«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео

Оказаться в Париже в день финала Лиги чемпионов — вещь одновременно и классная, и опасная. Все знают, что такое беспорядки в этом великом городе, а после больших футбольных матчей они случаются регулярно. После финалов с участием «ПСЖ» — и подавно. Год назад после победы над «Интером» в Париже задержали десятки человек, а двое погибли.

Так что в этом году все озаботились сильно заранее. Бутики в центре ещё утром в день финала начали укреплять витрины решётками от вандалов и возможных погромов.

А к району стадиона «Парк де Пренс» уже с утра стянули огромное количество жандармов. «ПСЖ» организовал на своём домашнем стадионе просмотр финала на большом экране — и неплохо на этом заработал. Стоимость билетов, которые разлетелись практически моментально, стартовала от € 150.

Уже за два часа до финала в окрестностях арены было жарко: взрывалась пиротехника и распевались кричалки.

Как ни странно, в городе высадился даже десант британских болельщиков. Возможно, они просто перепутали Париж с Будапештом.

Сразу после победы «ПСЖ» над «Парк де Пренс» пролетел полицейский вертолёт, как будто предвкушая будущие проблемы. А фанаты моментально оккупировали проезжую часть, мешая машинам.

Над стадионом тем временем запустили фейерверк в цветах французского триколора. Только вот чем дальше разгонялось празднование, тем менее уютно и безопасно я ощущал себя в районе «Парк де Пренс».

Сначала вокруг всё просто начало гудеть и взрываться. А подсуетившиеся локальные бизнесмены оказались тут как тут с холодильниками, продавая прохожим пиво.

После подключилась пиротехника.

Ну а полирнули всё у стадиона стычкой с жандармами. Один из молодых фанатов «ПСЖ» свистнул у кого-то рюкзак, чем спровоцировал погоню сразу нескольких полицейских. Последствия ожидаемые: побежала вся толпа, а кто-то попытался вступить с жандармами в рукопашную. Но страж порядка умело занял боевую стойку, и весь пыл фаната полностью испарился.

Пытались накатить и на меня. Четыре фаната «ПСЖ» заметили, что я снимаю празднование, и быстро двинулись в мою сторону, ругаясь на французском. Пришлось с умом и скоростью ретироваться, чтобы не нарваться на неприятности. Спасибо автобусу, который на время перегородил болельщикам дорогу — так я выиграл время, чтобы улизнуть.

Чтобы предотвратить выход ситуации из-под контроля, в Париже закрыли все станции метро возле Лувра и Елисейских полей. Поезда их просто проезжали. Большинство автомобильных подъездов тоже оказались перекрыты, так что добраться до главного места празднования можно было только пешком. Впрочем, это не мешало огромной толпе собраться и начать громить Париж. Горели машины и скутеры, а жандармы то и дело подвергались атакам.

Я писал этот репортаж в два часа ночи по парижскому времени. К тому моменту, по сообщениям различных источников, задержали уже около 300 человек. За пару часов это число выросло минимум на треть.

Около полуночи я попытался снова дойти до центра пешком. Мимо меня каждые 10 минут проносились полицейские машины с мигалками на полной скорости, а где-то вдали постоянно что-то взрывалось.

Получив ещё одну не очень приятную встречу с агрессивными фанатами «ПСЖ», которая могла закончиться по-разному, я решил больше не испытывать судьбу. Инстинкт самосохранения взял верх, и я спокойненько дошёл до своего отеля.

Кстати, на улице слышны взрывы до сих пор, а сирены полицейских мигалок то затихают, то звучат с новой силой. «ПСЖ», конечно, сегодня выиграл — а вот Париж снова проиграл.