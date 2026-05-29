Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Арсенал, финал Лиги чемпионов 2025/2026, главные интриги матча, Сафонов, Артета, Энрике, Кварацхелия, Дембеле, Хакими, Райя

Артета ответит за слова, Сафонов войдёт в историю? Главные интриги финала Лиги чемпионов
Никита Паглазов
Главные интриги финала Лиги чемпионов
Комментарии
«ПСЖ» может стать вторым клубом с двумя подряд трофеями ЛЧ, а «Арсенал» — впервые оказаться победителем турнира.

Европейский сезон-2025/2026 закроется главным матчем – финалом Лиги чемпионов. В решающей игре встретятся «Арсенал» и действующий победитель турнира – «ПСЖ». Как же много интригующих сценариев несёт этот финал! Мы же собрали самые любопытные истории. Чего ждать от битвы «ПСЖ» и «Арсенала»? За чем и кем следить? Рассказываем.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» станет вторым клубом в истории с двумя подряд победами в ЛЧ?

В прошлом сезоне «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов. Теперь французы снова дошли до финала. И близки к тому, чтобы стать вторым клубом в истории, взявшим ЛЧ (речь именно про Лигу чемпионов, без учёта Кубка чемпионов) два года подряд. Ранее подобное покорялось только мадридскому «Реалу». Команда Зинедина Зидана стала обладателем трофея в сезоне-2015/2016 и сезоне-2016/2017. Более того, «Реал» взял и третью ЛЧ подряд в 2018-м. Показатель «ПСЖ» пока что скромнее. Но даже второй трофей кряду станет мощнейшим достижением.

«ПСЖ» с трофеем Лиги чемпионов

«ПСЖ» с трофеем Лиги чемпионов

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Англия заберёт все еврокубки в сезоне-2025/2026?

Английские клубы доминируют в еврокубках! Ранее «Астон Вилла» одержала победу в финале Лиги Европы, разобравшись с «Фрайбургом» (3:0). А «Кристал Пэлас» оказался сильнее «Райо Вальекано» (1:0) в решающем матче Лиги конференций. Теперь всего одна победа «Арсенала» отделяет АПЛ от идеального результата – три еврокубка из трёх.

Вспоминаем финалы ЛЕ и ЛК:
Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео Ещё один клуб АПЛ взял еврокубок — впервые за 120 лет! Гласнер уходит красиво. Видео

«Арсенал» станет седьмым клубом из Англии с победой в главном еврокубке? Также лондонцы впервые возьмут «золотой» дубль?

«Арсенал» может стать седьмым клубом из Англии, который выиграет Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов. Ранее это удавалось «Ливерпулю» (пять раз), «Манчестер Юнайтед» (3), «Челси» (2), «Ноттингем Форест» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Астон Вилле» (1). Напомним, в 2006 году лондонцы выходили в свой единственный финал ЛЧ, но тогда команда Арсена Венгера уступила «Барселоне» (1:2).

Микель Артета Подробнее

Микель Артета же может стать седьмым испанским тренером-победителем главного еврокубка. Также в списке Хосеп Гвардиола (2009, 2011, 2023), Хосе Вильялонга (1956, 1957), Мигель Муньос (1960, 1966), Висенте Дель Боске (2000, 2002) и Луис Энрике (2015, 2025) и Рафаэль Бенитес (2005).

Не менее важная история – «золотой» дубль. «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии. А теперь может зацепить и Лигу чемпионов. Естественно, ранее у лондонцев никогда не было побед в чемпионате и ЛЧ в одном сезоне. Сумасшедшая мотивация для футболистов стать первыми в истории!

Оборона «Арсенала» «задушит» атаку «ПСЖ»?

Финал Лиги чемпионов – столкновение двух стилей. Атакующий, яркий «ПСЖ» против прагматичного, осторожного «Арсенала». Если парижане радуют яркой игрой, то лондонцы «высушивают» соперника, высасывая из него все силы. Стиль – вопрос вкуса, критиковать «Арсенал» (тем более с учётом победы в АПЛ) за это вряд ли стоит. Но всё же интересно: сможет ли «ПСЖ» расшатать плотную защиту команды Артеты? Или «Арсенал» втянет французов в свой футбол?

«Арсенал» с трофеем АПЛ

«Арсенал» с трофеем АПЛ

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Какую атакующую тройку выберет Артета?

На финал Лиги чемпионов у Микеля Артеты есть выбор в атаку. Если место Букайо Саки в старте не подлежит сомнению, то две оставшиеся позиции – дискуссионные. Слева в нападении может оказаться как Габриэл Мартинелли, так и Леандро Троссард. В центре же выбор стоит между более техничным и хитрым Каем Хаверцем и физически сильным и быстрым Виктором Дьёкерешем.

