Нынешний «Арсенал» Артеты или Венгера из 2006-го? Выбирайте сильнейших на каждой позиции

«Арсенал» впервые за 20 лет сыграет в финале Лиги чемпионов. В 2006-м команде Арсена Венгера не хватило совсем чуть-чуть — она уступила «Барселоне» (1:2), пропустив два мяча в концовке. И ведь «Арсенал» провёл бо́льшую часть встречи вдесятером после удаления основного вратаря. В той команде было немало ярких и харизматичных футболистов. Пришло время сравнить с нынешним составом лондонского клуба.

Вратарь: Йенс Леманн — Давид Райя

На момент финала ЛЧ-2006 Леманну было уже 36 лет. И надо сказать, что он покинул поле «Стад де Франс» спустя всего 18 минут после стартового свистка. Немецкий голкипер сбил Самуэля Это’О за пределами штрафной площади — прямая красная карточка. До финала Леманн провёл семь матчей в том розыгрыше ЛЧ и не пропустил ни одного мяча. В конечном счёте его «сухая» серия растянулась на 853 минуты — рекорд Лиги чемпионов. Кто знает, как закончился бы финал, не получи Йенс красную в первом тайме.

Нынешний сезон складывается для Райи великолепно. 19 «сухарей» в АПЛ — так часто «на ноль» вратари «Арсенала» не играли с 1999 года. Итог: третья подряд «Золотая перчатка» Премьер-лиги (её вручают за наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне). А ещё Давид девять раз отыграл «на ноль» в 13 встречах Лиги чемпионов. Да, иногда Райя совершает ошибки, однако он компенсирует их великолепной реакцией и красочными сейвами.

Правый защитник: Эммануэль Эбуэ — Юрриен Тимбер

В начале сезона-2005/2006 Эбуэ редко выходил на поле. Арсен Венгер выпускал африканца в основе на матчи Кубка английской лиги и дал пару шансов в группе Лиги чемпионов, когда «Арсенал» уже решил задачу по выходу в плей-офф. На дальнейшую карьеру Эбуэ повлияли две вещи. Первая — отличная игра на Кубке Африки в начале 2006 года. Вторая — травмы нескольких защитников. В результате Эбуэ получил место в основе «Арсенала» и не разочаровал. Его игра в обороне вместе с активными подключениями по правой бровке понравились многим. Эммануэля можно признать открытием сезона-2005/2006 в составе лондонской команды.

Тимбер зачастую выходил в стартовом составе «Арсенала» в нынешнем сезоне. Правда, Юрриен пропустил концовку из-за травмы. Нидерландец оправился от повреждения и возобновил тренировки перед финалом Лиги чемпионов. Впрочем, пока его участие в матче остаётся под вопросом. Тимбер может сыграть на любой позиции в обороне — Микель Артета очень ценит универсализм Юрриена. Нидерландец обладает неплохим пасом и цепко действует в единоборствах.

Центральный защитник: Коло Туре — Вильям Салиба

2006 год оказался очень насыщенным для Туре. Ивуариец сыграл немаловажную роль в том, что «Арсенал» не пропускал в ЛЧ в течение 10 встреч. А ещё он добрался со сборной до финала Кубка Африки и съездил на первый в её истории чемпионат мира. Именно гол Коло вывел «Арсенал» в финал Лиги чемпионов — лондонский клуб одолел «Вильярреал» (1:0, 0:0). Изначально Туре наигрывали в «Арсенале» на позиции опорного полузащитника и флангового защитника, а потом его перевели в центр обороны. Решение оказалось успешным — Коло закрепил за собой статус легенды клуба.

Салиба играет в «Арсенале» на элитном уровне. Он образовал вместе с Магальяйнсом одну из самых надёжных связок центральных защитников в АПЛ. Но и в Лиге чемпионов всё хорошо — всего шесть пропущенных мячей в 14 встречах. Салиба — железный футболист основы, который действует достаточно стабильно. Он здорово смотрится в верховых единоборствах и обладает неплохой скоростью.

