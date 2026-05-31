Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Лига чемпионов 2026/2027: участники, корзины, потенциальный состав команд на основной этап, кто сыграет, распределение и расклады

Участники и корзины Лиги чемпионов — 2026/2027. Многое понятно уже сейчас
Григорий Телингатер
Участники и корзины Лиги чемпионов — 2026/2027
Похоже, больше всего повезло Бундеслиге и Серии А. Разбираемся, кому отошли путёвки, предназначенные для «ПСЖ» и «Астон Виллы».

Один сезон Лиги чемпионов только-только закончился, а новый – уже на подходе. Стартует буквально через пару недель – 16 июня состоится жеребьёвка первого раунда квалификации, а 7 июля начинаются сами игры. Отборочные матчи – это воронка с весьма узким горлышком. 54 команды заходят на разных этапах, а выйдут в основную стадию турнира лишь семь клубов: пять – через путь чемпионов и два – через путь представителей лиг.

Остальные 29 участников основного этапа уже известны. Более того, уже сейчас понятно, кто будет в первой и второй корзинах при жеребьёвке.

Первая корзина:

«Бавария»147,500
«Реал»144,500
«ПСЖ»132,000
«Ливерпуль»130,000
«Интер»127,000
«Манчестер Сити»125,500
«Арсенал»119,000
«Барселона»113,250
«Атлетико»104,750

Вторая корзина:

«Боруссия» Дортмунд100,750
«Рома»97,750
«Спортинг»84,000
«Астон Вилла»83,000
«Порту»80,750
«Манчестер Юнайтед»76,500
«Брюгге»75,250
«Бетис»74,250
ПСВ71,250

Команды распределены по рейтингу, который учитывает результаты за последние пять сезонов в еврокубках. Имеет значение выступление не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы и Лиге конференций.

Шары для жеребьёвки ЛЧ

Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

Уже известно и большинство команд, которые попадут в третью корзину:

«Фейеноорд»71,000
«Лилль»68,750
«Наполи»63,000
«РБ Лейпциг»61,000
«Вильярреал»59,000
«Шахтёр»56,250
«Галатасарай»53,500

Есть ещё четыре команды, которые отобрались в Лигу чемпионов: «Славия» (44,000), «Штутгарт» (27,500), «Комо» (19,989) и «Ланс» (16,671). Скорее всего, все они окажутся в четвёртой корзине, хотя у чехов и немцев есть микроскопические шансы на третью корзину.

Важно помнить, что при новом формате для клубов нет выгоды от того, находятся они в первой корзине или в четвёртой. Если раньше это был принципиальный вопрос, то теперь каждый клуб получает по два соперника из каждой корзины. В том числе из своей. У всех есть риск получить более сложного соперника из каждой корзины.

Празднование Фабрегаса

Фото: IMAGO/ТАСС

Если кому-то и повезло чуть больше, то, пожалуй, итальянцам. Им точно не достанется «Наполи» из третьей корзины и «Комо» – из четвёртой. Клубы из одной страны не пересекаются друг с другом на общем этапе ЛЧ. Поскольку команда Фабрегаса не выступала в еврокубках последние пять лет (и вообще никогда!), ей достался базовый рейтинг Италии (19,989) и гарантирована четвёртая корзина. Ну и похожая ситуация с немцами, у которых «РБ Лейпциг» в третьей корзине и «Штутгарт» – в четвёртой. Тоже крайне неприятные соперники. Особенно на фоне альтернатив, которые пока не до конца известны.

И напоследок – вопрос, которым задаются едва ли не каждый год. Кому достались путёвки «ПСЖ» и «Астон Виллы»? Эти две команды вышли в Лигу чемпионов – 2026/2027 через национальные чемпионаты. А места, предназначенные для победителей еврокубков, отдали двум командам, которые изначально должны были идти в квалификацию. Одну путёвку предоставили чемпионскому пути, а другую – пути представителей лиг. Там клубами с наивысшим рейтингом (если не брать тех, кто уже отобрался в ЛЧ) оказались «Спортинг» (84,000) и «Шахтёр» (56,250). Вместо украинской команды мог быть «Олимпиакос» (62,250) или «Рейнджерс» (59,250), у которых выше рейтинг, но эти два клуба не смогли выиграть свои национальные лиги.

