Главные футбольные матчи до старта ЧМ-2026. В списке не только игры сборной России

Уже отошли от финала Лиги чемпионов? Совсем скоро (11 июня) стартует очередной чемпионат мира. Пока же у нас есть возможность оценить игру некоторых участников предстоящего турнира через товарищеские матчи. А ещё не забываем, что и сборная России проведёт пару встреч, перед тем как все члены национальной команды отправятся в отпуск.

Норвегия — Швеция: понедельник, 1 июня, 20:00 мск

Нынешнее поколение сборной Норвегии выглядело очень многообещающим в течение последних лет. Однако команда регулярно пролетала мимо финальной стадии крупных турниров. Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор, Александр Сёрлот и другие раз за разом упускали возможность показать себя на чемпионатах мира и Европы. И вот чёрная полоса прервана. Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года, а на крупном турнире — впервые с 2000-го.

Шведы заняли последнее место в отборочной группе, однако всё равно отобрались на чемпионат мира. Почему? Успешное выступление в Лиге наций предоставило команде второй шанс. И шведы им воспользовались — победили в стыках Украину (3:1) и Польшу (3:2). Можно сколько угодно рассуждать о справедливости или несправедливости подобной системы, но уже никто не лишит Швецию права сыграть на чемпионате мира. Любопытно, что контракт с главным тренером Грэмом Поттером продлили ещё до стыков.

Канада — Узбекистан: вторник, 2 июня, 4:00 мск

Сборная Узбекистана впервые в истории отобралась на чемпионат мира. Азиатская команда стартует на турнире 18 июня, а перед этим проведёт пару товарищеских встреч. С Канадой, одной из стран-хозяек ЧМ-2026, зарубятся в Эдмонтоне. Соперники встречались в 2016 году, и тогда североамериканцы одолели Узбекистан (2:1). Автором единственного гола в составе уступившей команды стал Эльдор Шомуродов. Спустя год он перешёл в «Ростов». Канада сыграет на чемпионате мира во второй раз подряд. Четыре года назад в Катаре получилось неудачно — команда не вышла из группы. Возможно, на домашних стадионах получится выступить куда продуктивнее.

Хорватия — Бельгия: вторник, 2 июня, 19:00 мск

Один из самых интригующих товарищеских матчей, которые пройдут в июне. Хорваты два раза подряд были в медалях на чемпионате мира. В России остановились в шаге от победы, в Катаре добрались до бронзы. Бельгийцы на ЧМ-2018 оказались на итоговом третьем месте, а вот через четыре года провалились. Звёздный состав завершил выступление после группового этапа. С того момента Тибо Куртуа, Кевин Де Брёйне, Аксель Витсель, Ромелу Лукаку стали ещё старше. В заявке хорватов на ЧМ тоже немало возрастных игроков — семь из них перешагнули отметку в 30 лет. А Луке Модричу и вовсе уже 40! Кстати, хорваты не обыгрывали бельгийцев в течение четырёх матчей подряд. На предыдущем чемпионате мира команды сгоняли по нулям.

Испания — Ирак: четверг, 4 июня, 22:00 мск

Действующий чемпион Европы считается главным фаворитом предстоящего чемпионата мира. По крайней мере, так рассуждают букмекеры. Четыре года назад испанцы уступили в 1/8 финала, то же самое было и на турнире в России. В 2014-м они и вовсе не вышли из группы. Ирак, в свою очередь, отобрался на чемпионат мира впервые с 1986 года. Тогда команда проиграла все три матча в группе и не пробилась в плей-офф. В 2009-м Испания в статусе лучшей сборной Европы одолела Ирак (1:0) на Кубке конфедераций, а спустя год стала чемпионом мира.

Франция — Кот-д’Ивуар: четверг, 4 июня, 22:10 мск

Если обратить внимание на котировки букмекеров, то можно обнаружить, что Францию считают вторым после Испании претендентом на победу на ЧМ-2026. И на то есть основания. В 2018-м французы взяли золото турнира, а спустя четыре года уступили аргентинцам в драматичном финале (там всё решила серия пенальти). Плюс в составе по-прежнему играет гениальный Килиан Мбаппе. Кот-д’Ивуар выступал на трёх подряд чемпионатах мира (2006, 2010, 2014), после чего не прошёл отбор ни в Россию, ни в Катар. Он сыграет на ЧМ после 12-летнего перерыва. В последнем товарищеском матче (2022 год) французы одолели ивуарийцев (2:1) благодаря голу Орельена Тчуамени в добавленное время.

