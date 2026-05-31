«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ

Пресса видит в Луисе Энрике одного из лучших тренеров в истории и признаёт заслуги Хвичи. А вот у Сафонова оценки противоречивые.

«ПСЖ» – двукратный победитель Лиги чемпионов! В финале команда Луиса Энрике обыграла «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Парижане стали вторым клубом в истории обновлённой ЛЧ, взявшей турнир в двух сезонах подряд. Также вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов – первый в истории россиянин с двумя победами в Лиге чемпионов. В общем, выдался исторический вечер! Мы же собрали для вас обзор европейских и мировых СМИ. Что пишут о новом триумфе Парижа?

Немецкий Bild не видит причин, почему Энрике и «ПСЖ» не смогут взять ещё парочку трофеев ЛЧ. А испанский тренер может сравняться по победам в турнире с рекордсменом – Карло Анчелотти (пять ЛЧ). «Луис Энрике выигрывает Лигу чемпионов в третий раз, после своих триумфов в 2015 и 2025 годах. Он присоединился к таким легендам, как Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Пеп Гвардиола, и уступает только Карло Анчелотти. Со средним возрастом игроков менее 24 лет французская команда может доминировать в европейском футболе в течение многих лет», – говорится в материале.

Американский CBS Sports считает, что Энрике может замахнуться на статус лучшего тренера в истории футбола: «Испанец укрепляет свою репутацию. После ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» есть веские основания полагать, что Луис Энрике – лучший тренер в современном футболе. Если он сохранит этот темп со своей многообещающей командой-династией, можно будет утверждать, что именно он – лучший тренер в истории».

Луис Энрике с кубком Лиги чемпионов Фото: Carl Recine/Getty Images

«Уважение Луису Энрике и команде, которую он создал по своему образу и подобию. Они – сильнейшие в Европе. «ПСЖ» завоевал второй трофей ЛЧ только по пенальти, но они это заслужили. В целом парижане играли лучше на протяжении всех 120 минут», – отмечается в материале итальянской La Gazzetta dello Sport.

Французский Le Parisien не скупится на комплименты местной команде: «ПСЖ» входит в пантеон славы. Луис Энрике и его команда войдут в историю французского и мирового футбола. Это чистый гений».

Французская Ole видит в парижанах гегемонов на долгие сезоны: «Спорить больше не о чем: «ПСЖ» Луиса Энрике – команда на века. Их два подряд титула Лиги чемпионов это ясно подтверждают. Они обладают всеми футбольными навыками, чтобы стать одной из тех команд, которые переживут течение времени».

Английский BBC подмечает, что «ПСЖ» взял 80% турниров за последние два сезона: «За последние два года команда Луиса Энрике доминировала практически во всех соревнованиях, в которых участвовала. С начала прошлого сезона они выиграли 8 из 10 трофеев, уступив лишь в финале клубного чемпионата мира и в Кубке Франции».

Английское издание The Independent хвалит лондонцев за финал: «Артета и «Арсенал» заставили «ПСЖ» потрудиться больше, чем в любом другом европейском матче. Лондонцы выложились на полную. Но им ещё есть над чем поработать. Это всё ещё отличный сезон, даже если проигранные финалы ЛЧ и Кубка лиги неизбежно придают ему другое ощущение. Артете нужно просто использовать это как мотивацию. А «ПСЖ» пришлось задействовать всю свою мощь».

Адам Бейт из английского Sky Sports грустит из-за болельщиков англичан: «Арсенал» приветствует поддержку болельщиков, она взаимна. Гордость Лондона – это флаг, развевающийся на трибуне «канониров». Они были так близки к победе – и поэтому так безутешны. Пессимисты среди болельщиков «Арсенала» – а их немало – сочтут типичным, что даже после завершения 22-летнего ожидания титула сезон заканчивается именно так. Тем не менее «ПСЖ» Луиса Энрике – грозная команда, а лондонцы даже превзошли ожидания. В этом нет ничего постыдного. Просто у болельщиков есть осознание, что могло бы быть».

Английский The Sun сокрушается из-за Габриэла. Защитник «Арсенала» провёл классный матч, но не забил решающий пенальти в послематчевой серии: «Несправедливо. Просто несправедливо. Абсурдно, что человек, которого запомнят как проигравшего в финале Лиги чемпионов, стал лучшим игроком в красно-белой форме. Габриэл был великолепен на протяжении всей встречи».

