Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!

«ПСЖ» с Матвеем Сафоновым – победитель Лиги чемпионов! Второй год подряд и во второй раз в своей истории. Парижане защитили титул, выиграв по пенальти у «Арсенала».

Сафонов, как и ожидалось, попал в стартовый состав «ПСЖ». Вышли в основе и Дембеле с Хакими, чьё участие в финале Лиги чемпионов оставалось под вопросом после травм. Марокканец в последний раз играл более месяца назад – 28 апреля. У «Арсенала» в линии атаки появился Хаверц, а не Дьёкереш. Это наводило на мысль, что присутствие дополнительного игрока между линиями в роли «ложной девятки» было для Микеля Артеты важнее, чем использование свободного пространства за спинами защитников парижан.

«Арсенал» решил высоко встречать «ПСЖ» верхней четвёркой. Но прессинг «канониров» не был слишком рискованным – остальные игроки держали позиции, перекрывали зоны для передач. В результате в дебюте встречи парижане просто контролировали мяч и никак не могли выйти со своей половины. Более того, на шестой минуте тактика Артеты принесла англичанам быстрый гол. Маркиньос, выбивая мяч, попал в Троссарда.

«Арсеналу» повезло с отскоком – Хаверц убежал один на один по левому полуфлангу. Сафонов не стал вылетать из ворот, чтобы сократить угол обстрела, а остался на линии – и не угадал с решением. Хаверц спокойно дошёл почти до вратарской и зарядил в ближний. Мяч пулей просвистел над плечом российского голкипера под перекладину. Матвей не успел даже среагировать.

Кай Хаверц забивает гол Фото: Getty Images

После этого «Арсенал» стал защищаться низким блоком и закрыл вообще все подступы к штрафной Райи. Команда Артеты сушила игру, как умеет. Подстраховка работала безупречно. «ПСЖ» при 77% владения ничего не создавал, очень редко получал возможность атаковать в переходных фазах. Хотя первый опасный момент у действующего обладателя трофея был на исходе десятиминутки, когда Хакими протыкал на Кварацхелию, однако парижанам, в отличие от лондонцев, с отскоком не подфартило – у Хвичи сорвался выход один на один.

Чемпион Англии почти не угрожал контрвыпадами. Впрочем, в середине первого тайма разбил прессинг чемпиона Франции за счёт движения Льюиса-Скелли и разбежался. Последовал кросс справа, но тут Матвей смело выскочил из ворот – перехватил мяч рукой. При этом получил по голове от Маркиньоса. Не с той ноги встал сегодня капитан «ПСЖ». Пока россиянину оказывали помощь, Шевалье пошёл разминаться. Тем не менее Сафонов остался на поле. До перерыва команда Луиса Энрике нанесла всего шесть ударов, а в створ – лишь один, в компенсированное время (наиграла на 0,26 по xG).

После перерыва «Арсенал» на первых минутах смог покатать мяч на чужой половине, отодвинуть игру от своей штрафной при помощи прессинга. Но это продолжалось недолго. По истечении часа матча «ПСЖ» отыгрался! Правый защитник «канониров» Москера в целом справлялся с Кварацхелией, однако в голевом эпизоде прозевал рывок грузина и сфолил на пенальти – Хвича разыграл тончайшую стенку с Дембеле. Пенальти взялся исполнить сам обладатель «Золотого мяча». Усман отправил мяч низом в левый от себя угол, а Райя прыгнул в левый от себя, поэтому у него не было даже шансов на сейв.

Показалось, что «Арсенал» стал проседать. Артета тут же выпустил Тимбера вместо Москеры и Дьёкереша (но, как ни удивительно, не вместо Хаверца). После этого «канониры» выдали мощный отрезок, когда заставили «ПСЖ» защищаться. Тем не менее у них не получилось ни нанести первый удар во втором тайме, ни хотя бы заработать первый угловой во встрече. «ПСЖ» не давал сопернику возможности воспользоваться его самым страшным оружием. Лондонцы увлеклись – и парижане выстрелили контратакой на 77-й минуте. Кварацхелия ушёл от Салиба, протащил мяч через полполя и зарядил в штангу.

В концовке тайма ближе к победе был «ПСЖ». Луис Энрике неожиданно убрал с поля Кварацхелию, и заменивший грузина Баркола едва не забил. «Арсенал» выручил Райя, который, в отличие от Сафонова в эпизоде с голом «канониров», выскочил из ворот и предотвратил выход один на один. Правда, справедливости ради, эти моменты не были одинаковыми. Баркола прорывался по центру и отпустил мяч. Более похожий на гол Хаверца эпизод случился уже в компенсированное время – и опять с участием Баркола. Вингер парижан загубил шанс. По итогам 90+ минут «ПСЖ» с гигантским отрывом выигрывал по ударам – 18:4 (в створ – 3:1), по показателю xG (1,55 против 0,35) и по количеству угловых (10:0).

Только в начале дополнительного времени «Арсенал» заработал первый угловой, но «ПСЖ» отбился. Не самая высокая команда Луиса Энрике вообще здорово вела воздушные единоборства. В эти минуты «канониры» были поживее благодаря шести заменам от Артеты. А на 101-й случился самый спорный момент матча – Мадуэке прокинул мяч мимо Мендеша и свалился в штрафной. Повтор не убедил, что фола не было, тем не менее немецкий судья Зиберт посчитал это обычным единоборством в рамках правил.

Второй овертайм стартовал с давления «ПСЖ». Сюжет этого финала вилял. Команды вели себя словно два уважающих друг друга собеседника – сначала один дал высказаться оппоненту, не перебивая его, потом другой взял слово. Последние минуты прошли с преимуществом «Арсенала», но Сафонов помог парижанам выстоять на угловом. Всё закончилось «миром» и серией пенальти. Статистика Сафонова за четыре тайма – 0 сейвов (один удар в створ), Райи – три сейва (четыре удара в створ).

Серию пенальти открыли точные удары Рамуша и Дьёкереша (Сафонов не угадал, куда прыгать). Потом забил Дуэ, а вот Эзе проиграл дуэль Матвею. Ждал движения от россиянина, однако сам себя сбил – промахнулся. Продолжилась битва на 11-метровых сейвом Райи, который отразил удар Мендеша. Райс же переиграл Сафонова на паузе. Хакими реализовал четвёртую попытку «ПСЖ», Мартинелли – «Арсенала». Сафонов снова выбрал не тот угол. Пятым у парижан забил Бералдо. А вот Габриэл… запустил мяч над перекладиной! Причём россиянин, скорее всего, потащил бы, если бы бразилец пробил ниже. Матвей – счастливый талисман «ПСЖ» в сериях пенальти.