Одна история цепляется за другую. Если Артета решит выпустить в центре Дьёкереша, то на фланге вероятнее появление Троссарда. Если же роль «девятки» выполнит Хаверц, то тогда слева наверняка появится Мартинелли. Отметим, что между Каем и Виктором в «Арсенале» в последнее время была ротация. А вот на фланге чаще появлялся Леандро: три появления в старте в последних четырёх турах АПЛ, у Мартинелли – одно (уже в ничего не значащем матче с «Кристал Пэлас»).

И что же это за слова?
Три слова, которые сделали это чемпионство «Арсенала»
Три слова, которые сделали это чемпионство «Арсенала»

Хвича подтвердит статус лучшего игрока плей-офф ЛЧ?

Кварацхелия попросту монструозен в нынешнем плей-офф! В восьми матчах грузин забил семь мячей и оформил три ассиста. Его прекрасная форма помогла «ПСЖ» оформить выход в финал. И если Хвича затащит и во встрече с «Арсеналом», то сомнений в MVP плей-офф (да и всего сезона ЛЧ) не будет. Да, лучшим бомбардиром Кварацхелия уже вряд ли станет (10 голов, до Килиана Мбаппе – пять мячей). Зато Хвича может финишировать единоличным лидером по системе «гол+пас»: сейчас у него 16 результативных действий, он делит первое место с Килианом Мбаппе и Гарри Кейном.

Хвича Кварацхелия Подробнее

Сафонов оформит «сухарь» в финале? А ещё станет первым россиянином с двумя победами в ЛЧ?

В нынешнем сезоне российский голкипер «ПСЖ» провёл 10 встреч в Лиге чемпионов. В них парижане одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. Среди них – четыре «сухаря». Впрочем, даже в матчах с пропущенными голами Матвей исправно тащит: например, он совершил пять сейвов в ответном полуфинале с «Баварией» (1:1). Но лучший перформанс – девять спасений во встрече 1/8 финала с «Челси» (3:0) в Лондоне.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Теперь Матвей может помочь «ПСЖ» взять вторую Лигу чемпионов подряд. И вдвойне круто будет, если в финале Сафонов не пропустит. Может? Вполне. Также голкипер «ПСЖ» находится в шаге от того, чтобы стать первым россиянином в истории с двумя победами в Лиге чемпионов.

Матвей окончательно стал основным в «ПСЖ»:
Это золото Сафонова с «ПСЖ» совсем иное, хотя осенью он думал уйти! Сезон Матвея в цифрах
Это золото Сафонова с «ПСЖ» совсем иное, хотя осенью он думал уйти! Сезон Матвея в цифрах

Финал — очная битва двух топ-вратарей

Не менее интригует противостояние Сафонова с голкипером «Арсенала» Давидом Райей. Испанец в трёх сезонах АПЛ подряд забирает «Золотую перчатку». А в нынешнем году подтверждает топ-уровень и в Лиге чемпионов. За 13 матчей он пропустил всего четыре мяча. А в плей-офф частенько именно его сейвы помогали «Арсеналу» избежать серьёзных проблем. Особенно крутыми получились гостевые встречи со «Спортингом» (1:0, четыре сейва) и «Атлетико» (1:1, пять сейвов).

Давид Райя Подробнее

Всего же у Давида набралось девять «сухих» встреч. Поэтому в финале нас ожидает битва двух крутейших вратарей. Да, Сафонов уже точно не доберётся до результата испанца по матчам «на ноль». Но выдать лучшее выступление в финале Матвей точно способен.

Не самая приятная история из жизни Райи:
«Верхняя кость вдавлена в череп, нос отвис». Самый жуткий день карьеры вратаря «Арсенала»
«Верхняя кость вдавлена в череп, нос отвис». Самый жуткий день карьеры вратаря «Арсенала»

«Арсенал» не проигрывал в ЛЧ в этом сезоне. Проведут идеальный сезон?

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» не уступил ни разу за 14 матчей: на общем этапе было восемь побед, а в плей-офф лондонцы одолели «Байер», «Спортинг» и «Атлетико» + трижды сыграли вничью. Если команда Артеты разберётся в финале с «ПСЖ», то получится «анбитен» в ЛЧ! Любопытно, что последнее поражение в турнире «Арсенал» потерпел как раз от парижан (0:1, 1:2) в полуфинале в мае 2025 года.

Прошлогодняя игра финалистов

Прошлогодняя игра финалистов

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Что по травмам? «ПСЖ» рискует остаться сразу без двух лидеров!

