Сафонов vs Райя: кто сильнее? Сравнили цифры Матвея и лучшего вратаря АПЛ перед финалом ЛЧ

Где-то статистика у российского вратаря лучше. Но у испанца больше опыта на высшем уровне и другой статус.

Финал Лиги чемпионов – это прежде всего противостояние тренеров и самых звёздных игроков на поле. А ещё – дуэль вратарей. Возможно, от игры Матвея Сафонова и Давида Райи будет зависеть субботним вечером в Будапеште даже больше, чем от перформансов Хвичи Кварацхелии или Букайо Саки. Сравниваем голкиперов «ПСЖ» и «Арсенала». В чём 27-летний россиянин по статистике лучше 30-летнего испанца и в чём уступает ему?

Первый важный момент – опыт игры на самом высоком уровне. Тут Райя даст форму Сафонову. Испанец ещё в 17 лет оказался в Англии, где прошёл через «Блэкберн» и «Брентфорд», прежде чем попасть в «Арсенал» в июле 2024-го. В топ-лигах Давид поиграл, конечно, больше. Точнее, в одной, но самой топовой. У Райи 169 матчей в АПЛ за «Брентфорд» и команду Артеты. У Сафонова – только 25 игр в Лиге 1 за парижан.

В Лиге чемпионов Давид тоже сыграл больше Матвея. Испанец поучаствовал в трёх последних розыгрышах и провёл 35 матчей. Россиянин дебютировал в ЛЧ ещё в сезоне-2020/2021 за «Краснодар», а два последних года выходил на поле в составе «ПСЖ». У него 16 встреч.

Если в чём у Сафонова и есть перевес в плане международного опыта, то это в выступлениях за сборную. Матвей сыграл 18 матчей за Россию, в том числе два – на Евро-2020. У Райи за Испанию – 12 встреч, на ЧМ-2022 он сидел в запасе, а на Евро-2024 получил только 90 минут с Албанией.

Далее – к статистике нынешнего сезона. У Райи 50 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, в которых он пропустил всего 30 мячей и выдал 28 «сухарей». То есть большинство игр испанец провёл «на ноль». В среднем за встречу ему забивали 0,6 гола. Феноменальный показатель, но, конечно, во многом это заслуга железобетонной обороны «Арсенала».

У Сафонова 26 встреч в Лиге 1, Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке, россиянин пропустил 27 мячей и выдал 12 «сухарей». Тоже солидные цифры. Почти половина игр – «на ноль». Ему забивали всего лишь 1,03 гола за игру.

Кстати, Райя третий сезон подряд взял «Золотую перчатку» АПЛ – награду, которая вручается голкиперу, выдавшему наибольшее количество «сухарей» в чемпионате Англии. Испанец повторил достижения Хосе Рейны, Джо Харта и Эдерсона. Но вот что интересно: если у Райи 51,3% «сухих» матчей в этом сезоне АПЛ (19 из 37), то у Сафонова – 53,3% в чемпионате Франции (8 из 15). По подсчётам Opta, результат Матвея – лучший в топ-5 лигах Европы.

Взглянем на статистику спасений от вратарей «ПСЖ» и «Арсенала» в конкретных турнирах. Сначала – в Лиге чемпионов. Согласно Whoscored и Flashfootball, Сафонов в 10 матчах ЛЧ совершил 31 сейв и отразил 72,7% ударов по своим воротам. Райя в 13 встречах набрал 33 сейва, отбив 89,2% ударов.

В национальных лигах ситуация иная. У Сафонова в 15 матчах французского чемпионата 41 сейв, россиянин парировал 74,6% ударов. У Райи – 59 сейвов в 37 встречах, испанец отразил только 69,8% ударов. Таким образом, здесь преимущество у Матвея. То ли сам Давид был более собран в Лиге чемпионов, то ли защита «Арсенала», дававшая сопернику бить только из более сложных для гола позиций.

Райя находится в топе голкиперов, несмотря на невысокий рост для игроков этого амплуа (183 см). В том числе благодаря одному из сильнейших своих качеств – игре ногами. В передачах испанец едва ли не лучший в мире.

Дэвид Джеймс экс-голкипер сборной Англии «Что мне действительно нравится в Давиде, так это его умение отдавать передачи. Должен признать, его способность делать длинные пасы очень и очень хороша. До такой степени, что Райя, думаю, эффективнее в этом, чем был Эдерсон. У голкипера «Арсенала» много сильных сторон. Но… я не то чтобы хочу сказать, что он не один из лучших в мире, тем не менее с вратарской точки зрения есть моменты, на которые можно посмотреть и признать: «Да, Райя хорошо сыграл, однако есть и другие, кто играет немного лучше, если не намного лучше».

По данным Sofascore, в среднем за 90 минут игры в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Райя делал 30,5 передачи с 68% точности. Точных длинных пасов – 6,3 при 40%. У Сафонова – 25,1 передачи с 55% точности. А точных длинных пасов – 4,2 при 27%. Впрочем, мы помним информацию об установке Луиса Энрике для российского голкипера выносить в аут в матче с «Баварией». Это подпортило статистику Матвея.

В сезоне АПЛ Райя в среднем за 90 минут делал 29,4 передачи с 64% точности. Длинных пасов – 5,3 при 34%. Сафонов в чемпионате Франции отдавал 24,2 передачи с 81% точности. Длинных – 3,4 при 45%. Обратите внимание, насколько велика разница с показателями Матвея в ЛЧ – словно два разных игрока пасуют!

Зато на 11-метровых Сафонов круче Райи, даже без учёта серий пенальти, в одной из которых Матвей потряс мир (с «Фламенго» в Межконтинентальном кубке). По статистике испанец парировал 6 из 46 ударов с «точки» за карьеру, то есть 13%. А россиянин отбил 10 из 51 пенальти – 19%.

Очевидно, что статус Райи на сегодняшний день выше. Его лучше знают в мире, трансферная стоимость Давида больше. Transfermarkt оценивает испанца в € 35 млн, а Сафонова – в € 22 млн. Для Англии Матвей наверняка до сих пор остаётся ноунеймом. Во Франции россиянина уже более-менее изучили.

А что говорят французы о дуэли вратарей? Спортивный журналист Грегори Шнайдер высказался о Сафонове и Райе в эфире L'Equipe TV:

«Кто лучше – Сафонов или Райя? У меня есть сомнения. Я не знаю, каковы пределы возможностей Сафонова, но примерно понимаю, какой вратарь Райя. Думаю, что и Сафонов этого не знает. Он играет на высшем уровне шесть месяцев. До этого Матвей был неизвестен, выступая за «Краснодар». Что ж, теперь даже один матч может кардинально изменить рейтинг Сафонова и ввести его в топ европейских голкиперов. Если этот матч – финал Лиги чемпионов».