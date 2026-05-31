ПСЖ — Арсенал, финал Лиги чемпионов, лучшие фото, радость Сафонова и Хвичи Кварацхелии, празднование, Луис Энрике, 30 мая 2026

Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Михаил Рождественский
Комментарии
«Арсенал» разбит, Луис Энрике счастлив.

«ПСЖ» сделал это! Последней до этого момента и единственной при нынешнем формате Лиги чемпионов командой, бравшей турнир дважды, был мадридский «Реал». Теперь это достижение не уникально — Париж его повторил!

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Отдельная радость — за Матвея Сафонова. В первом тайме российский вратарь получил по голове от одноклубника и, казалось, покинет поле из-за повреждения. Но пришёл в себя, доиграл до конца основного, а потом и дополнительного времени. И, пускай без сейвов, забрал серию пенальти! Два сезона Сафонова в «ПСЖ» — две Лиги чемпионов. А ведь изначально многие даже не верили, что такой трансфер возможен!

Мы же собрали лучшие фотографии с финала в галерею. Смотрим ярчайшие кадры парижского триумфа и радости Сафонова — и фиксируем в памяти исторический момент!

