Как Будапешт сходит с ума из-за финала ЛЧ. «Чемп» — с места событий

Дорогущие билеты и фанаты «Арсенала», бегающие от отеля к отелю. А ещё Артета отвечал про Сафонова, а Матвей спасал на тренировке «ПСЖ».

Прозвучит странно, но для журналиста день до финала ещё более насыщенный, чем день игры. Не буду подробно рассказывать, как в Будапеште раскупили всё жильё и мне нашлась квартирка лишь на самой окраине – что-то вроде дачного посёлка. Утром оттуда поехал сразу на стадион за аккредитацией. Она давала бесплатный проезд на всём городском транспорте. Затем помчался в центр города.

В Будапеште сейчас особенная атмосфера. Например, можно встретить людей с табличками с просьбой продать билет.

Фанат «Арсенала» в Будапеште Фото: «Чемпионат»

Много фанатов в центре поля буквально охотятся за автографами и фотографиями со звёздами футбола. Болельщики идут к элитным отелям и дежурят у входа. Причём у них даже нет понимания, кто и где проживает. Я видел целую семью, которая купила две пиццы на вынос, села у скамейки и выжидала, кто выйдет из отеля Кемпински.

В какой-то момент появился экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич, затем – действующий президент клуба Жоан Лапорта. Я бы, конечно, спросил у него про Гордона и некоторые заявления «Атлетико», но добраться до него не было возможности. Как и до Фабио Капелло, который проживал там же. Все приезжали на минивэнах с логотипом Лиги чемпионов. Фанатов и журналистов отгородили железным заборчиком. А сами звёзды к фанатам не шли.

И тут внезапно из-за угла появился бывший игрок «Арсенала» Робер Пирес. Люди аж через проезжую часть ринулись к нему за автографами и фото. Правда, его узнала лишь малая часть собравшихся фанатов. Сначала на перехват пошли два охранника отеля, потом – ещё два. И всё же француз успел в значительной степени удовлетворить интерес к его персоне. Любопытно, за кого будет болеть Пирес в финале – за соотечественников или за бывший клуб.

Будапешт мощно забрендирован логотипами ЛЧ. По крайней мере, в центре города. Например, вот фотография колеса обозрения. Тут всё в символике турнира: заборчики, баннеры и даже на каждой кабинке герб Лиги чемпионов. Причём с двух сторон. Чтоб никто не забыл, какой матч достался этому городу.

Колесо обозрения в Будапеште Фото: «Чемпионат»

И, кстати, не только матч. А ещё и пара тренировок и пресс-конференций. Они традиционно проходят за день до встречи, поэтому я поехал обратно к стадиону. В поезде сидел напротив рекламных плакатов с Собослаи. Он в Венгрии рекламирует и чипсы, и сотового оператора. Может, и ещё что-то, но в метро на глаза попалось именно это.

Реклама в метро Будапешта Фото: «Чемпионат»

Территория стадиона за день до матча всё ещё закрыта для фанатов, однако журналистов пускали. Первыми на тренировку вышли игроки «ПСЖ». Само собой, взгляд так и тянулся в сторону Сафонова. При этом все три вратаря за день до игры получили одинаковую нагрузку. Даже третий голкипер Ренато Марин делал ровно те же упражнения, что и Сафонов с Шевалье.

Россиянин неплохо так тащил. Кстати, один из ударов мимо пришёлся почти в комментатора «Okko Спорт» Лионеля Аббу. У него с реакцией тоже неплохо оказалось.

От тренировки «Арсенала» было принципиально другое впечатление. Поставили на поле большую красную колонку и под музыку растягивались. Потом играли в какие-то не самые футбольные игры. Футболисты то хлопали в такт, то взялись за руки, чтобы в нужный момент опередить команду из сотрудников клуба.

А ещё футболисты поиграли в «собачку». Только если обычно кто теряет мяч, тот заходит в круг, то у «Арсенала» – чуть иначе. Было сначала три, а потом – два круга. И в качестве «собачек», бегающих за мячом, всегда оставались члены штаба. Игроки же просто в касание на ограниченном пространстве держали мяч и никогда не заходили в круг. Хотя в какой-то момент защитнику Габриэлу надоело стоять на внешнем периметре, и он начал идти к «собачкам» и ставить им спину. Всё это происходило под радостные крики.

С одной стороны, это всё можно трактовать, что «ПСЖ» тренировался серьёзнее и сконцентрированнее. С другой – «Арсенал» чувствовал себя раскрепощённее. И уж точно не выглядел как команда, которая нервничает перед важнейшей игрой. На пресс-конференции от каждой команды приходили главные тренеры команд и по два игрока от клуба. Зал был забит так, что многим журналистам не хватило кресел и пришлось стоять по всему периметру большого зала.

Зал для пресс-конференций на стадионе в Будапеште Фото: «Чемпионат»

Сначала в зале с небольшим запозданием появились игроки «ПСЖ» Маркиньос и Дембеле. А сразу же после них – тренер Луис Энрике. Их спрашивали преимущественно на французском, но иногда задавали вопросы на английском и испанском. Все ответы следовали исключительно на французском. При этом не было никакого перевода, что странновато. Видимо, в целях экономии времени.

С точки зрения журналиста это была та ещё лотерея. Около 200 человек в зале. Примерно 40 человек всё время тянули руку вверх, чтобы получить право задать вопрос. Пресс-атташе указывал пальцем, кому передать микрофон. Я 30 минут провёл с поднятой рукой, однако так и не получил возможность задать вопрос игрокам и тренеру «ПСЖ». Слово давали преимущественно французским СМИ. Достаточно интересный скилл – писать новости на ноутбуке одной рукой. В этом случае можно было и двумя. А вот с «Арсеналом» мне повезло больше. Сначала пришли Сака и Эдегор. Последнего удалось спросить про возможную серию пенальти и стиль Сафонова отражать удары с 11 метров. Капитан ответил, что его команда готова, потому что изучала все нюансы.

А вскоре спросил уже Артету про выносы мяча в аут от Сафонова в полуфинале ЛЧ. Тренер «Арсенала» ответил уклончиво: «Мы изучаем всё, что делает соперник. Я уверен, что они сделали так же. Но мы готовы ко всем возможным и невозможным сценариям в плане игры соперника. Более того, важно понять задумку – что за этим стоит? Чего они хотят добиться этими аутами? Тогда мы сможем вести игру в ту сторону, которая нам нужна».

И вроде я сотни раз был на футбольных пресс-конференциях, но в этом случае немного волновался. Всё-таки не часто с Артетой разговариваешь под прицелом кучи камер со всего мира. Куда спокойнее было беседовать с комментаторами. Помимо Аббы, финал будет комментировать ещё Денис Казанский. Он сказал, что для него это работа на четвёртом финале ЛЧ. И в таких случаях особенно важно, чтобы эмоции комментатора соответствовала происходящему на поле. «Если пересаливаешь или переперчиваешь, то ничего хорошего не выйдет».

Выйти со стадиона получилось уже в районе 22:30, когда арена закрывалась. А дописываю репортаж я в метро.