию. Например, Жоржиньо получил удар уже через 30 секунд после начала встречи, а рефери никак не отреагировал – просто позволил игре продолжаться. Знаете, какой процент побед у «Палмейраса» с этим арбитром? Более 90! А у «Фламенго» – менее 50».

Как рассказал TyC Spots, после удаления в матче с «Палмейрасом» к Карраскалю домой пришли болельщики «Фламенго», чтобы потребовать объяснений. По стечению обстоятельств Хорхе в тот вечер праздновал свой день рождения и организовал вечеринку, на которую уже собрались гости. Как раз перед началом торжества и заявились фанаты. Это не понравилось колумбийцу, поэтому разговор получился на повышенных тонах. Потребовалось вмешательство полиции. Хорхе явно не был настроен на разговоры по душам с кем-то, кроме своих друзей. Извинился – в соцсетях.

Хорхе Карраскаль полузащитник «Фламенго» «Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Фламенго». У меня никогда не было намерения получить красную карточку в таком важном матче, учитывая, как много он значит для клуба. Приношу извинения всем своим товарищам по команде и тренерскому штабу. Я всегда защищал футболку «Фламенго» изо всех сил, борясь за каждый мяч. К сожалению, желание побеждать в игре привело к случившемуся. Это вызывает сильное разочарование. Возвращаюсь домой с разбитым сердцем из-за произошедшего».

Во «Фламенго» решили, что с них хватит – выставили полузащитника на трансфер. Как отмечает Globo, в клубе давно недовольны поведением Хорхе вне поля, в частности его привычкой устраивать шумные вечеринки. Утверждается, что, помимо «Краснодара», запрос по колумбийцу пришёл ещё от украинского «Шахтёра» и французского «Марселя», которому, если верить Globo, «Фла» не продал полузащитника в зимнее окно за € 20 млн. Зато теперь клуб из Рио готов к сделке и хочет провернуть её побыстрее, чтобы не превращать переговоры в сагу. Любителю ночной жизни уже ищут замену на летнем рынке.

В то же время во «Фламенго» надеются, что стартующий вскоре ЧМ-2026 повысит стоимость Карраскаля. Хорхе попал в окончательную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира вместе с Джоном Кордобой из «Краснодара». Однако в отборочном цикле он сыграл только восемь матчей и всего дважды попал в основу – результативных действий у полузащитника не было.

По нашей информации, «Краснодар» действительно ищет новичка на позицию вингера. Будет ли Карраскаль главной целью экс-чемпиона России – непонятно. В Бразилии писали также об интересе клуба Сергея Галицкого к Кристиану из «Крузейро». У этого 25-летнего игрока (способного действовать как на фланге полузащиты, так и в центре) в нынешнем сезоне 5+3 в 21 матче чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Transfermarkt оценивает Кристиана в € 12 млн.

Напомним, Карраскаль отыграл три с половиной года в России. В феврале 2022-го ЦСКА арендовал колумбийца с опцией выкупа. До конца того сезона Хорхе провёл 11 матчей и стал автором одного гола. В следующем чемпионате он сыграл ярче – в 26 матчах набрал 6+1. Затем перешёл в московское «Динамо». В сезоне-2023/2024 полузащитник вообще не забивал в РПЛ, но сделал пять голевых передач. А последний год в России получился у Карраскаля самым результативным – семь голов и три голевых паса в 26 матчах.

Отношения с тренерами в РПЛ складывались у него по-разному. Сможет ли Мурад Мусаев закрыть глаза на известные недостатки колумбийца в случае его появления в «Краснодаре»? Если Карраскаль найдёт общий язык с тренером и будет максимально мотивирован, то поможет экс-чемпиону, а иначе его трансфер – неоправданная трата средств.