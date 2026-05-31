Проблемы церемонии открытия и фанатов «ПСЖ», парадокс в правилах. Финал ЛЧ за кадром

Как же отличается самостоятельный поход на футбол от просмотра трансляции! Вроде очевидная вещь, но на таких статусных матчах, как финал ЛЧ, особенно чувствуется. «Чемпионат» рассказывает о том, что окружало игру в Будапеште – и в чаше стадиона, и в подтрибунных помещениях, и вообще на территории арены.

На массовом шествии фанатов «ПСЖ» работали специальные стюарды

Активные фанаты парижского клуба собрались у стадиона сильно заранее, а за три часа до игры начали шествие к стадиону. Шли огромной организованной колонной – люди в первых рядах взялись цепочкой под руки. У посторонних фактически не было шансов присоединиться.

Шествие к стадиону за три часа до игры координировали специальные франкоговорящие стюарды, у которых цвет манишек отличался – они были в розовом. Эти стюарды вежливо, но бескомпромиссно расчищали дорогу перед толпой фанатов «ПСЖ», чтобы те никого не задавили.

Внезапно, попадались фанаты «Атлетико» и «Баварии»

Периодически в городе и на самом стадионе можно было встретить болельщиков двух клубов, которые не участвовали в матче, а вылетели в полуфинале. Фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» подкалывали: «Вы в курсе, что сегодня не играете?» Судя по всему, болельщики «Атлетико» и «Баварии» просто заранее обеспечили себе билеты на матч, проживание и перелёты. А потом решили сгонять на финал даже без их любимой команды.

Главный баннер «ПСЖ» не раскрылся полностью

У французских фанатов случилась накладка с перформансом. Болельщики «ПСЖ» подготовили баннер с человеком, который держит в руках трофей ЛЧ. Однако большая растяжка всё никак не могла раскрыться полностью. Голова не появлялась – сначала потому, что заканчивался ярус трибуны. Затем баннер сместили вниз, чтобы было место для головы, но она так и не расправилась.

Баннер фанатов «ПСЖ» Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

У церемонии открытия тоже были проблемы

Перед началом матча выступала группа The Killers. Они исполнили несколько своих хитов (само собой, в том числе Mr Brightside), однако звук на стадионе был отрегулирован не лучшим образом. Акустика просто не позволяла нормально расслышать песни. Кроме того, фейерверки смотрелись не так мощно, потому что игра проходила при свете солнца – матч поставили на 18:00 по местному времени. Ну а Wi-Fi на стадионе «лёг» практически сразу же. По крайней мере в ложе прессы.

Церемония открытия Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Журналистам запрещали снимать матч

Представителям СМИ на стадионе запрещено снимать что-либо на поле. Причём не только видео, но и фото. Съёмка разрешена только официальным вещателям. Как это часто бывает на крупнейших футбольных турнирах, получается парадокс: журналист на трибуне не может сфотографировать игру, а сидящий в двух метрах болельщик – сколько угодно. Впрочем, репортёры тоже иногда снимали, если организаторы в этот момент отходили в сторону.

Питание на стадионе не дешёвое, но для финала ЛЧ — вполне адекватное

А вот с едой особых проблем не было. В подтрибунном помещении на разных этажах было множество точек. Само собой, в перерыве возникали значительные очереди, но, похоже, спрос в целом удавалось удовлетворять.

Цены? Около 600 рублей за хот-дог. Не дёшево, но и не дорого для такого статусного матча.

Палатка с питанием на стадионе Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

«ПСЖ» в этот вечер победил дважды — и на поле, и на трибунах

Фанатов «Арсенала» на матче было явно больше, но они преимущественно молчали. Ну или как минимум не скандировали ничего всей трибуной. Лишь раз в 10-15 минут включались вспышками: «Аааарсенал, Аааарсенал» – с ударением на первый слог.

А вот болельщики «ПСЖ» пели без остановки. Набор песен был явно шире и включал в себя в том числе перекличку трибун. У французов было явное преимущество. Их хоть и было меньше, но у них был барабан – незаменимая вещь для координации фанатских зарядов.

Пиротехнику пронесли на трибуны только фанаты «ПСЖ»

Это было ожидаемо. Для англичан файеры – редкость. В АПЛ за них следует строгое наказание – вплоть до персонального отлучения от футбола. А вот фанаты «ПСЖ» зажгли на трибунах. И после гола Дембеле, и при праздновании трофея. Файеры тушили пожарные, у которых были на этот случай специальные вёдра. Кстати, на трибунах был запах не только пиротехники, но и явно каких-то других веществ.

Файеры на трибуне «ПСЖ» Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Во время серии пенальти нужно было смотреть не на празднование голов, а на вратарей

В трансляции матчей, как и полагается, показывали реакцию футболистов на свои удары с пенальти. Будь то празднование после гола или разочарование от промаха – это важная эмоция. Впрочем, смотреть стоило даже больше на вратарей. Сафонов каждый раз вставал на колено и смотрел в полотенце, где у него была спрятана шпаргалка с подсказками, как бьют соперники. Только игрок «Арсенала» выдвигался на пару шагов от центральной линии – Сафонов уже знал, как нужно реагировать именно на этого соперника.

А вот Райя свою подсказку изучил ещё на разминке перед серией – это как раз в трансляцию попало. Хотя в динамике казалось, что вратарь «Арсенала» больше действовал на интуиции.

Аршавин замаскировался под журналиста

Сразу после игры около сотни журналистов направились в микст-зону. Это огромный отсек в подтрибунном помещении, где бортиками огорожено пространство. С одной стороны стоят представители СМИ, а с другой проходят футболисты.

Среди журналистов затесался и бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин. Его узнали лишь несколько русскоговорящих репортёров. Другие, похоже, даже не догадывались, что рядом находится человек, у которого тоже можно было попросить интервью. Зато Аршавина узнал один из сотрудников пресс-службы «Арсенала», который застал ещё времена россиянина в Лондоне. Они тепло поприветствовали друг друга и о чём-то поговорили пару минут.

Сотрудник «Арсенала» и Андрей Аршавин Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

