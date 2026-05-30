Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Арне Слот уволен из Ливерпуля, подробности, что случилось, кто заменит тренера в АПЛ, инсайды, 30 мая 2026

«Ливерпуль» уволил Арне Слота! Уже известно имя нового тренера! LIVE
Никита Паглазов
Арне Слот уволен из «Ливерпуля»
Комментарии
А что случилось-то?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Ливерпуль» и «Сити» делают всё, чтобы в большой день для «Арсенала» все обсуждали не лондонский клуб. Когда «Арсеналу» вручали титул АПЛ, на «Этихаде» провожали Гвардиолу, Стоунза и Бернардо Силву, а потом устроили Пепу прощание, где показали его 20 титулов в «Сити». На фоне чемпионства АПЛ 20 чашек Гвардиолы выглядели мощно. А сегодня, в день финала ЛЧ между «Арсеналом» и «ПСЖ», повесточку перехватывает уже «Ливерпуль».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пожалуй, самый известный инсайдер в мире Фабрицио Романо снова выдал бомбу. «Ливерпуль» и Арне Слот расходятся! Вот прямо сейчас! Уже через несколько минут информацию подтвердили в клубе! Уже есть главный кандидат на замену – экс главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.

И это странно! Всю весну мы слышали, что боссы «Ливерпуля» доверяют Слоту. И слышали от очень авторитетных источников! Что случилось-то вдруг?

Все подробности внезапной отставки будем собирать в этом материале.

Кто заменит Слота? Заявление «Ливерпуля»
Live Никита Паглазов

А помните, как всю весну СМИ сообщали, что Слот останется в «Ливерпуле»?

Sky Sports отмечал, что тренер сохранит работу в случае выхода клуба в Лигу чемпионов;

The Athletic (апрель): «Ливерпуль» по-прежнему доверяет Слоту и намерен летом предоставить ему состав, способный бороться за высокие результаты. Несмотря на не самые удачные выступления в текущем сезоне, вопрос о смене тренера не рассматривается;

The Independent (март): Слот останется в «Ливерпуле». Руководство понимает, что в нынешнем сезоне специалист столкнулся с рядом факторов, на которые не мог повлиять. Травмы ряда футболистов помешали тренеру распоряжаться составом в полной мере, а гибель Диогу Жоты также сказалась на команде как в игровом, так и в психологическом плане;

Дэвид Орнштейн и Фабрицио Романо также писали, что «Ливерпуль» планирует сохранить Слота. Хотя последний постоянно отмечал, что в клубе состоится глобальное ревью по итогам сезона. В результате которого Арне и был уволен.

15:09 Никита Паглазов

Информация от Алекса Крука:

В «Ливерпуле» изначально придерживались плана по работе с Арне Слотом, но в конечном итоге сочли, что уровень игры не улучшается достаточно, и проще заменить тренера, чем половину состава.

15:06 Никита Паглазов

Напомним, что Ираола с 2023 по 2026 год работал в «Борнмуте». Он покинул клуб по окончании сезона. Среди вариантов продолжения карьеры были «Милан» и «Кристал Пэлас». Однако Андони дождался варианта поинтереснее!

15:02 Никита Паглазов

Ещё детали об Бена Джейкобса:

  • Решение об увольнении Слота принято с трудом, особенно на фоне победы «Ливерпуля» в АПЛ-2024/2025;
  • Цель — сделать футбол команды более агрессивным и атакующим;
  • Ираола — лучший кандидат согласно желаемому стилю.
14:59 Никита Паглазов

Салах остаётся???

14:56 Никита Паглазов

А Бен Джейкобс отметил, что также в список входил Себастьян Хёнесс («Штутгарт») и Пьер Саж («Страсбург»).

14:55 Никита Паглазов

Кто заменит Слота?

Фото: Robin Jones — AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images

По данным Фабрицио Романо, Андони Ираола станет новым тренером «Ливерпуля». Переговоры с испанцем уже находятся в завершающей стадии.

14:55 Никита Паглазов

Бен Джейкобс сообщает, что Арне Слот узнал о своём увольнении только сегодня утром.

14:50 Никита Паглазов

Арне Слот обратился к болельщикам после увольнения из клуба.

«Это было потрясающее путешествие вместе с «Ливерпулем». Я так благодарен, что мы смогли выиграть чемпионат в прошлом сезоне».
14:36 Максим Пахомов

Заявление «Ливерпуля»

«Разумеется, это было непростое решение. Вклад, который Арне внес в «Ливерпуль» за время своего пребывания в команде, был значительным, весомым. А что самое важное для болельщиков и для нас самих — успешным. Поэтому наша признательность за всё, чего он достиг, огромна. Особенно учитывая, что в основе его работы лежали трудолюбие, усердие и высокий уровень профессионализма. Это ещё раз подтвердило наше мнение о том, что Слот является лидером в своей области.

С того момента, как мы впервые встретились с Арне, сразу стало ясно – он человек, который не просто принимает на себя ответственность, а принимает её с радостью. Это проявилось, когда он согласился занять должность главного тренера, когда он привёл нас к титулу АПЛ и на протяжении всего только что завершившегося сезона, когда ему пришлось столкнуться со значительными вызовами и нагрузками.

В то же время мы все вместе пришли к выводу, что для дальнейшего развития клуба необходимы перемены. Опять же, следует подчеркнуть: это решение было принято нелегко. Совсем наоборот.

Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы официально выразить нашу признательность Арне, который всегда будет занимать особое место в истории этого футбольного клуба как тренер, принесший «Ливерпулю» 20-й титул чемпиона. Это достижение было достигнуто в его самом первом сезоне во главе команды, оно было построено на выдающихся тренерских качествах и лидерстве, проявлявшемся каждый день. Слот также помог провести клуб через один из самых сложных периодов, которые только можно представить, после потери Диогу Жоты. Сострадание и человечность, проявленные им на протяжении всего этого времени, многое говорят о нем как о личности.

Так что мы можем только пожелать Арне всего наилучшего на следующем этапе его тренерской карьеры. Надеемся, что он будет и дальше добиваться успехов. Мы делаем это, зная, что его наследие в «Ливерпуле» останется нетронутым и станет еще более значимым в ближайшие годы и десятилетия.

Тем не менее, вывод, к которому мы пришли, основан на убеждении, что лучший способ изменить траекторию развития команды — это сменить направление. Это ни в коей мере не умаляет проделанную Арне работу или наше уважение к нему. Это также не является отражением его талантов. Скорее, это свидетельствует о необходимости иного подхода. Арне уходит с нашей благодарностью, с титулом АПЛ и с уверенностью, что он и его семья всегда будут желанными гостями на «Энфилде».

