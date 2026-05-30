«Ливерпуль» уволил Арне Слота! Уже известно имя нового тренера! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Ливерпуль» и «Сити» делают всё, чтобы в большой день для «Арсенала» все обсуждали не лондонский клуб. Когда «Арсеналу» вручали титул АПЛ, на «Этихаде» провожали Гвардиолу, Стоунза и Бернардо Силву, а потом устроили Пепу прощание, где показали его 20 титулов в «Сити». На фоне чемпионства АПЛ 20 чашек Гвардиолы выглядели мощно. А сегодня, в день финала ЛЧ между «Арсеналом» и «ПСЖ», повесточку перехватывает уже «Ливерпуль».

Пожалуй, самый известный инсайдер в мире Фабрицио Романо снова выдал бомбу. «Ливерпуль» и Арне Слот расходятся! Вот прямо сейчас! Уже через несколько минут информацию подтвердили в клубе! Уже есть главный кандидат на замену – экс главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.

И это странно! Всю весну мы слышали, что боссы «Ливерпуля» доверяют Слоту. И слышали от очень авторитетных источников! Что случилось-то вдруг?

Все подробности внезапной отставки будем собирать в этом материале.