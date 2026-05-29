Артета ответит за слова, Сафонов войдёт в историю? Главные интриги финала Лиги чемпионов

Европейский сезон-2025/2026 закроется главным матчем – финалом Лиги чемпионов. В решающей игре встретятся «Арсенал» и действующий победитель турнира – «ПСЖ». Как же много интригующих сценариев несёт этот финал! Мы же собрали самые любопытные истории. Чего ждать от битвы «ПСЖ» и «Арсенала»? За чем и кем следить? Рассказываем.

«ПСЖ» станет вторым клубом в истории с двумя подряд победами в ЛЧ?

В прошлом сезоне «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов. Теперь французы снова дошли до финала. И близки к тому, чтобы стать вторым клубом в истории, взявшим ЛЧ (речь именно про Лигу чемпионов, без учёта Кубка чемпионов) два года подряд. Ранее подобное покорялось только мадридскому «Реалу». Команда Зинедина Зидана стала обладателем трофея в сезоне-2015/2016 и сезоне-2016/2017. Более того, «Реал» взял и третью ЛЧ подряд в 2018-м. Показатель «ПСЖ» пока что скромнее. Но даже второй трофей кряду станет мощнейшим достижением.

Англия заберёт все еврокубки в сезоне-2025/2026?

Английские клубы доминируют в еврокубках! Ранее «Астон Вилла» одержала победу в финале Лиги Европы, разобравшись с «Фрайбургом» (3:0). А «Кристал Пэлас» оказался сильнее «Райо Вальекано» (1:0) в решающем матче Лиги конференций. Теперь всего одна победа «Арсенала» отделяет АПЛ от идеального результата – три еврокубка из трёх.

«Арсенал» станет седьмым клубом из Англии с победой в главном еврокубке? Также лондонцы впервые возьмут «золотой» дубль?

«Арсенал» может стать седьмым клубом из Англии, который выиграет Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов. Ранее это удавалось «Ливерпулю» (пять раз), «Манчестер Юнайтед» (3), «Челси» (2), «Ноттингем Форест» (2), «Манчестер Сити» (1) и «Астон Вилле» (1). Напомним, в 2006 году лондонцы выходили в свой единственный финал ЛЧ, но тогда команда Арсена Венгера уступила «Барселоне» (1:2).

Микель Артета же может стать седьмым испанским тренером-победителем главного еврокубка. Также в списке Хосеп Гвардиола (2009, 2011, 2023), Хосе Вильялонга (1956, 1957), Мигель Муньос (1960, 1966), Висенте Дель Боске (2000, 2002) и Луис Энрике (2015, 2025) и Рафаэль Бенитес (2005).

Не менее важная история – «золотой» дубль. «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии. А теперь может зацепить и Лигу чемпионов. Естественно, ранее у лондонцев никогда не было побед в чемпионате и ЛЧ в одном сезоне. Сумасшедшая мотивация для футболистов стать первыми в истории!

Оборона «Арсенала» «задушит» атаку «ПСЖ»?

Финал Лиги чемпионов – столкновение двух стилей. Атакующий, яркий «ПСЖ» против прагматичного, осторожного «Арсенала». Если парижане радуют яркой игрой, то лондонцы «высушивают» соперника, высасывая из него все силы. Стиль – вопрос вкуса, критиковать «Арсенал» (тем более с учётом победы в АПЛ) за это вряд ли стоит. Но всё же интересно: сможет ли «ПСЖ» расшатать плотную защиту команды Артеты? Или «Арсенал» втянет французов в свой футбол?

Какую атакующую тройку выберет Артета?

На финал Лиги чемпионов у Микеля Артеты есть выбор в атаку. Если место Букайо Саки в старте не подлежит сомнению, то две оставшиеся позиции – дискуссионные. Слева в нападении может оказаться как Габриэл Мартинелли, так и Леандро Троссард. В центре же выбор стоит между более техничным и хитрым Каем Хаверцем и физически сильным и быстрым Виктором Дьёкерешем.

Одна история цепляется за другую. Если Артета решит выпустить в центре Дьёкереша, то на фланге вероятнее появление Троссарда. Если же роль «девятки» выполнит Хаверц, то тогда слева наверняка появится Мартинелли. Отметим, что между Каем и Виктором в «Арсенале» в последнее время была ротация. А вот на фланге чаще появлялся Леандро: три появления в старте в последних четырёх турах АПЛ, у Мартинелли – одно (уже в ничего не значащем матче с «Кристал Пэлас»).

Хвича подтвердит статус лучшего игрока плей-офф ЛЧ?

Кварацхелия попросту монструозен в нынешнем плей-офф! В восьми матчах грузин забил семь мячей и оформил три ассиста. Его прекрасная форма помогла «ПСЖ» оформить выход в финал. И если Хвича затащит и во встрече с «Арсеналом», то сомнений в MVP плей-офф (да и всего сезона ЛЧ) не будет. Да, лучшим бомбардиром Кварацхелия уже вряд ли станет (10 голов, до Килиана Мбаппе – пять мячей). Зато Хвича может финишировать единоличным лидером по системе «гол+пас»: сейчас у него 16 результативных действий, он делит первое место с Килианом Мбаппе и Гарри Кейном.

Сафонов оформит «сухарь» в финале? А ещё станет первым россиянином с двумя победами в ЛЧ?

В нынешнем сезоне российский голкипер «ПСЖ» провёл 10 встреч в Лиге чемпионов. В них парижане одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. Среди них – четыре «сухаря». Впрочем, даже в матчах с пропущенными голами Матвей исправно тащит: например, он совершил пять сейвов в ответном полуфинале с «Баварией» (1:1). Но лучший перформанс – девять спасений во встрече 1/8 финала с «Челси» (3:0) в Лондоне.

