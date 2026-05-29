«ПСЖ» не любят из-за денег шейхов. Вы забыли, что они спасли клуб от исчезновения?

В нулевые парижане существовали с дефицитом. Но был и другой мрачный период.

30 мая — день финала Лиги чемпионов. В Будапеште зарубятся футболисты «Арсенала» и «ПСЖ». Французская команда сыграет во втором финале турнира подряд. Не все знают, что в 90-е годы XX века клуб был близок к процедуре банкротства, а перед приходом катарских шейхов накопил долг и не радовал своих болельщиков успешными результатами. Рассказываем об этих мрачных периодах.

От банкротства в 90-е «ПСЖ» спас телеканал. И начался ренессанс

«Пари Сен-Жермен» был основан в 1970 году в результате слияния «Парижа» и «Стад Сен-Жермен». В начале 90-х годов XX века французский клуб был на грани исчезновения из-за серьёзных финансовых проблем. К тому моменту «ПСЖ» стал чемпионом Франции и дважды победил в Кубке страны. Команде не хватало стабильности. Сезон-1985/1986 — исторический для столичного клуба. Именно тогда он впервые стал чемпионом Франции. Но перед этим «ПСЖ» занял только 13-е место в таблице, а в двух сезонах после чемпионства оказался на 7-й и 15-й строчках.

Трофеи в 80-х годах пришлись на эпоху правления Франсиса Борелли. Однако французский бизнесмен довёл «ПСЖ» до глубокого финансового кризиса. Долги росли с каждым днём, клуб был на грани исчезновения. В апреле 1991 года, когда появилась информация о возможном банкротстве, фанаты потребовали от Борелли покинуть свой пост.

Франсис Борелли Фото: Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images

Спасение пришло от французской медиакомпании Canal+. Именно этот телеканал спас «ПСЖ» от банкротства после смены власти. Canal+ купил клуб, а Борелли ушёл под давлением общественности. Город облегчил задачу компании — списал с клуба долг в размере 50 млн франков. После этого для «ПСЖ» наступила так называемая «золотая эра».

Клуб действительно превратился в тяжеловеса французского футбола. В 90-е годы «ПСЖ» значительно пополнил коллекцию трофеев. Загибаем пальцы. Клуб стал чемпионом Франции, трижды победил в Кубке страны, по два раза — в Кубке лиги и Суперкубке Франции. В 1996 году «ПСЖ» завоевал первый международный трофей — ему не было равных в Кубке обладателей кубков. С 1992-го по 1997-й парижане ни разу не завершали сезон ниже третьего места в таблице Лиги 1. Добавим к этому выходы в полуфинал Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, и расклад станет ещё более приятным для столичной команды.

«ПСЖ» празднует победу в Кубке обладателей кубков Фото: Mark Leech/Offside via Getty Images

Была и ещё одна существенная польза от прихода Canal+. Актёры, политики и другие селебрити часто посещали стадион «Парк де Пренс». Они приходили, чтобы показать себя и посмотреть на других. В составе «ПСЖ» блистали такие звезды, как Джордж Веа, Юрий Джоркаефф, Давид Жинола, Раи. Менеджер Мишель Денизо прекрасно справился с работой на посту президента столичного клуба. Он превратил «ПСЖ» в богатый, амбициозный и стабильный проект.

Кстати, Canal+ инвестировал деньги в парижский клуб по причине желания оживить интерес к французской лиге. Нужна была конкурентоспособная команда, способная противостоять «Марселю». Для Бернара Тапи (занимал тогда пост президента провансальцев) появление достойного соперника тоже шло в плюс. При таком раскладе лига стала бы более привлекательной. Именно по этой причине менеджер убедил руководство Canal+ ускорить процесс приобретения «ПСЖ».

Географические, социологические и культурные различия между двумя городами дополнили картину. Рубка непримиримых соперников вызвала энтузиазм и в СМИ, и среди болельщиков. Начиная с 90-х годов матч с участием «ПСЖ» и «Марселя» превратился в долгожданное событие для обеих сторон. В декабре 1992 года соперники так зарубились, что насобирали в общей сложности более 50 фолов. Считается, что именно та игра на «Парк де Пренс» стала истинной отправной точкой соперничества.

В нулевые «ПСЖ» тонул в убытках и долгах, а фанаты дрались друг с другом. Пропало всё

Однако с уходом Денизо в 1998 году у «ПСЖ» пропало всё. Исчезли порядок, стабильность, системность. Болельщики переживали приятные моменты сильно реже, чем впадали в отчаяние. Нулевые годы XXI века сопровождались для клуба серьёзными финансовыми сложностями, множеством ошибок руководителей, борьбой за сохранение места в высшем дивизионе французского футбола.

В сезоне-2003/2004 «ПСЖ» стал вторым в Лиге 1 и завоевал Кубок Франции. Но дальше – тяжелее. В четырёх следующих сезонах столичная команда ни разу не завершила чемпионат выше девятого места. Более того, в 2007 и 2008 годах она не без проблем осталась в Лиге 1. Сначала «ПСЖ» финишировал на 15-й строчке, а потом — на 16-й. Сейчас в такое поверить нереально. Кстати, в 2006 году Canal+ продал клуб инвестиционной компании Colony Capital.

