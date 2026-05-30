Готовимся к финалу ЛЧ вместе с «Чемпионатом». Главные тексты к матчу «ПСЖ» и «Арсенала»

«ПСЖ» – «Арсенал». Финал клубного сезона и главный его матч. Всю неделю мы жили в ожидании этого противостояния. Заряжались сами и хотели зарядить вас. В этой подборке – материалы, посвящённые финалу Лиги чемпионов. Самое то почитать перед финалом.

Начнём с базы – текста, где мы собрали все актуальные интриги противостояния. Здесь и вопросы составов, и рекорды, которые собираются побить команды, и информация про судей и главные дуэли финала.

Если тянет на ностальгию – вот сюда. Фанаты АПЛ и «Арсенала» могут сравнить две версии своего клуба, между которым уместились 20 лет прогресса, а фанаты «ПСЖ» (в том числе новые, такие же имеются, да?) вспомнить, за что они должны быть благодарны шейхам.

Вратари, конечно, главная для нас тема. В России у «ПСЖ» добавилось болельщиков, в первую очередь из-за Матвея Сафонова. Кажется, в наших СМИ пишут про каждый его шаг! Матвей для нашего футбола – настоящая суперзвезда, как Овечкин в НХЛ. Про его игру и прогресс в «Краснодаре» известно много, а вот про французский период – поменьше. Мы этот недочёт постарались исправить.

Противостоять Матвею будет Давид Райя – лучший вратарь АПЛ с тяжёлой судьбой. Про его травму читать даже немного жутковато. А вот статистика хороша!

И, наконец, самые атмосферные тексты. Наш корреспондент Георгий Телингатер сейчас в Будапеште. Так что если надо узнать, чем живёт город перед главным матчем сезона – вам сюда:

Ну а всё, что происходит в день финала, в том числе у стадиона, – в нашем онлайне. Текстовая трансляция тоже будет там.

Давайте читать о футболе и смотреть его вместе!