Новый тренер «Торпедо», долгожданный камбэк Юрана и вдруг — Билялетдинова. Главное в ФНЛ

В Лиге PARI официально завершился сезон – «Ротор» и «Урал» по итогам стыковых матчей не вышли в МИР РПЛ. В LEON-Второй лиге игры в самом разгаре – близится развязка в дивизионах «Золото» и «Серебро». Начинаем погружаться в летнюю суматоху – тем более в Футбольной национальной лиге за неделю произошло много интересного.

«Торпедо» выбрало Александра Сторожука

Московское «Торпедо» определилось с новым главным тренером — команду возглавил Александр Сторожук, который сменил на этом посту Олега Кононова. Контракт согласовали сроком на два года. Последним местом работы специалиста был «Ахмат» (ушёл в августе 2025-го).

Сторожук известен не только по работе с «Краснодаром». Это мастер спорта международного класса по играм вничью. Ранее возглавлял тульский «Арсенал» и в 82 матчах добыл всего 23 победы. 36 встреч завершились ничейным результатом. Руководство «Торпедо» называет Сторожука «наиболее перспективным из российских тренеров нового поколения».

Теперь главная интрига — как изменится состав «Торпедо» и какой уровень автономности в принятии решений будет у нового тренера. Потому что ожидания от команды традиционно выше, чем итоговый результат в сезоне-2025/2026 в Первой лиге (девятое место).

Ари ушёл из «Торпедо»

После провального сезона убрали не только Олега Кононова. Клуб официально объявил об уходе спортивного директора Ари — причём уже во второй раз за год. В августе 2025-го бразилец ушёл вместе с Кононовым, но спустя два месяца вернулся.

Теперь история завершилась окончательно. После второго увольнения Кононова в клубе решили полностью перезапустить спортивный блок. За последний сезон «Торпедо» так и не стало реальным претендентом на выход в РПЛ, несмотря на серьёзные ресурсы и громкие кадровые решения. Тут отметим важную деталь – руководство клуба всё ещё верит в повышение в классе, несмотря на вполне чёткую позицию РФС. Весной «Торпедо» получило отказ в лицензии РФС-1 – не в последнюю очередь из-за скандала с договорными матчами.

Внезапное возвращение Рината Билялетдинова

Костромской «Спартак» убрал прежний тренерский штаб и нашёл нового главного. Им стал Ринат Билялетдинов. В последние годы специалист тренировал команду ветеранов «Локомотива». Скорее всего, этот бэкграунд впечатлил Дмитрия Хотимского, одного из совладельцев клуба, который напрямую влияет на все спортивные процессы в «Спартаке». Билялетдинов ни разу не работал на уровне Первой лиги. Зато повидал всякое с «Локомотивом» и «Рубином», с которым в сезоне-2014/2015 дошёл до пятого места в РПЛ.

При этом кадровая перестройка в клубе продолжается. По данным журналиста Сергея Ильёва, со «Спартаком» активно работает агент Валерий Оганесян, предлагающий игроков под новый проект. По итогам прошедшего сезона красно-белые остановились на седьмом месте, хотя в первой части чемпионата в какой-то момент шли на первой строчке. Весной команда откатилась назад и не получила лицензию РФС-1 – стадион в Костроме всё ещё строится.

Дмитрий Пятибратов вошёл в проект «Спартака»

Костромской «Спартак» усиливает не только тренерский штаб. Советником учредителя и президента клуба стал Дмитрий Пятибратов — бывший главный тренер «Факела», хорошо знакомый с реалиями Первой лиги и борьбы за выход в РПЛ. В последнее время специалист часто посещал ТВ и прочие проекты в качестве эксперта по «Лучшей лиге мира».

Пятибратов будет отвечать за спортивное направление: участвовать в комплектовании состава, переговорах и развитии всей структуры. По сути, Кострома постепенно собирает полноценную вертикаль под серьёзные задачи (например, под выход в РПЛ).

Сергей Юран вернулся в Хабаровск

Возвращение Сергея Юрана в «СКА-Хабаровск» стало одним из самых громких событий межсезонья. Хотя ещё несколько месяцев назад сам тренер рассказывал о совершенно других планах. В начале апреля Юран в интервью «СЭ» сказал, что ведёт переговоры с турецким «Аланьяспором»: «Вчера общался с агентом. Переговоры находятся на финальной стадии, на финишной прямой. Поэтому скоро поеду в Турцию, работать в высшем дивизионе страны». Ну, почти получилось.

По данным Сергея Ильёва, на решение Юрана повлияли серьёзные условия и перспективы большого проекта. Для 56-летнего тренера это во многом попытка перезапустить карьеру. Последние годы складывались для Юрана тяжело: после ухода из «Пари НН» он долгое время был без серьёзной работы – если не считать период в команде «Серик Беледиеспор».

Юран уже работал в Хабаровске с 2020 по 2022 год. Ушёл из клуба ради РПЛ и очередной попытки в «Химках».

Роберт Евдокимов снова в деле!

«Нефтехимик» быстро определился с заменой Кирилла Новикова (причём клуб ещё официально не объявлял об уходе тренера) — новым главным стал Роберт Евдокимов. Контракт с 56-летним специалистом подписан на два года.

Для Нижнекамска это не просто приглашение опытного тренера, а во многом возвращение своего человека. Евдокимов — уроженец города, воспитанник местного футбола и один из самых узнаваемых тренеров в истории Первой лиги. Именно он выводил «Оренбург» в РПЛ в 2016 году и выигрывал ФНЛ. Последним местом работы Евдокимова была «Кубань», которую он покинул осенью 2024 года.

Константин Генич предложил полностью поменять систему стыков

Переходные матчи снова вызвали дискуссию вокруг формата стыков между РПЛ и Первой лигой. Комментатор Константин Генич предложил изменить всю систему.

Константин Генич комментатор «Матч ТВ» «Нахрена команда Первой лиги играет с командой РПЛ? Потому что явно расклад не в пользу команд Первой лиги. Мне больше нравится испанская модель, где есть плей-офф. Понятно, что это будет удлинять сезон для команд, которые, может быть, этого не хотели бы. Лучше сделать, чтобы три команды вылетали. Третья и четвёртая команды Первой лиги играют друг с другом и выясняют, кто поднимется в Премьер-Лигу, а 13-е и 14-е места играют свой стык за право остаться. Вот здесь уже равные условия».

На фоне нынешних стыков идея снова выглядит актуальной: за последние годы клубам Первой лиги всё сложнее пробиваться наверх через двухматчевые дуэли с представителями РПЛ.

Дмитрий Гунько остаётся в «Арсенале»

Несмотря на слухи о возможном приходе Игоря Черевченко, руководство «Арсенала» и Тульской области решило оставить всё как есть. В прошедшем сезоне команда заняла 13-е место в Первой лиге.

Глава региона Дмитрий Миляев подтвердил, что Дмитрий Гунько останется в клубе. Заодно озвучил задачу на сезон-2026/2027: «Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятёрку ведущих команд лиги».

У «Велеса» проблемы

В дивизионе «Золото» Второй лиги намечается убойная развязка – за три тура до конца на первое место вырвалась «Сибирь» (28 очков), забравшая важную победу во встрече с осенним чемпионом «Велесом» (1:0). В матче было пять удалений – у игроков и тренеров московской команды просто сдали нервы.

Рядом находятся «Ленинградец» (27 очков) и «Текстильщик» (26 очков). Если «Велес» окажется за пределами топ-3, то свалится в стыковые матчи.