К сезону-2010/2011 «ПСЖ» чувствовал себя весьма паршиво. Во-первых, накопился новый долг размером в десятки миллионов евро. Клуб нередко сталкивался с дефицитом бюджета, а владеющая им компания уже потеряла надежду реанимировать проект. Во-вторых, были проблемы с результатами. Да, «ПСЖ» трижды выиграл Кубок Франции и один раз — Кубок лиги. Однако до третьего чемпионства в Лиге 1 добрался только после арабских инвестиций.

Была и ещё одна очень существенная проблема. Она заключалась в том, что фанаты клуба часто грызлись друг с другом. Вот отрывок из статьи журналиста Саймона Купера для Financial Times в 2014 году:

«В 2002-м я посетил домашний матч «ПСЖ» с «Аяччо» — скромной командой с Корсики. Местные фанаты в основном занимались тем, что игнорировали ход самой встречи. Вместо этого белая и этническая части «Парк де Пренс» весь вечер скандировали в адрес друг друга оскорбления. А потом они ещё и подрались за пределами стадиона.

Десятилетиями смотреть матчи «ПСЖ» было всё равно что смотреть английский футбол 1984 года. Плохая игра, пугающие болельщики, полупустые трибуны. Парижский клуб превратился в оплот хулиганства. Болельщики на трибуне «Булонь» часто освистывали темнокожих футболистов своей же команды. В противовес ей появилась трибуна «Отей», что позднее привело к внутренней войне среди фанатов «ПСЖ».

Фанаты «ПСЖ» Фото: Corbis via Getty Images

Руководство клуба редко осмеливалось наказывать агрессивных болельщиков, потому что те знали, где живут чиновники. Страх был понятен. В «ПСЖ» до шейхов не занимались долгосрочным планированием. Игроков душила атмосфера на домашних матчах. Клуб выиграл чемпионат Франции, а также Кубок обладателей кубков, но это было исключение.

До недавнего времени большинство парижан игнорировали «ПСЖ». Можно было прожить много лет в столице Франции и особо не знать о существовании футбола. Пожалуй, до определённого момента футбол даже не был самым популярным видом спорта в Париже. Регбийный клуб «Стад Франс» собирал больше зрителей, чем «ПСЖ».

Расизм, оскорбления, антисемитизм стали частыми атрибутами на матчах с участием «ПСЖ». Всё изменила смерть двух болельщиков в 2006 и 2010 годах. Они скончались в результате столкновений около стадиона. После этого французские власти вмешались и разогнали группировки фанатов-хулиганов.

Болельщикам запретили покупать билеты группами более пяти человек. Рассадка зрителей на арене стала случайной, а некоторым наиболее радикальным фанатам запретили посещать матчи. Плюс отменили сезонные абонементы. На арене в Париже стало спокойнее, но при этом там царила мрачная атмосфера. Только спустя шесть лет «ПСЖ» получил разрешение на возвращение ультрас.

Шейхи закрыли долги и сразу вложились. «ПСЖ» стал главным клубом Франции

В сезоне-2010/2011 парижский клуб завершил сезон в Лиге 1 на четвёртом месте — лучший результат за семь лет. Катарский инвестиционный фонд купил «ПСЖ» в мае 2011-го. На тот момент команда не побеждала в чемпионате с 1994-го. Плюс у клуба накопились долги, а на стадионе в течение длительного времени было очень неспокойно. Парижане находились в глубоком финансовом кризисе. Американские инвесторы не хотели покрывать дефицит бюджета и активно искали, кому бы скинуть проблемный актив. Без экстренных финансовых вливаний клубу грозил аудит Национального союза управления. Эта организация наказывала банкротов спуском в низшие дивизионы или лишением профессионального статуса.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи после победы в ЛЧ в 2025 году Фото: Lars Baron/Getty Images

70% акций «ПСЖ» обошлись катарским шейхам в € 70 млн. Сумма сейчас выглядит смешной, однако нужно помнить о долгах и убыточности с конца 1990-х. Новые владельцы начали с того, что закрыли долги, а затем осуществили масштабные вложения. В первом же сезоне после прихода шейхов «ПСЖ» потратил более € 107 млн на трансферы. Это больше, чем за шесть предыдущих лет. Чуть позже арабы приобрели оставшиеся 30% акций.

Катарцы превратили угасающий клуб в гегемона французского футбола и постоянного участника плей-офф Лиги чемпионов. За 15 сезонов после смены владельцев «ПСЖ» 12 раз стал победителем Лиги 1 и никогда не завершал чемпионат ниже второй строчки в таблице. Команда 14 лет подряд играла в плей-офф Лиги чемпионов и добралась до трёх финалов. Один сложился неудачно, второй — успешно. А как завершится третий, узнаем 30 мая.