Топ-события воскресенья: битва «Оклахомы» и «Сан-Антонио», «Ролан Гаррос» и футбол

За чем следить 31 мая: «Джиро д'Италия», чемпионат России по регби, Мирра и Рублёв в Париже, а также матчи Германии и США!

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, седьмой матч

Интрига: кто выйдет в финал?

«Сан-Антонио» сумел перевести противостояние в седьмой матч. Правда, «Оклахоме» не привыкать быть на грани, так как в прошлом плей-офф команда дважды билась до последнего с «Денвером» и «Индианой». Кто же составит пару «Никс» в главном событии НБА?

🏉 10:00: «Красный Яр» — «Енисей-СТМ», чемпионат России по регби

Интрига: кто выиграет 154-е красноярское дерби?

Знаменитое красноярское дерби ждёт зрителей уже в 4-м туре чемпионата России. Кажется, обе команды этой весной уже разогрелись достаточно, чтобы показать болельщикам отличную игру. После трёх туров и «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» находятся в тройке лидеров чемпионата, но проигравший из неё выпадет. Критично ли это? Пожалуй, да, если учесть, что прошлый сезон оба красноярских клуба завершили без трофеев, а уровень конкуренции в нашем регби растёт!

🚴‍♀️ 15:45: «Джиро д'Италия» — 2026, 21-й этап, Рим, 131 км

Интрига: финальный аккорд Гранд-тура

Последний этап легендарной многодневки и последняя возможность Йонаса Вингегора для победы в Италии. Датский спортсмен впервые в карьере может забрать генеральный зачёт. Только в этом году он четырежды выиграл отдельные старты в рамках «Джиро д'Италия». Сумеет ли ему кто-нибудь навязать конкуренцию в Риме? И каким будет финальный аккорд Гранд-тура? Узнаем уже скоро!

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

Интрига: повторит ли Мирра прошлогодний результат на «Ролан Гаррос»?

Мирра Андреева уверенно разобралась в третьем круге «Ролан Гаррос» с непростой чешкой Мари Боузковой. Теперь россиянка находится в одной победе от повторения прошлогоднего результата. За место в 1/4 финала она сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая прошла уже здесь таких соперниц, как Людмила Самсонова, Магдалена Френх и Каролина Мухова. Ранее Мирра и Хиль Белен друг с другом не встречались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Ван Сиюй.

🤸‍♀️ 16:00. Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Группы, отдельные виды

Интрига: сможет ли сборная России подтвердить статус фаворита?

В Болгарии на чемпионате Европы — заключительный день соревнований. Российские спортсменки будут бороться за медали в групповых упражнениях в финалах отдельных видов – с пятью мячами, а также с обручами и булавами. После сильного выступления в многоборье наша команда считается фаворитом и в отдельных видах.

🎾 17:00*: Якуб Меншик (Чехия, 26) — Андрей Рублёв (Россия, 11), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

Интрига: справится ли Рублёв с неудобным для себя чехом?

Андрей Рублёв в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 впервые сумел забрать матч без потери сета, но теперь за выход в 1/4 финала ему придётся встретиться с неудобным для себя чехом Якубом Меншиком, который выбил из сетки восьмого номера посева Алекса де Минора. Якуб и Андрей уже играли дважды, и оба раза сильнее был чех — в Дохе-2024 и Шанхае-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Каспер Рууд — Жоао Фонсека.

🎦 ⚽️ 21:45: Германия — Финляндия, товарищеский матч

Интрига: немцы одержат уверенную победу?

Сборная Германии продолжает подготовку к чемпионату мира. Впереди — игра с финнами, которые не отобрались в финальную стадию турнира. Немцев, конечно, считают фаворитами, учитывая, что встреча состоится на их стадионе. Однако в товарищеских матчах может произойти что угодно, ведь результат не так важен. Любопытно, что соперники пять раз встречались друг с другом в XXI веке, и Германия одержала всего одну победу.

⚽️ 22:30: США — Сенегал, товарищеский матч

Интрига: кто победит во встрече участников ЧМ-2026?

Обе сборные выступят на предстоящем чемпионате мира. Американцы сыграют как хозяева турнира, а Сенегал добился такого права в результате успешного отбора в африканской зоне. Кстати, команды ранее ни разу не встречались друг с другом. Американцы дважды проиграли в двух предыдущих товарняках, а Сенегал одержал восемь побед в 10 прошлых встречах. Был и успех на Кубке Африки, но результат финального матча аннулировали из-за большого скандала.