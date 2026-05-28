Египет — Россия — 1:0, обзор матча, видео, гол: Зико, 28 мая 2026 года, статистика, товарищеская встреча

Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Анатолий Романов
Полный мрак в атаке. А всё решил один гол соперника.

Сборная России неудачно начала серию товарищеских матчей в мае-июне – проиграла Египту в Каире. К сожалению, по делу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

Валерий Карпин ещё накануне подтвердил, что сборная России лишилась из-за травм сразу шестерых игроков – Головина, Тюкавина, Садулаева, Осипенко, Пруцева и Денисова. Особенно ощутимой была, конечно, потеря полузащитника «Монако» – единственного из участников встречи с Египтом на ЧМ-2018, оставшихся в национальной команде. В итоге в основе гостей не оказалось ни одного легионера. Три человека представляли ЦСКА (Круговой, Кисляк, Обляков), по два – «Зенит» (Дивеев, Глушенков), «Локомотив» (Сильянов, Батраков) и московское «Динамо» (Миранчук, Сергеев), по одному – «Краснодар» (Агкацев) и «Ростов» (будущий краснодарец Вахания). Впрочем, и у хозяев отсутствовала главная звезда: тренер египтян Хоссам Хассан всё же приберёг Салаха после полученной вингером травмы в «Ливерпуле».

Сборная России, как обычно при Карпине, сыграла 4-3-3. Египтяне использовали схему 4-2-3-1, хотя на чемпионате мира могут выбрать и другую тактическую модель (например, с пятёркой сзади). Поначалу была равная игра, а сам матч вполне напоминал турнирный – интенсивный футбол со взаимным прессингом. Команда Хассана выглядела мотивированной в последнем выступлении перед своими болельщиками до отъезда на ЧМ-2026. Хозяева уже на четвёртой минуте заглянули в нашу штрафную, когда на ударную позицию пролез «десятка» Ашур, но один из самых техничных игроков Египта не исполнил, как учили. Даже сейв Агкацева не потребовался.

Кто из участников матча команд на ЧМ-2018 ещё играет:
Подзабытая победа России над Египтом в 2018-м. Четыре игрока до сих пор в сборных!

А вот после стартовой десятиминутки и до середины первого тайма сборная России пережила очень тяжёлый отрезок. Египет максимально включился – наши глубоко сели на свою треть и никак не могли зацепиться за мяч. Агкацев не слишком удачно выносил, Глушенков пару-тройку раз обрезал. Хозяева создали два голевых момента. Сначала команде Хассана удалась атака в переходной фазе (Сергеев потерял мяч, возможно, на нём сфолили), и капитан египтян Трезеге простил гостей. Затем форвард «Манчестер Сити» Мармуш принял мяч в центре, протащил и зарядил с 22-23 метров. Если бы попал, Агкацев мог бы и не спасти. Провалилась опорная зона российской сборной, да и Дивеев должен был заблокировать выстрел Омара.

Выдержав давление соперника, команда Карпина подняла голову. Египет взял паузу, повинуясь аритмии игры, – сборная России стала контролировать мяч. На 20-й минуте и наши соорудили свой первый момент, когда тонкая комбинация Миранчук – Обляков – Круговой завершилась кроссом слева, но Сергеев чуть-чуть не успел к мячу. Заработали только угловой, после которого впервые пробили. Кисляк хотел попасть из-за штрафной – мяч свалился. В итоге к перерыву у Египта и России оказалось 0 попаданий в створ на двоих (общая статистика ударов – 3:2). Концовка тайма была поскучнее, а хозяева удивили тройной заменой на исходе получаса. Разумеется, плановой.

Валерий Карпин

Уже через минуту после перерыва сборная России первой нанесла удар в створ. Лишь из пятого своего углового наши что-то выжали: Миранчук бил из хорошей позиции, однако только-только появившийся на поле голкипер Эль-Шенави, которому ещё Дзюба забивал на ЧМ-2018, выручил команду. Тренер Египта продолжал менять игроков, распределяя нагрузку перед чемпионатом мира, а вот Карпин не спешил двигать фигуры. Хозяева тут же ответили своим ударом в створ, правда, не страшным. Игроки отдохнули – футбол стал поживее.

Замены у сборной России пошли, когда истёк час встречи. Карпин выпустил Мелёхина, Баринова и «американца» Миранчука. Алексей забрал капитанскую повязку у Дивеева. Чувствовалось, что некоторые уже подустали. Египет приближался к голу. Атаку хозяев «три в два» в последний момент чудом прервал Сильянов, а Мармуш, легко уйдя от Кисляка, опасно атаковал из-за штрафной. В середине второго тайма египтяне повели. Антон Миранчук и Круговой не встретили своих оппонентов на левом фланге, Хани свободно навесил, и атакующий хавбек с многообещающим именем Зико забил головой. Вахания пытался подстраховать центрбеков, но проиграл воздух, оставшись один против двоих.

Ещё серией замен Карпин, казалось, взбодрил сборную России – вышли Мелкадзе, Кривцов, Карпукас и Бевеев. Из игроков группы атаки остался только Глушенков. Но что бы ни пытались придумать наши звёзды, ничего не получалось. Египет, надо признать, выглядел более классной командой. Российская сборная закончила матч с одним-единственным попаданием в створ против четырёх у хозяев (всего удары – 8:11), уступили в два раза по xG – 0,52 против 1,12. В концовке Агкацев спас двойным сейвом от ещё одного гола.

Это второе поражение сборной в последних четырёх товарняках. В пяти встречах – только одна победа. Фарт Карпина куда-то уходит.

