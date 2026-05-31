Участники и корзины Лиги чемпионов — 2026/2027. Многое понятно уже сейчас

Один сезон Лиги чемпионов только-только закончился, а новый – уже на подходе. Стартует буквально через пару недель – 16 июня состоится жеребьёвка первого раунда квалификации, а 7 июля начинаются сами игры. Отборочные матчи – это воронка с весьма узким горлышком. 54 команды заходят на разных этапах, а выйдут в основную стадию турнира лишь семь клубов: пять – через путь чемпионов и два – через путь представителей лиг.
Остальные 29 участников основного этапа уже известны. Более того, уже сейчас понятно, кто будет в первой и второй корзинах при жеребьёвке.
Первая корзина:
|«Бавария»
|147,500
|«Реал»
|144,500
|«ПСЖ»
|132,000
|«Ливерпуль»
|130,000
|«Интер»
|127,000
|«Манчестер Сити»
|125,500
|«Арсенал»
|119,000
|«Барселона»
|113,250
|«Атлетико»
|104,750
Вторая корзина:
|«Боруссия» Дортмунд
|100,750
|«Рома»
|97,750
|«Спортинг»
|84,000
|«Астон Вилла»
|83,000
|«Порту»
|80,750
|«Манчестер Юнайтед»
|76,500
|«Брюгге»
|75,250
|«Бетис»
|74,250
|ПСВ
|71,250
Команды распределены по рейтингу, который учитывает результаты за последние пять сезонов в еврокубках. Имеет значение выступление не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы и Лиге конференций.
Шары для жеребьёвки ЛЧ
Уже известно и большинство команд, которые попадут в третью корзину:
|«Фейеноорд»
|71,000
|«Лилль»
|68,750
|«Наполи»
|63,000
|«РБ Лейпциг»
|61,000
|«Вильярреал»
|59,000
|«Шахтёр»
|56,250
|«Галатасарай»
|53,500
Есть ещё четыре команды, которые отобрались в Лигу чемпионов: «Славия» (44,000), «Штутгарт» (27,500), «Комо» (19,989) и «Ланс» (16,671). Скорее всего, все они окажутся в четвёртой корзине, хотя у чехов и немцев есть микроскопические шансы на третью корзину.
Важно помнить, что при новом формате для клубов нет выгоды от того, находятся они в первой корзине или в четвёртой. Если раньше это был принципиальный вопрос, то теперь каждый клуб получает по два соперника из каждой корзины. В том числе из своей. У всех есть риск получить более сложного соперника из каждой корзины.
Празднование Фабрегаса
Если кому-то и повезло чуть больше, то, пожалуй, итальянцам. Им точно не достанется «Наполи» из третьей корзины и «Комо» – из четвёртой. Клубы из одной страны не пересекаются друг с другом на общем этапе ЛЧ. Поскольку команда Фабрегаса не выступала в еврокубках последние пять лет (и вообще никогда!), ей достался базовый рейтинг Италии (19,989) и гарантирована четвёртая корзина. Ну и похожая ситуация с немцами, у которых «РБ Лейпциг» в третьей корзине и «Штутгарт» – в четвёртой. Тоже крайне неприятные соперники. Особенно на фоне альтернатив, которые пока не до конца известны.
И напоследок – вопрос, которым задаются едва ли не каждый год. Кому достались путёвки «ПСЖ» и «Астон Виллы»? Эти две команды вышли в Лигу чемпионов – 2026/2027 через национальные чемпионаты. А места, предназначенные для победителей еврокубков, отдали двум командам, которые изначально должны были идти в квалификацию. Одну путёвку предоставили чемпионскому пути, а другую – пути представителей лиг. Там клубами с наивысшим рейтингом (если не брать тех, кто уже отобрался в ЛЧ) оказались «Спортинг» (84,000) и «Шахтёр» (56,250). Вместо украинской команды мог быть «Олимпиакос» (62,250) или «Рейнджерс» (59,250), у которых выше рейтинг, но эти два клуба не смогли выиграть свои национальные лиги.