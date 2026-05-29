«Сидим на базе — и вдруг в окно влезает Вася Уткин! С пивком, винцом…» Егору Титову — 50

Пятый кубковый триумф «Спартака» постсоветского периода символично совпал по времени с 50-летием трижды рекордсмена клуба. Егор Титов наиграл больше всех матчей с ромбом на груди в чемпионате и Кубке России, а также в еврокубках. Реально — легенда! 24 мая он вместе с товарищами радовался на трибунах «Лужников» победе главного клуба жизни, сегодня же целый день будет принимать поздравления с юбилеем.

Корреспондент «Чемпионата» отнял у Егора Ильича немного времени накануне знаменательной даты. Вспомнили прошлое, обсудили настоящее и одним глазком заглянули в будущее.

«Говорили, 40 лет вообще не празднуют, но отметили так, будто мне 100!»

— С каким настроением встречаете большой юбилей?

— 50 — это всего лишь цифры. Внутреннее состояние не говорит, что мне уже «полтинник». Не ощущаю себя на этот возраст ни физически, ни морально, ни душевно. Если учесть нашу востребованность и постоянные разъезды по России, мне в удовольствие моя нынешняя жизнь.

— В душе вам плюс-минус сколько?

— Не могу сказать, что 25, но под 30 — это точно. 20 лет назад было больше эмоций, потому что вся жизнь впереди. В 50 она тоже впереди, но уже немножко другие мысли, разбираешься в людях. Это нормально. Все мы будем в этом возрасте. Мои друзья, как правило, старше: Тамерлану Куриеву, основателю Кубка Легенд, уже за 50, а он всё так же весь в разъездах, делах, переговорах, думает о завтрашнем дне. Андрей Тихонов, Дима Аленичев, Дима Парфёнов — все мои друзья. Теперь и я пополнил клуб «Кому за 50». Когда им исполнялось 50, спрашивал: «И как там?» Все отвечали: «Ничего не поменялось!» Поэтому и в моей жизни этот один день ничего не поменяет – и слава богу!

Егор Титов в детстве и сейчас Фото: Из личного архива Егора Титова/«Чемпионат»

— Но какие-то внутренние изменения в себе зафиксировали, скажем, за последние 10 лет?

— Изменения касаются в большей степени физического состояния. Уже понимаешь, что тебе не 20-30 лет, а 40-50. Когда, даст бог, стукнет 60, ты сам себе скажешь: «А в 50-то был красавчик!» Уже не делаешь на поле того, что сделать не можешь. И не надо! Уже нужно играть в режиме «лайт».

— Получается?

— Бывает, заводимся с соперниками на наших ветеранских турнирах. А утром просыпаешься: всё везде болит. Думаешь: зачем это надо было? Но мы же все победители. Нас так учили, что каждый матч нужно выигрывать. Поэтому ты не можешь ничего с собой сделать. Голова говорит «надо», тело пытается делать, наутро понимаешь — голова была неправа, потому что тело «погибает». Теперь больше времени следует восстановлению уделять. Если есть возможность сходить в баньку, попариться — это обязательно. Баню я люблю. Надо жить по годам, учитывая, что мы спортсмены. А так всё великолепно.

— В футбол часто играете?

— Играем. У нас же много ветеранских турниров, гала-матчей и так далее. Приглашений поиграть масса, но каждый такой вариант я 100 раз обдумаю, посоветуюсь сам с собой и в большинстве случаев пойму, что мне это не надо. Лечиться дороже будет — не в финансовом плане, а в моральном. Потом буду себя казнить: зачем тебе это надо было? Но бывают моменты, когда отказаться просто нельзя: Лига Легенд РФС или матчи ветеранов «Спартака». Это просто неправильно. Собираюсь и иду на игру, как на Голгофу. Надо значит надо, но завтра буду болеть.

Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Полезное питание, фитнес, бег — это не про вас?

— Стараюсь соблюдать какие-то моменты: поменьше есть хлеба, убрать соль. Сахара у меня в рационе вообще нет уже лет 15, привык без этого. Сладкое ем редко. Люблю кофе, но пью его без сахара. Кашки по утрам ещё не ем — рановато (улыбается). Обожаю любые ягоды, сельдерей употребяю в огромных количествах. Не потому что полезно, а просто нравится. Могу съесть и вредную пищу, если голоден. Подкрепиться сосиской не проблема. Не могу сказать, что я прямо пушистый, питаюсь правильно, ложусь в девять — нет, это далеко не про меня. Но при этом бессонницей не страдаю. Могу поменять часовой пояс и чувствую себя комфортно. При этом понимаешь: возраст не обманешь. Двигаемся дальше, а что будет через год, два или 10 лет, сложно предсказать. Надеюсь, всё будет так же.

