«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»

Перед финалом ЛЧ поговорили о прогрессе Матвея и его личных качествах. Про Головина и возможный трансфер Батракова — тоже.

На финал Лиги чемпионов в Бухаресте аккредитовались 460 журналистов с разных концов света. Среди них мы нашли репортёра Лоика Танзи. Он работает в L'Équipe и плотно следит за всем, что касается «ПСЖ». Мы попросили его рассказать, каким видят Сафонова во Франции.

– Как менялась роль Сафонова за эти два года?

– Он пришёл вторым номером. Конкурировал с Доннаруммой. И, честно говоря, провёл больше матчей, чем мы с коллегами ожидали. В начале этого сезона Сафонов не играл вообще – до тех пор, пока Шевалье не получил травму. Россиянин дождался своего шанса и воспользовался им. Когда он вышел, то был действительно хорош. Он заслужил быть первым номером. Один из лучших киперов Европы по состоянию на сегодня.

– При этом в начале сезона было ощущение, что ему стоит уйти из «ПСЖ»?

– Да, он хотел уйти, чтобы играть. Сафонов явно покинул бы команду, если бы не та самая травма Шевалье.

– В чём сильная сторона Сафонова?

– Игра на линии. Он может предотвратить много голов, отбивая удары. А ещё он прибавил в игре на выходах. Да и в игре ногами – тоже.

– А в чём слабая сторона Сафонова?

– Как раз в этих двух компонентах. Для вратаря «ПСЖ» важно хорошо играть ногами. Это было причиной, почему ушёл Доннарумма. В этом плане Сафонов лучше итальянца, но всё ещё отстаёт от Шевалье, который лучше играет в пас.

Шевалье и Сафонов Фото: Sipa USA/ТАСС

– В каждой стране больше переживают за соотечественников. Как фанаты отнеслись к тому, что из-за Сафонова в сборную не поехал Шевалье?

– Сначала говорили о необходимости предоставить ему второй шанс, поскольку он француз. Однако после того, как Сафонов показал серию хороших игр, все сразу: «Окей, Сафонов значительно лучше, а раз так, то пускай он и играет в основе – нет проблем».

– Сафонов начал говорить по-французски уже спустя полгода в Париже. Это нетипично для легионеров?

– Мы были удивлены его интервью! Ни у кого из иностранцев так не получается. Есть футболисты, которые проводят по пять-шесть лет в стране, но не дали ни одного интервью на французском. А Сафонов уже отлично говорит. Хороший сюрприз.

– А как часто Сафонов разговаривает с журналистами на французском?

– Это уже клуб решает, когда вратарь общается в микст-зонах после матча. Далеко не после каждой игры. С января, возможно, три-четыре раза там общался.

Интервью с Сафоновым Фото: Кадр из трансляции Okko

– В российских СМИ часто встречаются новости о судебном процессе Сафонова с его бывшей женой. А во Франции об этом много пишут?

– У нас об этом ничего не говорят. Вообще нет этой темы. Ну разве что в самом-самом начале, когда он только подписал контракт с «ПСЖ». За последний год этого уже точно нет в повестке.

– Среди французских футболистов Шерки выглядит весьма обаятельным человеком, а, например, Гендузи – жёстким. А каким вы видите характер Сафонова?

– Он выглядит уверенным в себе. Мне кажется, он из тех, кто считает себя лучшим. И если его спросишь, то он, наверное, так и ответит: «Я – лучший». Это хорошо для нас. Между тем, думаю, он весёлый, но не показывает нам эту сторону. Более спокоен с французами. Никаких полноценных интервью – только иногда коротко говорит после игр. Было бы здорово показать людям, что он ещё яркий и жизнерадостный.

– Вы смотрели забавное видео, где Сафонов подкалывает физиотерапевта, незаметно выливая на него воду из бутылки?

– Да-да! Он кажется весёлым, однако, увы, практически не взаимодействует с французскими журналистами.

Сафонов поливает водой физиотерапевта Фото: Кадр из трансляции

– На игре «ПСЖ» может сказываться, что его партнёр по команде Забарный – с Украины и им сложнее коммуницировать?

– Когда камера включена, они не могут показывать, что пожимают руки, не могут улыбаться друг другу. Я думаю, когда камера выключается, они могут общаться. Понятно, что они не друзья, но поздороваться и немного поговорить – вполне. По крайней мере, пока всё это не проблема на поле. Они вместе играли в важных матчах чемпионата. В плане футбольной коммуникации я не вижу, чтобы там были сложности.

– И два вопроса про других футболистов. Насколько Головин виноват в том, что «Монако» закончил сезон лишь на седьмом месте?

– Он – один из лучших футболистов в команде, но слишком часто травмируется. Он мало играл, поэтому тяжело говорить, что это он виноват в положении «Монако» в таблице. Хотя когда он был на поле, то не выглядел, как в свой лучший сезон. Когда Головин в прайме, то становится одним из лучших футболистов вообще всего чемпионата. Однако это был не его сезон.

– И слышно ли что-то о возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»?

– Мы видели эти новости, но не знаем, насколько они правдивы. Мы знаем, что спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш любит российский рынок. Скауты «ПСЖ» ездят в Россию каждый месяц, чтобы посмотреть футболистов, подходящих клубу. Думаю, что какой-то интерес там точно есть.

– Какова, на ваш взгляд, вероятность перехода Батракова в «ПСЖ»?

– Я бы дал 50%.