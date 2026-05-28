Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео

Сборная России неудачно начала серию товарищеских матчей в мае-июне – проиграла Египту в Каире. К сожалению, по делу.

Валерий Карпин ещё накануне подтвердил, что сборная России лишилась из-за травм сразу шестерых игроков – Головина, Тюкавина, Садулаева, Осипенко, Пруцева и Денисова. Особенно ощутимой была, конечно, потеря полузащитника «Монако» – единственного из участников встречи с Египтом на ЧМ-2018, оставшихся в национальной команде. В итоге в основе гостей не оказалось ни одного легионера. Три человека представляли ЦСКА (Круговой, Кисляк, Обляков), по два – «Зенит» (Дивеев, Глушенков), «Локомотив» (Сильянов, Батраков) и московское «Динамо» (Миранчук, Сергеев), по одному – «Краснодар» (Агкацев) и «Ростов» (будущий краснодарец Вахания). Впрочем, и у хозяев отсутствовала главная звезда: тренер египтян Хоссам Хассан всё же приберёг Салаха после полученной вингером травмы в «Ливерпуле».

Сборная России, как обычно при Карпине, сыграла 4-3-3. Египтяне использовали схему 4-2-3-1, хотя на чемпионате мира могут выбрать и другую тактическую модель (например, с пятёркой сзади). Поначалу была равная игра, а сам матч вполне напоминал турнирный – интенсивный футбол со взаимным прессингом. Команда Хассана выглядела мотивированной в последнем выступлении перед своими болельщиками до отъезда на ЧМ-2026. Хозяева уже на четвёртой минуте заглянули в нашу штрафную, когда на ударную позицию пролез «десятка» Ашур, но один из самых техничных игроков Египта не исполнил, как учили. Даже сейв Агкацева не потребовался.

А вот после стартовой десятиминутки и до середины первого тайма сборная России пережила очень тяжёлый отрезок. Египет максимально включился – наши глубоко сели на свою треть и никак не могли зацепиться за мяч. Агкацев не слишком удачно выносил, Глушенков пару-тройку раз обрезал. Хозяева создали два голевых момента. Сначала команде Хассана удалась атака в переходной фазе (Сергеев потерял мяч, возможно, на нём сфолили), и капитан египтян Трезеге простил гостей. Затем форвард «Манчестер Сити» Мармуш принял мяч в центре, протащил и зарядил с 22-23 метров. Если бы попал, Агкацев мог бы и не спасти. Провалилась опорная зона российской сборной, да и Дивеев должен был заблокировать выстрел Омара.

Выдержав давление соперника, команда Карпина подняла голову. Египет взял паузу, повинуясь аритмии игры, – сборная России стала контролировать мяч. На 20-й минуте и наши соорудили свой первый момент, когда тонкая комбинация Миранчук – Обляков – Круговой завершилась кроссом слева, но Сергеев чуть-чуть не успел к мячу. Заработали только угловой, после которого впервые пробили. Кисляк хотел попасть из-за штрафной – мяч свалился. В итоге к перерыву у Египта и России оказалось 0 попаданий в створ на двоих (общая статистика ударов – 3:2). Концовка тайма была поскучнее, а хозяева удивили тройной заменой на исходе получаса. Разумеется, плановой.

Уже через минуту после перерыва сборная России первой нанесла удар в створ. Лишь из пятого своего углового наши что-то выжали: Миранчук бил из хорошей позиции, однако только-только появившийся на поле голкипер Эль-Шенави, которому ещё Дзюба забивал на ЧМ-2018, выручил команду. Тренер Египта продолжал менять игроков, распределяя нагрузку перед чемпионатом мира, а вот Карпин не спешил двигать фигуры. Хозяева тут же ответили своим ударом в створ, правда, не страшным. Игроки отдохнули – футбол стал поживее.

Замены у сборной России пошли, когда истёк час встречи. Карпин выпустил Мелёхина, Баринова и «американца» Миранчука. Алексей забрал капитанскую повязку у Дивеева. Чувствовалось, что некоторые уже подустали. Египет приближался к голу. Атаку хозяев «три в два» в последний момент чудом прервал Сильянов, а Мармуш, легко уйдя от Кисляка, опасно атаковал из-за штрафной. В середине второго тайма египтяне повели. Антон Миранчук и Круговой не встретили своих оппонентов на левом фланге, Хани свободно навесил, и атакующий хавбек с многообещающим именем Зико забил головой. Вахания пытался подстраховать центрбеков, но проиграл воздух, оставшись один против двоих.

Ещё серией замен Карпин, казалось, взбодрил сборную России – вышли Мелкадзе, Кривцов, Карпукас и Бевеев. Из игроков группы атаки остался только Глушенков. Но что бы ни пытались придумать наши звёзды, ничего не получалось. Египет, надо признать, выглядел более классной командой. Российская сборная закончила матч с одним-единственным попаданием в створ против четырёх у хозяев (всего удары – 8:11), уступили в два раза по xG – 0,52 против 1,12. В концовке Агкацев спас двойным сейвом от ещё одного гола.

Это второе поражение сборной в последних четырёх товарняках. В пяти встречах – только одна победа. Фарт Карпина куда-то уходит.