Топ-события субботы: финал Лиги чемпионов, бой Бивола, полуфиналы ЧМ по хоккею и «РГ»

Яркое 30 мая: «ПСЖ» против «Арсенала», плей-офф НХЛ, поединок Павловича в UFC, финал Суперлиги по футзалу, а также Канада — Финляндия!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: станет ли известен второй финалист?

«Монреаль» в первом матче воспользовался долгим отдыхом «Каролины», однако потом команда Рода Бриндамора включила привычный режим асфальтового катка и придушила атаку «Канадиенс». Бросковая пассивность «Хабс» уже вошла в историю: впрочем, «ураганы» почти никому не дают бросать по своим воротам. В домашних встречах «Каролина» традиционно особенно сильна, и финалы конференций НХЛ могут закончиться очень быстро.

🤸‍♀️ 10:00. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы, Варна, Болгария. Личное многоборье

Интрига: смогут ли россиянки вмешаться в борьбу за медали?

В Болгарии на чемпионате Европы самое вкусное — личное многоборье. Борьбу в самой престижной дисциплине поведут и две россиянки — София Ильтерякова и Мария Борисова. Наши девушки не являются фаворитами, времена безоговорочного лидерства россиянок прошли. Но обе способны побороться за награды. Конкурентки очень сильные – Дарья Варфоломеев, София Раффаэли, Стилиана Николова.

⚽️ 13:00: «Циндао Вест Кост» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 15-й тур

Интрига: прервёт ли команда Слуцкого серию без побед в Суперлиге?

Команда Леонида Слуцкого в последнее время совсем не радует своих болельщиков. Серия из шести матчей без побед в чемпионате Китая привела к тому, что «Шанхай» оказался на 11-й строчке в таблице. Не будь санкций в виде снятия 10 очков перед стартом сезона, сейчас команда Слуцкого делила бы третье место. «Циндао» одержал всего три победы в 14 турах, однако он не проигрывал на протяжении 10 встреч. По всей видимости, «Шанхай» ждёт непростое испытание.

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Шнайдер с украинкой?

Диана Шнайдер уже побила личный рекорд на «Ролан Гаррос», впервые пройдя тут в третий круг. Теперь за место во второй неделе ТБШ россиянка поспорит с Александрой Олейниковой. Теннисистки ранее друг с другом не играли. Отметим, что украинка на старте уже выбила из сетки одну теннисистку из России — Елену Приданкину. Победительница матча между Дианой и Александрой далее сразится с кем-то из пары Виктория Мбоко — Мэдисон Киз.

🎾 14:00*: Анна Калинская (Россия, 22) — Камила Осорио (Колумбия), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Калинская до действующей чемпионки «Ролан Гаррос»?

Анна Калинская уже побила личный рекорд на «Ролан Гаррос», впервые дойдя до третьего круга. Теперь за место в следующем круге ей предстоит сразиться с колумбийкой Камилой Осорио. Теннисистки ранее уже встречались трижды. На Уимблдоне-2021 и в Пекине-2025 сильнее была Осорио, а в Гвадалахаре-2022 отличилась Анна. Победительница новой встречи далее сразится за место в 1/4 финала «РГ» с лучшей теннисисткой из пары Кори Гауфф — Анастасия Потапова.

👊 15:30*: Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра, UFC Fight Night 277

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Десантник серию побед?

30 мая в китайском Макао состоится очередной турнир – UFC Fight Night 277. Особенно интересным он обещает получиться для фанатов смешанных единоборств из России. Важнейший поединок в промоушене проведёт Сергей Павлович, который очень хочет ворваться в чемпионскую гонку. Ему будет противостоять опасный соперник – бразилец Таллисон Тейшейра. Павлович перезагрузился, но за время этой перезагрузки в дивизионе произошло много изменений, которые на время выкинули Сергея из титульной гонки. Сейчас ситуация у Павловича непростая. Он сохраняет за собой высокую третью позицию в рейтинге, однако при этом в последних двух боях дрался с бойцами, которые находились ниже него в списке, был своеобразной проверкой для того же Кортес-Акосты. Да и Тейшейра располагается лишь на 13-й позиции в рейтинге, так что победа над бразильцем вряд ли как-то повлияет на титульный расклад для россиянина.

🏒 16:20: Швейцария — Норвегия, ЧМ-2026, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: норвежская сказка продолжится?

Норвегия вошла в историю: впервые попала в полуфинал чемпионата мира и показала свой лучший результат за 75 лет. Северная сборная долго была серым середняком, но подросшие в стране молодые парни тащат норвежцев, играющих в очень злом и кусачем стиле. Швейцария прёт по этому турниру паровым катком, однако легко ей не будет, ведь норвежцы обыграли и шведов, и чехов, и канадцам забросили пять шайб.

🏆 ⚽️ 17:00: «Ухта» — «Тюмень», Суперлига по футзалу, финал, второй матч

Интрига: чем закончится вторая встреча?

«Ухта» и «Тюмень» заслуженно вышли в финал Суперлиги по футзалу. Именно они на протяжении всего сезона показали наибольшую стабильность. Пришла пора их второй игры «золотой» серии. Встреча снова пройдёт в Ухте. Кто же окажется сильнее на сей раз?

🏆 ⚽️ 19:00: «ПСЖ» — «Арсенал», Лига чемпионов, финал

Интрига: кто станет победителем самого престижного клубного турнира Европы?

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз подряд. В прошлом сезоне французский клуб впервые в истории стал победителем турнира. Теперь такой шанс появился у «Арсенала». Лондонская команда ни разу не выигрывала турнир. Более того, она не добиралась до финала с 2006 года. Микель Артета привёл «Арсенал» к долгожданному триумфу в АПЛ. Но получится ли провернуть такой же номер в Лиге чемпионов? «ПСЖ» считают фаворитом, а сопернику необходимо пробить Матвея Сафонова. Россиянин, скорее всего, выйдет на поле в стартовом составе.

🏒 21:00: Канада — Финляндия, ЧМ-2026, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: Кросби или Барков в финале?

Три турнира подряд эти страны встречались в финале ЧМ, и в какой-то момент их противостояние стало дежурным блюдом. Сейчас обе страны привезли в Швейцарию отличные составы. Канадским ответом паре Кросби — Селебрини будет пара Барков — Лундель: пусть пара из «Флориды» играет в разных звеньях, но в стилевом плане они тоже схожи, как и дуэт канадских звёзд.

🥊 21:30*: Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт, титульный бой

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли россиянин пояса?

30 мая в Екатеринбурге состоится грандиозное боксёрское событие. На «УГМК-Арене» пройдёт турнир от RCC Boxing Promotions. Главным станет титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом мира россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет Бивол. Россиянин входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.