ПСЖ — Арсенал, прямая онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов, где смотреть, составы, статистика, Сафонов, 30 мая 2026,

Главный матч сезона! «ПСЖ» и «Арсенал» — в финале Лиги чемпионов! LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
«ПСЖ» и «Арсенал» встречаются в финале ЛЧ!
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 30 мая, состоится главный еврокубковый матч сезона – в финале Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Арсенал». Встреча пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» – действующий победитель ЛЧ, а «Арсенал» последний раз играл в финале этого турнира аж в 2006 году – тогда команда Арсена Венгера уступила «Барселоне» (1:2).

Что же касается истории встреч, то клубы встречались в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов – причём трижды: на общем этапе сильнее оказались лондонцы (2:0), а в полуфинале – уже парижане (1:0, 2:1). Занятно, что эти поражения – последние в ЛЧ для «Арсенала». То есть в случае сегодняшней победы команда Микеля Артеты пройдёт турнир без поражений.

Немного о киперах финала:
Для «ПСЖ» же с имиджевой точки зрения важно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Это поставит французский клуб в один ряд с «Реалом» – пока только ему удалось оформить две победы в двух финалах кряду (речь именно про ЛЧ).

Надо признать, что не все лучшие смогут выйти на поле в Будапеште. Усман Дембеле и Ашраф Хакими, скорее всего, не сыграют за «ПСЖ», а у «Арсенала» под вопросом, например, Юрриен Тимбер. Но кадровых проблем не сказать чтобы как-то совсем много, всё же команды подходят к встрече практически в оптимальных составах.