Теперь Матвей может помочь «ПСЖ» взять вторую Лигу чемпионов подряд. И вдвойне круто будет, если в финале Сафонов не пропустит. Может? Вполне. Также голкипер «ПСЖ» находится в шаге от того, чтобы стать первым россиянином в истории с двумя победами в Лиге чемпионов.

Финал — очная битва двух топ-вратарей

Не менее интригует противостояние Сафонова с голкипером «Арсенала» Давидом Райей. Испанец в трёх сезонах АПЛ подряд забирает «Золотую перчатку». А в нынешнем году подтверждает топ-уровень и в Лиге чемпионов. За 13 матчей он пропустил всего четыре мяча. А в плей-офф частенько именно его сейвы помогали «Арсеналу» избежать серьёзных проблем. Особенно крутыми получились гостевые встречи со «Спортингом» (1:0, четыре сейва) и «Атлетико» (1:1, пять сейвов).

Всего же у Давида набралось девять «сухих» встреч. Поэтому в финале нас ожидает битва двух крутейших вратарей. Да, Сафонов уже точно не доберётся до результата испанца по матчам «на ноль». Но выдать лучшее выступление в финале Матвей точно способен.

«Арсенал» не проигрывал в ЛЧ в этом сезоне. Проведут идеальный сезон?

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» не уступил ни разу за 14 матчей: на общем этапе было восемь побед, а в плей-офф лондонцы одолели «Байер», «Спортинг» и «Атлетико» + трижды сыграли вничью. Если команда Артеты разберётся в финале с «ПСЖ», то получится «анбитен» в ЛЧ! Любопытно, что последнее поражение в турнире «Арсенал» потерпел как раз от парижан (0:1, 1:2) в полуфинале в мае 2025 года.

Что по травмам? «ПСЖ» рискует остаться сразу без двух лидеров!

В предстоящем матче Энрике и Артета рискуют остаться без максимального выбора футболистов. У «ПСЖ» из-за травм под вопросом участие в финале защитника Ашрафа Хакими и форварда Усмана Дембеле. По информации L'Équipe, марокканец с высокой долей вероятности не будет готов выйти в стартовом составе, несмотря на скорое возвращение к командным тренировкам. Дембеле же продолжает заниматься по индивидуальной программе после травмы икроножной мышцы. В его окружении сохраняют оптимизм относительно выхода в основном составе на финал.

Также не до конца понятно, сможет ли попасть в заявку на матч голкипер Люка Шевалье. В конце апреля француз травмировал бедро и с того момента отсутствовал в команде. По данным L'Équipe, Шевалье вернулся к тренировкам в общей группе.

У «Арсенала» из-за повреждения связок колена финал точно пропустит защитник Бен Уайт. Также под вопросом участие вингера Нони Мадуэке (травмировано подколенное сухожилие) и Юрриена Тимбера (травма лодыжки). Хотя по нидерландцу есть позитивные новости. Инсайдер HandofArsenal сообщил, что Тимбер восстановился от травмы и вылетит с «Арсеналом» на финал Лиги чемпионов в Будапешт. Если же Юрриен не будет готов на 100%, то сдерживать Хвичу Кварацхелию у лондонцев придётся Кристьяну Москере.

Артета сдержит обещание? Или Энрике войдёт в элитный клуб?

«В субботу мы станем чемпионами Европы», – пообещал Микель Артета на вечеринке «Арсенала» в честь празднования победы в АПЛ. Видео оказалось в соцсетях и мигом стало вирусным. Только вот проблема, что оно не предназначалось для широкой аудитории.

The Touchline сообщил, что «Арсенал» инициировал расследование в связи с видеозаписями. В клубе уверены, что в словах тренера не было ничего противозаконного и они лишь подняли уверенность игроков. Однако после того, как видео стало вирусным, в «Арсенале» начали опасаться, что «ПСЖ» может выйти на поле с повышенной мотивацией.

Впрочем, и без этого парижане выйдут на поле со 100-процентным зарядом. Определяющим финал станет и для тренера Луиса Энрике. Испанец может выиграть третью Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов и войти в элитный клуб. Всего четыре специалиста до него поднимали трофей над головой три раза и более: Карло Анчелотти (пять – 2003, 2007, 2014, 2022, 2024), Боб Пейсли (1977, 1978, 1981), Зинедин Зидан (2016, 2017, 2018) и Хосеп Гвардиола (2009, 2011, 2023). Теперь Энрике может догнать своего друга Пепа!

Судья снова станет фартовым для «Арсенала» или «ПСЖ»?

На финале Лиги чемпионов будет работать немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. В нынешнем сезоне судья обслужил уже девять встреч ЛЧ. Среди них – победные для «Арсенала» матчи плей-офф со «Спортингом» (1:0) и «Атлетико» (1:0), а также ничья «ПСЖ» с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) на общем этапе.

Всего же Зиберт работал на четырёх играх лондонцев. И во всех «Арсенал» неизменно побеждал: ранее англичане оказались сильнее «Динамо» Загреб (3:0) в ЛЧ-2024/2025 и «Олимпиакоса» (3:1) в 1/8 финала ЛЕ. Впрочем, и для «ПСЖ» Даниэль – «удобный» судья. До ничьей с «Атлетиком» парижане при судействе Зиберта одержали три победы: над «Жироной» (1:0, ЛЧ-2024/2025), «Маккаби» из Хайфы (3:1, ЛЧ-2022/2023) и «Брюгге» (5:0, ЛЧ-2019/2020). На этот раз один из клубов точно уступит, и статистика немца испортится. А вот для кого-то Зиберт останется мегафартовым.