Центральный защитник: Сол Кэмпбелл — Габриэл Магальяйнс

Сезон-2005/2006 получился для Кэмпбелла неоднозначным. Из-за травм и ментальных проблем он провёл всего 20 матчей в АПЛ. В феврале 2006 года Венгер снял защитника с игры в перерыве дерби с «Вест Хэмом». Сол совершил несколько грубых ошибок, а после замены оперативно покинул стадион. Казалось, что это конец карьеры защитника в «Арсенале». Но Кэмпбелл собрался и на финише сезона смотрелся прилично. Именно он стал автором единственного гола лондонского клуба в финале ЛЧ-2006. В общей сложности отбегал 211 встреч в футболке «Арсенала». По окончании сезона-2005/2006 переехал в «Портсмут».

Левый защитник: Эшли Коул — Риккардо Калафьори

Матч с «Барселоной» стал для Коула последним в футболке «Арсенала». В том сезоне защитник очень редко выходил на поле из-за травм. Он провёл всего три встречи в Лиге чемпионов, однако оказался в стартовом составе на финал. Несмотря на смазанный сезон, Эшли поехал на ЧМ-2006. В начале своего пути в «Арсенале» Коул вытеснил из состава опытного бразильца Силвиньо и стал важной частью легендарной команды в сезоне-2003/2004, которая прошла сезон без единого поражения в АПЛ.

Правда, в 2006 году Коул с большим скандалом ушёл в «Челси». «Арсенал» оштрафовал игрока за тайные переговоры с принципиальным соперником. После того как Коул впервые приехал на стадион «Арсенала» в составе «Челси», фанаты забросали поле фальшивыми денежными купюрами с изображением футболиста.

Атлетичность, хороший пас, умение подключаться к атакам, игра в верховых единоборствах — сильные стороны Калафьори. Хотя нужно отметить, что на старте английской карьеры Риккардо столкнулся с проблемами из-за разной динамики в матчах АПЛ и Серии А. Итальянец так и не стал твёрдым игроком стартового состава в том числе и по причине разнообразных повреждений. Артете нравится универсализм Риккардо, ведь тот способен смещаться на место центрального защитника или в опорную зону.

Левый полузащитник/вингер: Робер Пирес — Леандро Троссард

Техника и футбольный интеллект — качества, которые прославили Пиреса. А ещё он отдавал классные передачи и обладал прекрасным ударом. Роберт органично смотрелся во французской диаспоре «Арсенала». Матч с «Барселоной» стал для него последним в форме лондонского клуба. Летом 2006-го Пирес подписал контракт с «Вильярреалом». В парижском финале Робер не провёл на поле и тайма — его заменили сразу после удаления Леманна.

Троссард способен помогать «Арсеналу» и в статусе игрока основы, и в роли выходящего на замену футболиста. В этом сезоне Леандро забил восемь мячей во всех турнирах — с такими цифрами он делит пятое место в списке лучших бомбардиров команды. Троссард умеет играть на разных позициях и сохраняет спокойствие, находясь перед чужими воротами. Бельгиец — ценный актив для команды Артеты. Он тактически гибок и здорово открывается в свободные зоны.

Центральный полузащитник: Жилберто Силва — Деклан Райс

Жилберто Силва выполнял огромный объём оборонительной работы в центре поля. Его можно назвать ключевым игроком в построениях того «Арсенала». Более креативные футболисты чаще оказывались в центре внимания, но бразилец прекрасно делал свою работу и стал незаметным героем. Он грамотно страховал партнёров, что позволяло им идти вперёд. Жилберто прекрасно читал игру и своевременно закрывал зоны.

Райс — это не только стандарты. Конечно, нельзя забыть его великолепные удары в прошлой Лиге чемпионов — тогда пострадал «Реал». Достаточно сказать, что BBC признала Деклана лучшим футболистом АПЛ по итогам нынешнего сезона. Согласитесь, звучит круто. Райса нельзя назвать типичным разрушителем, ведь он способен и сам продвигать мяч вперёд. Выносливость — ещё одна сильная сторона полузащитника. Он превратился в ключевого футболиста «Арсенала».