— Юбилейный банкет планируется?

— Нет. Уже ранним утром 30 мая я буду на футбольном поле. Работаем с Андреем Тихоновым на турнире, играем за команду звёзд. Потом уже с родителями, близкими друзьями посидим, пообщаемся, не более того.

— Как ваши родители?

— Слава богу, живы-здоровы. Конечно, приедут поздравлять. Без них никак.

— Такое чисто семейное торжество постфактум?

— Да. Я спокойно отношусь к датам, цифрам. Говорили, что 40 вообще не празднуют, но отметили так, будто мне 100, ха-ха!

— Так мощно?

— Просто здорово, красиво. Было много гостей. Кто-то пропускает такие даты, кто-то болеет. Сейчас такая жизнь непростая, что лучше подумать о чём-то другом. Мне говорят: «50 лет бывает один раз в жизни». Соглашусь. И 49 бывает один раз, и 51. Да, это определённый этап. Я сяду сам, подумаю, сделаю выводы. С самыми близкими соберёмся, вспомним доброе. А тусовки с огромным количеством людей — это уже не про меня, причём давно.

— Какое блюдо обязательно должно быть на столе?

— Сейчас такого нет. Празднование ушло в фуршетный формат: люди общаются, говорят. Я сторонник таких мероприятий. Сидеть за столом, стучать ложками-вилками: «Передайте оливье, окрошку» — такого не люблю.

— Уже вжились в роль дедушки?

— Давно. У людей в 50 лет бывает и два-три внука, а у меня — пока один. Интересно, что он родился в один день с моим отцом: папе будет 74 года, а Мирону — четыре. Внук — уже человечище, всё понимает, рассказывает. Для меня общение с ним — удовольствие.

— Мячик пинает?

— И большой, и маленький. У него же папа теннисный тренер. Внук у нас спортивный — это однозначно. Не хотелось бы, чтобы он пошёл по моим стопам. Всё-таки футбол — непростой вид спорта, много травм. Но если выберет футбол — помогу, чем смогу. Мирон уже полгода ходит в мою академию на улице 1905 года.

«Уткин неплохо подготовил нас к США»

— Когда вы играли, на конец мая приходился разгар сезона. Получалось отметить день рождения?

— Конец мая — это чемпионат, июнь — игры сборных. Поэтому всё проходило стандартно: на сборе в Новогорске или в Бору мне вручали очередной мяч или майку с автографами сборной.

— И много их скопилось?

— Было много. Но я футболок не собирал — друзьям, знакомым почти всё раздарил. Может, что-то у родителей ещё осталось.

— Самый незабываемый день рождения?

— Когда чемпионат проводился по системе «весна — осень», почти никогда не удавалось нормально отметить: всё время игры, заезды. Из посиделок на базе вспоминается только случай с покойным Васей Уткиным.

— Расскажите!

— Сидели на базе, готовились к матчу с американцами. И вдруг к нам в окно влезает Вася! По-моему, с Владом Радимовым — они тогда очень хорошо дружили. Притащили пивко, винцо. Неплохо посидели. А через два дня Тихонов мне отдал — я забил. Вася был прав: неплохо нас подготовил (улыбается).

Андрей Тихонов и Егор Титов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С Аршавиным у вас ровно пять лет разницы. Ни разу не совмещали дни рождения?

— Нет, такого точно не было. Когда я играл в сборной, Андрей был совсем молодой. Когда он был на пике, я уже закончил. Пользуясь случаем, от души поздравляю его. 45 лет — тоже хорошая дата. Он на слуху, востребован. Вот этого я ему искренне и желаю — быть всегда востребованным.

— Павлюченко назвал Титова любимым футболистом, с которым играл. Вам-то выбор сделать явно сложнее?

— Конечно. Я играл с такими футболистами… Даже не знаю, с кого начать. Оставлю этот выбор для себя, не афишируя. Тихонов, Аленичев, Кечинов, Парфёнов, Ковтун, Цымбаларь, Ананко, Ширко, Робсон и многие-многие другие — мы тогда славились именно тем, что у нас была великолепная, великая команда.

«Теперь ждём от «Спартака» Суперкубок, а дальше — чемпионство»

— Современный «Спартак» красиво поздравил с юбилеем?

