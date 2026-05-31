Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Арсенал, финал Лиги чемпионов 2026, комментарии после матча, что сказали Сафонов, Хвича Кварацхелия, Луис Энрике, Артета

«Пока не укладывается в голове — я устал». Главные цитаты после финала Лиги чемпионов
Анатолий Романов
Финал Лиги чемпионов — 2026, комментарии
Комментарии
Сафонову мешал удар по голове от Маркиньоса, а Артета назвал «ПСЖ» лучшей командой мира.

«ПСЖ», победив «Арсенал» в Будапеште, второй год подряд завоевал кубок Лиги чемпионов. Матвей Сафонов вошёл в историю, став первым российским футболистом, который взял две ЛЧ и сыграл в стартовом составе в финале. Браво команде Луиса Энрике, браво – воспитаннику «Краснодара»! Вот о чём говорили в послематчевых интервью наш голкипер и тренеры команд.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Сафонов — о победе в Лиге чемпионов и её значении для себя

«Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли… Этот вечер значит очень много, но я пока не могу всё осознать, не укладывается в голове, я устал. Так что завтра, посмотрим завтра, пока не знаю. Чувствую ли я себя героем? Нет, нет, я окружён такими прекрасными партнёрами, все стараются».

Матвей Сафонов Подробнее

О мыслях перед серией пенальти

«Знаете, пенальти — это маленькая игра внутри большой игры. Я бы так сказал. Я был готов, у меня большой опыт за последний год. Не то чтобы было трудно. Да, я в итоге не сделал сейвов, но «Арсенал» мне помог. Счастлив, что мы победили».

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: РИА Новости

О том, почему присел на траву после завершения серии пенальти

«К сожалению, у меня немного болит голова, потому что был эпизод с Маркиньосом, мне немножко досталось, удар (по голове). Однако это часть игры, я всё равно очень счастлив. Но сейчас не хочу тратить лишнюю энергию, мне бы её подкопить, перезарядиться, потому что нам завтра возвращаться в Париж — у нас будет парад, мы будем праздновать. Так что просто всё замечательно».

Хотя Сафонов не совершил сейвов по ходу матча и в серии пенальти, футболисты «Арсенала» не забили ему два 11-метровых. Матвей стремился запутать соперников – и Эберечи Эзе с Габриэлом Магальяйнсом не справились с нервами. А для «ПСЖ» важнейший пенальти заработал другой экс-игрок РПЛ – бывший вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. Парижане отыгрались после фола на нём. По окончании встречи грузин, как и Сафонов, высказался о финале в эфире «Окко»:

«Не смогу описать свои эмоции. Мы очень горды тем, что сделали, какой путь и дорогу осилили. Мы все часть одного коллектива, одной команды, заслужили это два раза подряд. Удача в серии пенальти – ключ к победе? Конечно, когда вы бьёте пенальти, вам нужна удача, но мы работали над ними. Поэтому считаю, что мы заслужили итоговый результат и кубок. У нас были голевые моменты и по ходу игры, так что всё по делу».

Отметили вместе:
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ

Тренеры команд, конечно же, находились в диаметрально противоположном настроении после финала. Луис Энрике назвал победу своего «ПСЖ» заслуженной. Микель Артета не стал всё сваливать на судейство, несмотря на то что «Арсенал» претендовал на победный пенальти в компенсированное время после единоборства Мендеша с Мадуэке.

Луис Энрике — о победе в финале Лиги чемпионов

«Мы одолели очень сильную команду, матч был напряжённым, с первых минут всё было непросто. В чём наш секрет? Постоянная работа. Замены сыграли решающую роль: Гонсалу Рамуш, Бералдо, Брэдли Баркола, Уоррен Заир-Эмери… Они заслуживали играть, но выбрать подходящих игроков было очень сложно».

Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: Getty Images

Об эмоциях, игре и статусе легенды

«У меня смешанные чувства. Волнение, усталость – всё вместе. Однако это лучший момент сезона. Мы по-прежнему чемпионы, причём второй год подряд. Невероятно… Мы заслужили это. И наши болельщики заслуживали на протяжении всего сезона. Сегодня был очень тяжёлый матч.

Поздравляю «Арсенал», с ними было действительно непросто. Соперник сыграл отлично. Они пытались перевести игру в те фазы, где особенно сильны – это нормально. Мы же стремились контролировать мяч и активно прессинговать. В итоге мы выиграли трофей. Легенда ли я? Меня это не интересует».

Луис Энрике Подробнее

Артета — о поражении в финале Лиги чемпионов

«Очень тяжело, когда так стабильно выступаешь в этом соревновании до самого финала, а в итоге проигрываешь трофей в серии пенальти. Что я чувствую? Боль. Когда ты так близок к победе в соревновании, когда нужно забить несколько пенальти в самом крупном клубном турнире в мире, именно это и должны чувствовать. Мы должны превратить эту боль в топливо».

О том, что сказал своим игрокам после финала

«Я так горжусь ими. Они дарят нам столько радости. Для меня большая честь руководить этой группой игроков, командой. Вижу, с какой гордостью они носят эту эмблему, как много в неё вкладывают. Мы многого добились, но упустили самое главное».

Микель Артета

Микель Артета

Фото: Carl Recine/Getty Images

О «ПСЖ» и Луисе Энрике

«ПСЖ» — это команда, с которой трудно играть. Именно поэтому они и взяли Лигу чемпионов во второй раз подряд. Этому послужило и мастерство их футболистов, а также подход тренера. Я хотел бы поздравить «ПСЖ», Луиса Энрике в том числе, поскольку они, на мой взгляд, лучшая команда мира. Я ещё никогда не видел таких действий при игре с мячом, а также на индивидуальном уровне. Игра на определённых участках поля при потере мяча не была частью плана, но соперник заставляет туда смещаться».

Об эпизоде с падением Мадуэке в штрафной соперника

«Я пересмотрел момент – это вполне мог быть пенальти. Мы видели, какие 11-метровые назначались в нынешнем сезоне. Судья принял такое решение, однако в эпизоде с Москерой он решил иначе. Это важный момент».

Микель Артета Подробнее

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил за победу Луиса Энрике, назвав его лучшим тренером мира. «Все в нас сомневались, но мы верили в наших игроков и наш штаб», – добавил босс парижского клуба. Вы сомневались, что «ПСЖ» и Сафонову по силам защитить титул?

Вот как «ПСЖ» сделал это:
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Видео
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android