В предстоящем матче Энрике и Артета рискуют остаться без максимального выбора футболистов. У «ПСЖ» из-за травм под вопросом участие в финале защитника Ашрафа Хакими и форварда Усмана Дембеле. По информации L'Équipe, марокканец с высокой долей вероятности не будет готов выйти в стартовом составе, несмотря на скорое возвращение к командным тренировкам. Дембеле же продолжает заниматься по индивидуальной программе после травмы икроножной мышцы. В его окружении сохраняют оптимизм относительно выхода в основном составе на финал.

Усман Дембеле Подробнее
Ашраф Хакими Подробнее

Также не до конца понятно, сможет ли попасть в заявку на матч голкипер Люка Шевалье. В конце апреля француз травмировал бедро и с того момента отсутствовал в команде. По данным L'Équipe, Шевалье вернулся к тренировкам в общей группе.

У «Арсенала» из-за повреждения связок колена финал точно пропустит защитник Бен Уайт. Также под вопросом участие вингера Нони Мадуэке (травмировано подколенное сухожилие) и Юрриена Тимбера (травма лодыжки). Хотя по нидерландцу есть позитивные новости. Инсайдер HandofArsenal сообщил, что Тимбер восстановился от травмы и вылетит с «Арсеналом» на финал Лиги чемпионов в Будапешт. Если же Юрриен не будет готов на 100%, то сдерживать Хвичу Кварацхелию у лондонцев придётся Кристьяну Москере.

Бен Уайт Подробнее
Юрриен Тимбер Подробнее

Артета сдержит обещание? Или Энрике войдёт в элитный клуб?

«В субботу мы станем чемпионами Европы», – пообещал Микель Артета на вечеринке «Арсенала» в честь празднования победы в АПЛ. Видео оказалось в соцсетях и мигом стало вирусным. Только вот проблема, что оно не предназначалось для широкой аудитории.

The Touchline сообщил, что «Арсенал» инициировал расследование в связи с видеозаписями. В клубе уверены, что в словах тренера не было ничего противозаконного и они лишь подняли уверенность игроков. Однако после того, как видео стало вирусным, в «Арсенале» начали опасаться, что «ПСЖ» может выйти на поле с повышенной мотивацией.

Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Впрочем, и без этого парижане выйдут на поле со 100-процентным зарядом. Определяющим финал станет и для тренера Луиса Энрике. Испанец может выиграть третью Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов и войти в элитный клуб. Всего четыре специалиста до него поднимали трофей над головой три раза и более: Карло Анчелотти (пять – 2003, 2007, 2014, 2022, 2024), Боб Пейсли (1977, 1978, 1981), Зинедин Зидан (2016, 2017, 2018) и Хосеп Гвардиола (2009, 2011, 2023). Теперь Энрике может догнать своего друга Пепа!

Микель очень хочет отпраздновать ещё один трофей:
Как «Арсенал» праздновал чемпионство. Фотографии, которых ждали 22 года!
Фото
Как «Арсенал» праздновал чемпионство. Фотографии, которых ждали 22 года!

Судья снова станет фартовым для «Арсенала» или «ПСЖ»?

На финале Лиги чемпионов будет работать немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. В нынешнем сезоне судья обслужил уже девять встреч ЛЧ. Среди них – победные для «Арсенала» матчи плей-офф со «Спортингом» (1:0) и «Атлетико» (1:0), а также ничья «ПСЖ» с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) на общем этапе.

Даниэль Зиберт

Даниэль Зиберт

Фото: Selim Sudheimer/Getty Images

Всего же Зиберт работал на четырёх играх лондонцев. И во всех «Арсенал» неизменно побеждал: ранее англичане оказались сильнее «Динамо» Загреб (3:0) в ЛЧ-2024/2025 и «Олимпиакоса» (3:1) в 1/8 финала ЛЕ. Впрочем, и для «ПСЖ» Даниэль – «удобный» судья. До ничьей с «Атлетиком» парижане при судействе Зиберта одержали три победы: над «Жироной» (1:0, ЛЧ-2024/2025), «Маккаби» из Хайфы (3:1, ЛЧ-2022/2023) и «Брюгге» (5:0, ЛЧ-2019/2020). На этот раз один из клубов точно уступит, и статистика немца испортится. А вот для кого-то Зиберт останется мегафартовым.

Разогреваемся перед финалом Лиги чемпионов. Всё самое важное — в одном месте:
Артета говорит об аутах Сафонова, Эдегор – о пенальти. Что творится перед финалом ЛЧ. LIVE
Live
Артета говорит об аутах Сафонова, Эдегор – о пенальти. Что творится перед финалом ЛЧ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android