— Конечно. Получилось не день в день, как в 2022‑м. Как раз 29 мая «Спартак» тогда выиграл Кубок, и это было шикарно. Сейчас у меня чуть позже юбилей, но я его [подарок] принимаю. Наконец-то! А то люди уже посмеивались, что «Спартак» выигрывает что-то раз в пятилетку. Думаю, этот трофей заслужили все: и команда, и тренерский штаб, и, конечно, болельщики. Я себя причисляю как раз к последним.

— Игра понравилась?

— Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была. Но самое главное впечатление — это атмосфера. Процентов 85‑90 на стадионе было наших болельщиков. Красно-белые «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время: о 85-90 тысяч зрителей на каждом матче Лиги чемпионов. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось. Теперь ждём Суперкубок, а дальше — чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше.

— Карседо убедил в соответствии своей квалификации амбициям «Спартака»?

— А зачем Карседо убеждать Титова? Я же не гендиректор, не хозяин клуба, не действующий футболист. Я смотрю со стороны и вижу: команда поменялась, стала спокойнее, появился стабильный состав — и это начало приносить результаты. Человек наконец определился с позицией Зобнина. Пусть это не его амплуа, но мы увидели, как Зобнин раскрылся. У него получился непростой сезон, который наложился на какую-то свою жизненную ситуацию. Слёзы Ромы после матча лишний раз говорят о том, что команда на правильном пути. Что будет дальше, посмотрим. Времени до нового сезона осталось немного. Полтора месяца — и уже матч за Суперкубок. Пожелаю команде как можно скорее восстановиться, эмоционально и физически, пройти сборы и начать с позитива — выиграть Суперкубок. Всем нам, болельщикам, я этого искренне желаю.

— Возвращение Зобнина на первые роли после того, как многие его списали, — самая красивая история внутри спартаковского сезона?

— Это история тренерская. Штаб Карседо нашёл ему позицию, в него поверили все. Рома и сам это отметил в интервью, поблагодарив тренера. К любому футболисту, тем более возрастному, нужен подход. Уверен, что и с Ромой у Карседо было общение. И мы увидели совсем другого Зобнина — наверное, это его лучший отрезок после чемпионских историй. Такого Зобнина я не помню давно.

Роман Зобнин с одноклубниками Фото: spartak.com

— В современной команде есть футболист, чья игра доставляет эстетическое удовольствие?

— Я бы отметил Маркиньоса и Барко, который ведёт игру. Центральная ось у нас хорошая. Наконец-то вернули на правильную позицию Литвинова. Прекрасен был в эти полгода Ву. Для меня вообще стало откровением, что он так умеет бить пенальти. Замена Кордобы — заслуга прежде всего Ву. В каждой линии у нас есть лидер. Очень сильно прибавил в концовке Максименко — все эти победы, особенно кубковая, во многом его заслуга. Поэтому с нетерпением жду новый сезон и надеюсь увидеть ещё более сильный «Спартак».

— Внезапно заговорили о возможном возвращении в «Спартак» Дзюбы. Фантастический сценарий?

— Видимо, спортивного директора просто неправильно поняли. Потом же объяснили, что его слова были данью уважения Дзюбе. К Артёму очень многие относятся с уважением, в том числе и я. Наверное, и в 38 вернуться можно, вопрос — будешь ли играть? У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. По мне, Угальде не центрфорвард, а скорее «ложная девятка». Ливай — нападающий. Даже за 20 минут в финале он показал, что умеет играть — просто у него нет доверия, как бы печально это ни звучало. Будет ли играть Артём? Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артёма — вернуться в родной клуб через 10 лет. Тут, правда, возникает ещё один вопрос.

— Какой?

— Примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Как и в обратном направлении. Моё мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Не могу сказать, что Дзюба ошибся — он много назабивал и выиграл за «Зенит». Я принимаю всё. А как будет — пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение. Какое — вопрос к ним.

Хуан Карлос Карседо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чего ещё не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство? Или всё уже есть?

— Состав есть, но усиление в каждую линию нужно однозначно. Самое главное для футболистов — поверить в себя. Девять лет «Спартак» не может выиграть чемпионат, поэтому победа в Кубке была очень кстати. Она показала: ребята способны обыграть любую команду, пусть даже по пенальти. После таких матчей приходит вкус больших побед. Команда увидела, что за «Спартак» болеют миллионы. Будь «Лужники» вдвое-втрое больше, на стадион и 200 тысяч пришло бы. Я сам был в этой шкуре и знаю, как «Спартак» любят болельщики. Осталось ребятам поверить в себя. А дальше мастерство тренерского штаба будет решать. Мы видим, что он у нас прекрасный.