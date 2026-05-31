Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Матвей Сафонов в сезоне-2025/2026, как играл за ПСЖ, трофеи, достижения, Лига чемпионов, мнение о россиянине в Европе

Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
Анатолий Романов
Матвей Сафонов
Комментарии
Наш вратарь выиграл вторую Лигу чемпионов с «ПСЖ». Осмысляем его сезон.

Матвей Сафонов последним из россиян завершил сезон-2025/2026. Самым важным матчем, который только может быть в карьере футболиста на клубном уровне – финалом Лиги чемпионов. И взял трофей второй сезон подряд, но, в отличие от прошлого года, уже в статусе основного вратаря «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Вообще, вне зависимости от того, чем завершился бы финал Лиги чемпионов – победой или поражением парижан, для России самый важный итог сезона Сафонова в другом. Матвей своей игрой вернул наш футбол в мировой на фоне отстранения. Победители Лиги чемпионов у России уже были, причём далеко не один – Игорь Добровольский в «Марселе», Владимир Бут в дортмундской «Боруссии», Дмитрий Аленичев в «Порту» и Денис Черышев – в «Реале». Да и сам Матвей – в прошлом сезоне. Но Сафонов стал вторым, кто сыграл в финале ЛЧ (после Аленичева), и первым, кто сделал это в стартовом составе своей команды.

Не будет преувеличением сказать, что сейчас воспитанник «Краснодара» – наш главный футболист за последнее 10-летие. А то и за больший срок. Когда в последний раз о российском игроке столько говорили и писали в Европе и даже в Южной Америке? Наверное, об Андрее Аршавине – после Евро-2008, перехода в лондонский «Арсенал» и легендарного покера «Ливерпулю». По ходу ЧМ-2018 сборную России обсуждали скорее как команду, хотя и тогда Артём Дзюба «улетел в космос» вместе со Станиславом Черчесовым.

Матвей Сафонов

Фото: РИА Новости

Сейчас Сафонов – символ российского футбола, поскольку сборной и клубам таковыми не стать. О нём пишут крупнейшие спортивные СМИ мира, он попадал на первые полосы после игр Лиги чемпионов или чемпионата Франции. Например, когда выдал восемь сейвов в «золотом» для «ПСЖ» матче Лиги 1 с «Лансом» и был признан лучшим игроком встречи. Приятно было видеть, как в тот день нашего легионера окружила толпа журналистов, разрываемых желанием побеседовать с Матвеем. Кстати, на удивление быстро выучившим французский. Этим он тоже заслужил уважение.

А что творилось после финала Межконтинентального кубка между «ПСЖ» и «Фламенго»! Сафонов, отразивший четыре 11-метровых в серии пенальти (и установивший рекорд для официальных турниров ФИФА), просто разорвал соцсети. Сами же бразильцы изображали Сафонова то в виде осьминога, то как супергероя с четырьмя руками. Понятное дело, прежде всего те, кто не любит «Фла». Хейтеров, как и поклонников, у топ-клуба из Рио – миллионы.

Лоик Танзи
журналист L'Équipe

«Сафонов выглядит уверенным в себе. Мне кажется, он из тех, кто считает себя лучшим. И если его спросишь, то он, наверное, так и ответит: «Я — лучший». Это хорошо для нас. Между тем, думаю, он весёлый, но не показывает нам эту сторону. Более спокоен с французами. Никаких полноценных интервью — только иногда коротко говорит после игр. Было бы здорово показать людям, что он ещё яркий и жизнерадостный».

Перед финалом Лиги чемпионов легенды футбола, превратившиеся в экспертов, и аналитические сайты всерьёз обсуждали, кто из основных вратарей «ПСЖ» и «Арсенала» сильнее. И ведь кое-кто ставил Сафонова как минимум не ниже Давида Райи. Матвей заслужил это семью сейвами в двух полуфинальных матчах с «Баварией» и в целом своим выступлением в Лиге чемпионов. В нынешнем розыгрыше еврокубка он сделал 31 спасение, отразив 71,1% ударов.

«Сильная сторона Сафонова – игра на линии. Он может предотвратить много голов, отбивая удары. А ещё он прибавил в игре на выходах. Да и в игре ногами – тоже. Слабые стороны Матвея? Как раз в этих двух компонентах. Для вратаря «ПСЖ» важно хорошо играть ногами. Это было причиной, почему ушёл Доннарумма. В этом плане Сафонов лучше итальянца, но всё ещё отстаёт от Шевалье, который лучше играет в пас», – рассказал в интервью «Чемпионату» журналист L'Équipe Лоик Танзи о том, как Матвея воспринимают во Франции.

Мы в России знаем о достоинствах и недостатках Сафонова как никто другой. Вот только складывается впечатление, что у нас больше концентрируются на негативе. Куда громче обсуждались «косяки» Матвея в товарищеских матчах с Нигерией и Никарагуа, нежели его сейвы за национальную команду. Как будто голкипер команды топ-уровня не имеет права на ошибку, а должен всё тащить. Но даже Лев Яшин и Ринат Дасаев не обходились без подобных ляпов – это, к сожалению для вратарей, часть профессии. Будем ли теперь просто радоваться победе Сафонова в Лиге чемпионов вместо того, чтобы иронизировать над тем, что он завершил финал без сейвов?

Матвей – путеводная звезда для других российских футболистов: его пример показывает, что мечты сбываются, если не бояться принимать самый трудный вызов и верить в себя, когда никто не верит. Сафонов ехал в Париж дублёром едва ли не сильнейшего вратаря мира Джанлуиджи Доннаруммы с перспективами играть в лучшем случае пять матчей за сезон в Кубке Франции. А в результате и позиции итальянца пошатнул по ходу прошлого сезона, и нового первого номера «ПСЖ» Люка Шевалье посадил на скамейку.

Поэтому, когда Алексею Батракову, Матвею Кисляку и остальным нашим талантам говорят «вы не потянете Европу», им нужно смотреть на Сафонова. Если хватит характера выдержать интенсивность и конкуренцию, можно заиграть и там.