США — Германия: суббота, 6 июня, 21:30 мск

2:5, 0:2 — результаты двух предыдущих товарищеских матчей с участием сборной США. Да, соперниками были сильные Бельгия и Португалия, однако осадок всё равно остался. Маурисио Почеттино пригласили в сборную с прицелом на домашний чемпионат мира. Чего ждать от немцев, пока совершенно непонятно. Они точно не входят в число главных фаворитов ЧМ-2026, но наверняка сделают всё, чтобы выступить лучше, чем на двух предыдущих турнирах. И в России, и в Катаре Германия не выходила из группы. В 2023 году американцы уступили немцам (1:3) в товарищеском матче. На гол Кристиана Пулишича европейцы ответили результативными ударами Илкая Гюндогана, Никласа Фюллькруга и Джамала Мусиалы.

Англия — Новая Зеландия: суббота, 6 июня, 23:00 мск

Англичане два раза подряд доходили до финала чемпионата Европы (2020, 2024). Правда, проиграли и там, и там. Плюс у них был полуфинал ЧМ-2018 и четвертьфинал ЧМ-2022. Все эти результаты не спасли Гарета Саутгейта. Теперь сборную тренирует Томас Тухель, который приводил «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Англичане лихо прошли отборочный этап ЧМ-2026 — восемь побед в восьми матчах, ни одного пропущенного мяча. Тухель не включил в заявку на турнир сразу нескольких звёздных футболистов. Гарри Магуайр, Фил Фоден, Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд — каждого из них прокатили мимо чемпионата мира. Если англичане провалятся, тренеру обязательно припомнят это решение. Новая Зеландия в третий раз в истории сыграет на ЧМ. Ни в 1982-м, ни в 2010-м команда не вышла из группы.

Бразилия — Египет: воскресенье, 7 июня, 1:00 мск

Сборная Бразилии предпримет очередную попытку взять золото чемпионата мира, чего не было с 2002 года. На этот раз команда поедет на турнир во главе с многоопытным Карло Анчелотти. В заявке на ЧМ-2026 нашлось место даже для Неймара, который сейчас выступает за «Сантос». Попали туда и два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике. Египет несколько дней назад одолел сборную России (1:0). И это африканцы ещё вышли на поле без Мохамеда Салаха! Соперники встречались дважды, и дважды бразильцы обыграли Египет (4:3, 2:0). Будет ли третья победа?

Нидерланды — Узбекистан: понедельник, 8 июня, 21:45 мск

Ещё один матч с участием сборной Узбекистана перед чемпионатом мира. На этот раз её соперником будет европейская команда. Кстати, Нидерланды не проигрывали с марта 2025 года — тогда они уступили испанцам по пенальти в плей-офф Лиги наций. На чемпионате мира в России команда не выступала, а в 2022-м добралась до четвертьфинала, где обидно проиграла Аргентине в серии пенальти. Ранее Узбекистан ни разу не встречался с Нидерландами. Ещё одна хорошая проверка перед финальной частью чемпионата мира.

Аргентина — Исландия: среда, 10 июня, 4:00 мск

Последняя товарищеская игра действующих чемпионов мира перед турниром в США, Мексике и Канаде. Одна из интриг: станет ли команда во главе с Лионелем Месси триумфатором во второй раз подряд? Победная серия аргентинцев насчитывает пять матчей, а исландцы ни разу не выиграли в четырёх прошлых встречах (две ничьих, два поражения). Европейская сборная не отобралась на чемпионат мира, поэтому после матча с Аргентиной футболисты разъедутся по отпускам. Эти соперники играли друг с другом на ЧМ-2018 — тогда встреча завершилась со счётом 1:1.

Португалия — Нигерия: среда, 10 июня, 22:45 мск

Заключительная игра португальцев перед чемпионатом мира. Это наверняка будет «последний танец» Криштиану Роналду (речь не о матче, а о турнире). Нигерийцы не отобрались на чемпионат мира, уступив в стыках. Так что Виктор Осимхен посмотрит встречи только по телевизору. Португальцы и нигерийцы встречались всего один раз. В 2022 году европейская команда разгромила соперника (4:0), Бруну Фернандеш оформил дубль. Играли накануне чемпионата мира в Катаре, а Роналду пропустил встречу.

Два товарищеских матча сборной России

Мы привыкли, что сборная России проводит по два товарищеских матча в каждое международное окно. На этот раз РФС организовал встречу сразу с тремя соперниками. С Египтом уже сыграли — получилось так себе. Поездка в Каир не принесла россиянам позитивных эмоций — 0:1. На очереди матчи с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня). С африканцами сыграем в Волгограде, с представителями Центральной Америки — в Калининграде. 9 июня можно посмотреть матч сборной (или почитать онлайн на «Чемпионате»), потом – немного отдохнуть, а 11-го числа приступить к наблюдению за чемпионатом мира.