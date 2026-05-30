«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»

На финал Лиги чемпионов в Бухаресте аккредитовались 460 журналистов с разных концов света. Среди них мы нашли репортёра Лоика Танзи. Он работает в L'Équipe и плотно следит за всем, что касается «ПСЖ». Мы попросили его рассказать, каким видят Сафонова во Франции.
– Как менялась роль Сафонова за эти два года?
– Он пришёл вторым номером. Конкурировал с Доннаруммой. И, честно говоря, провёл больше матчей, чем мы с коллегами ожидали. В начале этого сезона Сафонов не играл вообще – до тех пор, пока Шевалье не получил травму. Россиянин дождался своего шанса и воспользовался им. Когда он вышел, то был действительно хорош. Он заслужил быть первым номером. Один из лучших киперов Европы по состоянию на сегодня.
– При этом в начале сезона было ощущение, что ему стоит уйти из «ПСЖ»?
– Да, он хотел уйти, чтобы играть. Сафонов явно покинул бы команду, если бы не та самая травма Шевалье.
– В чём сильная сторона Сафонова?
– Игра на линии. Он может предотвратить много голов, отбивая удары. А ещё он прибавил в игре на выходах. Да и в игре ногами – тоже.
– А в чём слабая сторона Сафонова?
– Как раз в этих двух компонентах. Для вратаря «ПСЖ» важно хорошо играть ногами. Это было причиной, почему ушёл Доннарумма. В этом плане Сафонов лучше итальянца, но всё ещё отстаёт от Шевалье, который лучше играет в пас.
Шевалье и Сафонов
Фото: Sipa USA/ТАСС
– В каждой стране больше переживают за соотечественников. Как фанаты отнеслись к тому, что из-за Сафонова в сборную не поехал Шевалье?
– Сначала говорили о необходимости предоставить ему второй шанс, поскольку он француз. Однако после того, как Сафонов показал серию хороших игр, все сразу: «Окей, Сафонов значительно лучше, а раз так, то пускай он и играет в основе – нет проблем».
– Сафонов начал говорить по-французски уже спустя полгода в Париже. Это нетипично для легионеров?
– Мы были удивлены его интервью! Ни у кого из иностранцев так не получается. Есть футболисты, которые проводят по пять-шесть лет в стране, но не дали ни одного интервью на французском. А Сафонов уже отлично говорит. Хороший сюрприз.
– А как часто Сафонов разговаривает с журналистами на французском?
– Это уже клуб решает, когда вратарь общается в микст-зонах после матча. Далеко не после каждой игры. С января, возможно, три-четыре раза там общался.
Интервью с Сафоновым
Фото: Кадр из трансляции Okko
– В российских СМИ часто встречаются новости о судебном процессе Сафонова с его бывшей женой. А во Франции об этом много пишут?
– У нас об этом ничего не говорят. Вообще нет этой темы. Ну разве что в самом-самом начале, когда он только подписал контракт с «ПСЖ». За последний год этого уже точно нет в повестке.
– Среди французских футболистов Шерки выглядит весьма обаятельным человеком, а, например, Гендузи – жёстким. А каким вы видите характер Сафонова?
– Он выглядит уверенным в себе. Мне кажется, он из тех, кто считает себя лучшим. И если его спросишь, то он, наверное, так и ответит: «Я – лучший». Это хорошо для нас. Между тем, думаю, он весёлый, но не показывает нам эту сторону. Более спокоен с французами. Никаких полноценных интервью – только иногда коротко говорит после игр. Было бы здорово показать людям, что он ещё яркий и жизнерадостный.
– Вы смотрели забавное видео, где Сафонов подкалывает физиотерапевта, незаметно выливая на него воду из бутылки?
– Да-да! Он кажется весёлым, однако, увы, практически не взаимодействует с французскими журналистами.
Сафонов поливает водой физиотерапевта
Фото: Кадр из трансляции
– На игре «ПСЖ» может сказываться, что его партнёр по команде Забарный – с Украины и им сложнее коммуницировать?
– Когда камера включена, они не могут показывать, что пожимают руки, не могут улыбаться друг другу. Я думаю, когда камера выключается, они могут общаться. Понятно, что они не друзья, но поздороваться и немного поговорить – вполне. По крайней мере, пока всё это не проблема на поле. Они вместе играли в важных матчах чемпионата. В плане футбольной коммуникации я не вижу, чтобы там были сложности.
– И два вопроса про других футболистов. Насколько Головин виноват в том, что «Монако» закончил сезон лишь на седьмом месте?
– Он – один из лучших футболистов в команде, но слишком часто травмируется. Он мало играл, поэтому тяжело говорить, что это он виноват в положении «Монако» в таблице. Хотя когда он был на поле, то не выглядел, как в свой лучший сезон. Когда Головин в прайме, то становится одним из лучших футболистов вообще всего чемпионата. Однако это был не его сезон.
– И слышно ли что-то о возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»?
– Мы видели эти новости, но не знаем, насколько они правдивы. Мы знаем, что спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш любит российский рынок. Скауты «ПСЖ» ездят в Россию каждый месяц, чтобы посмотреть футболистов, подходящих клубу. Думаю, что какой-то интерес там точно есть.
– Какова, на ваш взгляд, вероятность перехода Батракова в «ПСЖ»?
– Я бы дал 50%.