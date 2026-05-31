Материалов так много, что мы собрали их в одном месте.

Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё

Финал Лиги чемпионов 2026 года — уже история. То, ради чего футболисты потели девять месяцев и что ждали болельщики весь сезон, пролетело моментально. Тем не менее итоги подводить никогда не поздно, и мы старательно делаем это уже второй день. Здесь собраны все тексты «Чемпионата» по мотивам прошедшего финала ЛЧ — их действительно прилично накопилось!

Для начала — база. Ну, вдруг вы были очень заняты или не имели доступа к интернету. Специально для таких читателей — отчёт о матче с видеообзором. Такое и перечитать/пересмотреть можно!

Отдельно препарируем серию пенальти, которая и решила исход противостояния. Необычная ситуация для вратаря: Матвей Сафонов не сделал ни одного сейва, но соперник всё равно дважды не забил. Давайте честно — заслуга нашего кипера в этом всё равно есть. А пока изучаем все детали серии.

Так, видео посмотрели, теперь давайте изучать фотографии! Всё-таки момент исторический, хочется рассмотреть его со всех ракурсов. Да и в трансляцию явно не всё попало. Собрали для вас отдельную галерею!

Есть итоги объективные, а есть — субъективные. По журналистской классике не могли оставить вас без колонки после финала ЛЧ. Дмитрию Бажанову спасибо за яркий слог, а вам искренне советуем ознакомиться.

Конечно, после матча мысли излагали не только мы. Герои финала вышли к журналистам и тоже поделились парой фраз. Разумеется, добрались и до Сафонова, и до Хвичи Кварацхелии, и до главных тренеров. Мы же собрали эти цитаты в одном материале.

Мы следили за финалом Лиги чемпионов не только из России! Григорий Телингатер присутствовал непосредственно на стадионе в Будапеште. Разумеется, наблюдений у него набралось особенно много — причём не только по самой игре, но и по всему, что происходило до и после неё. Читаем репортаж!

Если думаете, что нашим присутствием в Будапеште всё ограничилось, то ошибаетесь. Андрей Панков параллельно с освещением теннисного «Ролан Гаррос» поглядывал и за футбольными событиями в Париже. И до, и после финала ЛЧ там было горячо, уж поверьте.

Наши мысли и наблюдения выше вы уже прочитали, а что насчёт зарубежных СМИ? Финал Лиги чемпионов — главное событие сезона, и ярких реакций было предостаточно. Собрали самое интересное. Не волнуйтесь, про Сафонова там тоже есть.

Ладно, ещё немного про Сафонова. Сезон у него получился поистине исторический, поэтому рассуждать о нём можно бесконечно. Мы же сделали это лаконично — в одной колонке. Просто осмысление сезона для Матвея.

Чтобы добить до красивой десяточки, добавляем бонусный текст. Итоги прошедшей Лиги чемпионов мы уже подвели, но вы знали, что многое известно и о следующем розыгрыше? А вот Григорий Телингатер знает — и делится с вами всей информацией.