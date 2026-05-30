ПСЖ — Арсенал — 1:1 (4:3 пен.), разбор игры Матвея Сафонова в серии пенальти, куда били, что сказал после матча, 30 мая 2026

«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ!
Кирилл Закатченко
Как Сафонов сыграл в серии пенальти финала ЛЧ
Матвей остался без сейвов, но свой вклад в победу точно внёс.

«ПСЖ» снова стал победителем Лиги чемпионов! Но нынешний финал получился куда более упорным, нежели тот, что был год назад. Тогда французский клуб раскатал «Интер» (5:0), а теперь одолел «Арсенал» в серии пенальти. Футболисты лондонской команды дважды не забили Матвею Сафонову с «точки». Российский голкипер был безупречен с ментальной точки зрения.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Соперники забили друг другу по одному мячу в основное время, после чего обошлись без голов в дополнительное. Пришло время серии пенальти. С Райей работали по полной программе. Один человек массировал одну ногу, другой — вторую. Третий давал указания насчёт пенальтистов «ПСЖ», а сам голкипер изучал шпаргалку. Забегая вперёд, скажем, что не помогло.

Давид Райя изучает шпаргалку с пенальтистами «ПСЖ»

Фото: Кадр из трансляции

У Сафонова, к слову, своя шпаргалка тоже была, просто не попала в трансляцию. Позднее оказалось, что у Матвея подсказка спряталась на полотенце.

Били по воротам, за которыми располагались фанаты «ПСЖ». Первыми начали игроки французского клуба. Арбитр Даниэль Зиберт перед серией провёл беседу с обоими вратарями, ещё раз напомнив, как нужно вести себя на ленточке. Гонсалу Рамуш не оставил никаких шансов Райе — попал в правую от себя девятку. Сафонов, в свою очередь, не спас после удара Виктора Дьёкереша. Швед с венгерскими корнями перехитрил россиянина — Матвей не угадал направление удара.

Дезире Дуэ тоже пробил в правый от себя угол — Райя прыгнул в противоположном направлении. А потом дрогнули нервы у Эберечи Эзе. Англичанин решил сделать паузу перед ударом, ожидая прыжка вратаря, чтобы развести того и мяч по углам. Но Матвей остался на месте. Эзе, видимо, такого не ждал, попытался пробить в самый угол и не попал в створ! Трибуна за воротами Матвея взорвалась радостными воплями.

Райя сделал первый сейв в серии — спас после удара Нуну Мендеша (тот бил в тот же правый от себя угол). Туда же направил мяч и Деклан Райс, а Сафонов среагировал слишком поздно. Ашраф Хакими первым из игроков «ПСЖ» зарядил в левый угол — Райя не угадал. Габриэл Мартинелли не оставил никаких шансов Сафонову. Бразилец идеально попал — в самую девятку. Матвей нырнул в другой угол.

Подробности финала Лиги чемпионов:
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Лукас Бералдо перехитрил вратаря «Арсенала», после чего пришла очередь Габриэла Магальяйнса — ключевой защитник лондонцев и один из лучших игроков сезона обязан был забивать, чтобы серия продолжилась. Однако бразилец сплоховал — запустил мяч выше створа. Есть вторая подряд победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов! Кстати, первым поздравить Сафонова примчал Хвича Кварацхелия — другой бывший герой РПЛ и человек, заработавший важнейший пенальти в основное время.

Да, Матвей не отразил ни одного удара в серии пенальти, но он стал тем, кто её выиграл. Можно сказать, что победил в психологической дуэли у соперников. Смутил того же Эзе, и тот в последний момент решил, куда бить. Ещё раз: российский вратарь принял участие в финале Лиги чемпионов и добился успеха в серии пенальти. Только вдумайтесь в это! Историческое событие.

Сафонов и кубок Лиги чемпионов

Фото: Кадр из трансляции

«Это было очень тяжело, — признался Сафонов после матча. — Знаете, у меня всё ещё немного болит голова после того столкновения с Маркиньосом (в первом тайме Сафонов получил повреждение, но продолжил играть. — Прим. «Чемпионата»). Немного досталось, но это часть игры. Я всё равно очень счастлив. Не хочу тратить лишнюю энергию, мне бы сейчас её накопить. Завтра возвращаемся в Париж, у нас состоится парад. Будем праздновать.

Серия пенальти — маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов. У меня есть большой опыт за последний год. Да, я не сделал сейва, однако «Арсенал» мне помог. Счастлив, что мы победили. Этот вечер много для нас значит, но я пока не могу всё это осознать, потому что устал. Так что уже завтра. Героем себя не чувствую. Я окружён такими прекрасными партнёрами, все стараются».

В этом сезоне Матвей выгрыз себе место в стартовом составе, хотя в какой-то момент казалось, что ему лучше сменить клуб. Сафонов перетерпел, провёл отличный плей-офф Лиги чемпионов и во второй раз в карьере стал победителем турнира. Во время церемонии награждения голкипер отпраздновал, а потом скромно сел в сторонке. «ПСЖ» и Сафонова с победой! Ждём теперь в расположении сборной России.

САФОНОВ ВЫИГРАЛ СЕРИЮ ПЕНАЛЬТИ! «ПСЖ» ВЗЯЛ ЛЧ ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД! LIVE