Английская газета Mirror выдаёт грустный итог финала для местного клуба: «У «Арсенала» разбито сердце после душераздирающего поражения в серии пенальти».

Игроки «Арсенала» после финала Лиги чемпионов — 2025/2026 Фото: Lars Baron/Getty Images

Французское издание Footmercato считает, что прошедший финал окончательно закрепил Хвичу Кварацхелию в статусе суперзвезды: «В разгар тактической и психологической борьбы один человек в очередной раз переломил ход событий в судьбе «ПСЖ». И, как обычно, звездой матча стал Кварацхелия. Хотя его дриблинг на протяжении большей части встречи был в основном безуспешным, он оставался главной атакующей угрозой «ПСЖ». А затем Хвича заработал пенальти и совершил проход на 77-й минуте, завершившийся ударом в штангу.

Сезон для Хвичи Кварацхелии получился поистине монументальным. Чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции и теперь уже двукратный победитель Лиги чемпионов. Он завершает сезон с 32 голевыми действиями во всех соревнованиях. В Будапеште у Хвичи получился на самый впечатляющий вечер. Но, несомненно, именно он окончательно утвердил Кварацхелию в числе великих».

Английский The Guardian подчеркнул, что «Арсенал» остановился в одной серии пенальти от лучшего сезона за 139 лет: «Это был показательный матч, который держал в напряжении весь футбольный мир. Давление нарастало в геометрической прогрессии, на кону стояло всё. Для «ПСЖ» это был шанс ясно дать понять, что это команда-династия. Редкое достижение – сохранить титул Лиги чемпионов.

Для «Арсенала» всё было просто. Забудьте о «непобедимых». Им была уготована судьба «бессмертных»: первая победа в Лиге чемпионов после первого триумфа в АПЛ с 2004 года. Всё было готово для величайшего сезона в их истории».

Матвей Сафонов с кубком Лиги чемпионов Фото: РИА Новости

Конечно, куда без материалов про Матвея Сафонова. Главное французское спортивное СМИ L’Equipe оценило игру российского голкипера в финале на 5 из 10: «Россиянин не отразил ни одного удара, но, безусловно, оказал влияние на бьющих игроков… Почему тогда оценка 5? Потому что в эпизоде с пропущенным голом россиянину следовало выйти примерно на метр вперёд, отказаться от техники «креста» и занять больше пространства. В остальном работы у него было немного. Он хорошо читал ситуации с забросами за спину защитникам и уверенно сыграл на одном-двух выходах при верховых передачах».

Снова обращаемся к Footmercato, на этот раз – к итогам финала для Сафонова: «Он мало что мог сделать с единственным ударом Хаверца в створ ворот, который и привёл к первому голу. После этого ему редко приходилось вступать в игру, за исключением одного отчаянного сейва (25-я минута). Россиянину даже не пришлось делать никаких спасений в серии пенальти, так как игроки «Арсенала» сами промахнулись в обеих своих нереализованных попытках».

Испанская Marca уже строит планы на будущее для тренера «ПСЖ»: «Париж – короли Европы, и это не случайность. Хотя вчера они с трудом обыграли «Арсенал», нет сомнений, что Луис Энрике установил «золотой» век в парижском клубе. Что же теперь? Что ж, Энрике, сравнявшись с Гвардиолой по количеству титулов Лиги чемпионов (три), теперь нацелился на рекорд Зидана, единственного тренера, выигравшего три Кубка европейских чемпионов подряд».

Британское подразделение ESPN ожидает смену подхода Артеты к стилю игры «Арсенала»: «Спустя 20 лет после своего единственного финала нынешний состав «Арсенала» был ближе к победе, чем команда Арсена Венгера. Они довели дело до серии пенальти и по иронии судьбы технически остались непобеждёнными в основное время на протяжении всего розыгрыша ЛЧ. Они пропустили всего семь мячей.

Но что теперь? Если «Арсенал» хочет двигаться дальше, доминировать в АПЛ и выиграть Лигу чемпионов, им, возможно, стоит задуматься о переходе к более атакующей игре. «ПСЖ» оказался сильнее сейчас – но сразу после матча возникает соблазн предположить, что у «Арсенала» тоже есть талант, а теперь – и опыт, чтобы играть смелее. Особенно после того, как они освободились от 22-летнего ожидания титула АПЛ. Будет очень интересно посмотреть, в каком направлении Артета поведёт команду дальше».