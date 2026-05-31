Участники и корзины Лиги чемпионов — 2026/2027. Многое понятно уже сейчас

Похоже, больше всего повезло Бундеслиге и Серии А. Разбираемся, кому отошли путёвки, предназначенные для «ПСЖ» и «Астон Виллы».

Один сезон Лиги чемпионов только-только закончился, а новый – уже на подходе. Стартует буквально через пару недель – 16 июня состоится жеребьёвка первого раунда квалификации, а 7 июля начинаются сами игры. Отборочные матчи – это воронка с весьма узким горлышком. 54 команды заходят на разных этапах, а выйдут в основную стадию турнира лишь семь клубов: пять – через путь чемпионов и два – через путь представителей лиг.

Остальные 29 участников основного этапа уже известны. Более того, уже сейчас понятно, кто будет в первой и второй корзинах при жеребьёвке.

Первая корзина:

«Бавария» 147,500 «Реал» 144,500 «ПСЖ» 132,000 «Ливерпуль» 130,000 «Интер» 127,000 «Манчестер Сити» 125,500 «Арсенал» 119,000 «Барселона» 113,250 «Атлетико» 104,750

Вторая корзина:

«Боруссия» Дортмунд 100,750 «Рома» 97,750 «Спортинг» 84,000 «Астон Вилла» 83,000 «Порту» 80,750 «Манчестер Юнайтед» 76,500 «Брюгге» 75,250 «Бетис» 74,250 ПСВ 71,250

Команды распределены по рейтингу, который учитывает результаты за последние пять сезонов в еврокубках. Имеет значение выступление не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы и Лиге конференций.

Уже известно и большинство команд, которые попадут в третью корзину:

«Фейеноорд» 71,000 «Лилль» 68,750 «Наполи» 63,000 «РБ Лейпциг» 61,000 «Вильярреал» 59,000 «Шахтёр» 56,250 «Галатасарай» 53,500

Есть ещё четыре команды, которые отобрались в Лигу чемпионов: «Славия» (44,000), «Штутгарт» (27,500), «Комо» (19,989) и «Ланс» (16,671). Скорее всего, все они окажутся в четвёртой корзине, хотя у чехов и немцев есть микроскопические шансы на третью корзину.

Важно помнить, что при новом формате для клубов нет выгоды от того, находятся они в первой корзине или в четвёртой. Если раньше это был принципиальный вопрос, то теперь каждый клуб получает по два соперника из каждой корзины. В том числе из своей. У всех есть риск получить более сложного соперника из каждой корзины.

Фото: IMAGO/ТАСС

Если кому-то и повезло чуть больше, то, пожалуй, итальянцам. Им точно не достанется «Наполи» из третьей корзины и «Комо» – из четвёртой. Клубы из одной страны не пересекаются друг с другом на общем этапе ЛЧ. Поскольку команда Фабрегаса не выступала в еврокубках последние пять лет (и вообще никогда!), ей достался базовый рейтинг Италии (19,989) и гарантирована четвёртая корзина. Ну и похожая ситуация с немцами, у которых «РБ Лейпциг» в третьей корзине и «Штутгарт» – в четвёртой. Тоже крайне неприятные соперники. Особенно на фоне альтернатив, которые пока не до конца известны.

И напоследок – вопрос, которым задаются едва ли не каждый год. Кому достались путёвки «ПСЖ» и «Астон Виллы»? Эти две команды вышли в Лигу чемпионов – 2026/2027 через национальные чемпионаты. А места, предназначенные для победителей еврокубков, отдали двум командам, которые изначально должны были идти в квалификацию. Одну путёвку предоставили чемпионскому пути, а другую – пути представителей лиг. Там клубами с наивысшим рейтингом (если не брать тех, кто уже отобрался в ЛЧ) оказались «Спортинг» (84,000) и «Шахтёр» (56,250). Вместо украинской команды мог быть «Олимпиакос» (62,250) или «Рейнджерс» (59,250), у которых выше рейтинг, но эти два клуба не смогли выиграть свои национальные лиги.