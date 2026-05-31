Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена

После такого матча обязательно будут обсуждать, как мало «Арсенал» создал в атаке, как мало владел мячом и как мало пасовал. Даже с любимыми угловыми не сложилось. За 120 минут их набралось всего три, и ни один не удалось довести до опасного момента.

Впрочем, ещё был угловой-фантом в конце первого тайма основного времени. «Арсенал» его заработал, Букайо Сака пришёл подавать – и тут судья дал свисток на перерыв. Дескать, слишком долго собирались, господа «канониры». Если бы «Арсенал» исполнил тот угловой, кто знает, чем бы всё закончилось… Но в итоге имеем что имеем.

И всё же вернёмся к статистике. Чтобы понять, насколько мощный финал выдал «ПСЖ», взглянем вот на эти цифры: по данным Opta, из последних 117 матчей (во всех турнирах), в которых «Арсенал» вёл в счёте к перерыву, он проиграл только однажды. Такая стата была до финала с «ПСЖ». Теперь у «Арсенала» два поражения в 118 встречах, когда он побеждал к перерыву.

Игра для команда Микеля Артеты складывалась идеально. Быстро забили, закрылись – такое «Арсенал» обожает, в таком футболе чувствует себя, вероятно, лучше всех в мире. Зрители могут сколько угодно ныть – мол, скучно, невозможно смотреть и так далее. Но факт в том, что по счёту команда Артеты играет виртуозно – безотносительно того, нравится это публике или нет.

У «Арсенала» была железная дисциплина, команда отлично работала без мяча, в обороне всё время была подстраховка. Париж выхаживал вдоль штрафной, лишь иногда направлял туда мяч – однако на этом всё стопорилось. Что ещё важно – как только мяч покидал арсенальскую штрафную, игроки Артеты забирали все подборы. То есть накатить второй волной атаки у «ПСЖ» не получалось вообще.

Вроде бы в обороне терпел «Арсенал» – но на самом деле это оказалась огромная проверка на терпение для «ПСЖ». Велик был риск начать психовать, суетиться и лупить со всех позиций. Однако Париж этого не допустил. Да, с игры забить не получилось – забили только с пенальти. Но этот пенальти удалось сделать!

Там не было «привоза» со стороны «Арсенала». Напротив, «ПСЖ» вынудил соперника ошибиться, спровоцировал ошибку. Гол Кая Хаверца вышел значительно более «привозным», чем пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия (в соавторстве с Усманом Дембеле и Кристьяном Москерой).

В игровое время «Арсенал» в итоге не уступил. Ничья, серия пенальти – и только там «ПСЖ» забрал титул. Так что в статистике, которую прилежно ведёт Opta, было бы неплохо оставить соответствующее примечание. «Арсенал» проиграл, ведя к перерыву, – но только по пенальти. Впрочем, поражение для команды менее горьким от этого не становится. Напротив, проиграть так ещё обиднее.

Что же касается «ПСЖ», они согнули прут, который, казалось, нельзя согнуть. Они перетерпели тех, кто терпит лучше всех в европейском футболе. Причём в матче, в котором для «Арсенала» всё складывалось как нельзя удобнее.

Париж мог и обыграть «Арсенал». Именно обыграть – ещё до серии пенальти. Ко второму голу команда Луиса Энрике точно была ближе, чем команда Артеты. Этого сделать не получилось, однако устойчивость «ПСЖ», твёрдость характера и готовность, несмотря ни на что, гнуть свою линию – да ещё и против такого трудносгибаемого оппонента – вызывает восхищение.

Париж с Хвичей, Усманом Дембеле, Дезире Дуэ, реактивными флангами обороны и португальским мозговым центром – это чистое искусство. Это полёт! Красота! Однако у любой, даже самой классной и красивой команды, бывают дни, когда надо выигрывать на жилах. В такие моменты не до красоты. Надо просто победить. Стиль вторичен.

На первый план выходит характер. И в финале с «Арсеналом» «ПСЖ» его показал. Им не удалось то, что удалось год назад с «Интером», – когда забили пять, а не забили примерно ещё 10. Там был тот самый полёт – в том числе потому, что соперник это допустил.

С «Арсеналом» подобное было невозможно. Они могут приземлить любого, у них огромный запас класса, цинизма и уже упомянутого терпения. Они ещё и забили быстро. И Париж показал характер. Без него, какой бы красотой команда Энрике ни обладала, отыграться и добиться победы было бы нереально.