Центральный полузащитник: Сеск Фабрегас — Мартин Эдегор

Фабрегас идеально вписался в быстрый и комбинационный футбол, что ставил «Арсеналу» Венгер. Испанцу очень помогло умение отдавать великолепные передачи. Сеск дебютировал за «Арсенал» в возрасте 16 лет, а в 21 стал одним из самых молодых капитанов в истории лондонского клуба. К тому моменту (это произошло в 2008 году) Фабрегас уже был безоговорочным лидером «Арсенала». Сеск так и не добрался до главного трофея Лиги чемпионов, несмотря на то что в его карьеры также были «Барселона» и «Челси».

Эдегора нельзя назвать классическим плеймейкером. Он нередко опускается в глубину для начала атак. А ещё Мартин активно прессингует соперника и обладает лидерскими качествами. Не зря же его сделали капитаном «Арсенала». Эдегор обладает отличным пасом — он раздаёт немало ключевых передач. Плюс норвежец здорово исполняет стандарты и отлично бьёт со средней дистанции.

Правый полузащитник/вингер: Александр Глеб — Букайо Сака

Венгер ценил футболистов, способных ускорять или замедлять темп игры в зависимости от ситуации. Глеб чётко вписался в эту концепцию. Александр успешно применял дриблинг как средство выхода из-под давления, часто смещался с фланга в центр, где взаимодействовал с Фабрегасом. Плюс активно участвовал в прессинге. Белорусский футболист помогал «Арсеналу» организовывать быстрые переходы из обороны в атаку. Глеб прекрасно чувствовал себя в лондонской команде, но в 2008 году перешёл в «Барселону». Александр признавался, что и сам не может объяснить, зачем сделал это.

Саке только 24 года, а он уже накопил 311 матчей за «Арсенал». Внушительная цифра для футболиста такого возраста! В нынешнем сезоне Букайо нередко выходил на поле с капитанской повязкой — ещё одна важная деталь. Он забил 11 голов во всех турнирах (три — в Лиге чемпионов). Сака обладает талантом и большим потенциалом, однако этот сезон проводит несколько хуже предыдущих. Правда, нельзя забывать, что англичанин пропустил несколько встреч из-за разных травм. Сака способен обыграть один в один и здорово контролирует мяч.

Атакующий полузащитник: Фредрик Юнгберг — Эберечи Эзе

Швед Юнгберг мог сыграть и на правом фланге, и в центре поля, и под нападающим. В 2002 году Фредди признали лучшим футболистом сезона в АПЛ. Он стал одним из любимых игроков среди фанатов «Арсенала» в эпоху Венгера. Юнгберг знал, как забивать в важных матчах. Он хорошо контролировал мяч на высокой скорости и нередко обыгрывал один в один. Фредди ушёл из клуба в 2007 году, а одной из причин стали травмы.

Эзе вернулся в «Арсенал» в 2025-м. В первом сезоне после камбэка он забил 10 мячей — четвёртый результат в команде. Эзе играл на нескольких позициях, хотя в начале у него были сложности. В «Кристал Пэлас» он был чуть ли не главной звездой, чего не скажешь об «Арсенале». Помимо этого, в команде Артеты Эзе приходится взламывать оборону соперника, в то время как в «Кристал Пэлас» он часто играл на свободном пространстве.

Нападающий: Тьерри Анри — Виктор Дьёкереш

Анри — лучший бомбардир в истории «Арсенала» (228 голов). В сезоне-2005/2006 француз забил 33 мяча во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). Анри часто смещался на левый фланг, освобождая зоны для партнёров по команде. Скорость помогала Тьерри удирать от защитников, а хладнокровие — реализовывать голевые моменты. Анри четыре раза был лучшим бомбардиром сезона в АПЛ. Его четыре раза признавали игроком года в составе «Арсенала». Он дважды получал «Золотую бутсу». Легенда!

Летом 2025 года «Арсенал» не пожалел почти € 70 млн на Дьёкереша, который до этого феерил в чемпионате Португалии. Переговоры со «Спортингом» вышли очень напряжёнными, однако швед всё-таки приземлился в столице Англии. Конечно, Виктору далеко до легенды «Арсенала». Но кто знает, возможно, он сделал первый шаг в этом направлении. 21 гол во всех турнирах, статус лучшего бомбардира команды и звание чемпиона Англии. Неплохой первый сезон! И это при том, что начиналось всё для Дьёкереша непросто.