Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Арсенал — 1:1 (4:3 по пенальти), итоги финала Лиги чемпионов, 30 мая 2026, лучшие материалы Чемпионата: Сафонов, Хвича

Итоги для Сафонова, ад в Париже. 10 текстов «Чемпионата», чтобы знать о финале ЛЧ всё
Материалов так много, что мы собрали их в одном месте.

Финал Лиги чемпионов 2026 года — уже история. То, ради чего футболисты потели девять месяцев и что ждали болельщики весь сезон, пролетело моментально. Тем не менее итоги подводить никогда не поздно, и мы старательно делаем это уже второй день. Здесь собраны все тексты «Чемпионата» по мотивам прошедшего финала ЛЧ — их действительно прилично накопилось!

Для начала — база. Ну, вдруг вы были очень заняты или не имели доступа к интернету. Специально для таких читателей — отчёт о матче с видеообзором. Такое и перечитать/пересмотреть можно!

Как это было:
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Видео
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!

Отдельно препарируем серию пенальти, которая и решила исход противостояния. Необычная ситуация для вратаря: Матвей Сафонов не сделал ни одного сейва, но соперник всё равно дважды не забил. Давайте честно — заслуга нашего кипера в этом всё равно есть. А пока изучаем все детали серии.

Вы могли заметить не всё:
«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ! Видео
«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ! Видео

Так, видео посмотрели, теперь давайте изучать фотографии! Всё-таки момент исторический, хочется рассмотреть его со всех ракурсов. Да и в трансляцию явно не всё попало. Собрали для вас отдельную галерею!

Все сюда:
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Фото
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ

Есть итоги объективные, а есть — субъективные. По журналистской классике не могли оставить вас без колонки после финала ЛЧ. Дмитрию Бажанову спасибо за яркий слог, а вам искренне советуем ознакомиться.

Взгляд на триумф Парижа:
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена

Конечно, после матча мысли излагали не только мы. Герои финала вышли к журналистам и тоже поделились парой фраз. Разумеется, добрались и до Сафонова, и до Хвичи Кварацхелии, и до главных тренеров. Мы же собрали эти цитаты в одном материале.

Они тут:
«Пока не укладывается в голове — я устал». Главные цитаты после финала Лиги чемпионов
«Пока не укладывается в голове — я устал». Главные цитаты после финала Лиги чемпионов

Мы следили за финалом Лиги чемпионов не только из России! Григорий Телингатер присутствовал непосредственно на стадионе в Будапеште. Разумеется, наблюдений у него набралось особенно много — причём не только по самой игре, но и по всему, что происходило до и после неё. Читаем репортаж!

В эфире вы этого не увидели:
Проблемы церемонии открытия и фанатов «ПСЖ», парадокс в правилах. Финал ЛЧ за кадром
Проблемы церемонии открытия и фанатов «ПСЖ», парадокс в правилах. Финал ЛЧ за кадром

Если думаете, что нашим присутствием в Будапеште всё ограничилось, то ошибаетесь. Андрей Панков параллельно с освещением теннисного «Ролан Гаррос» поглядывал и за футбольными событиями в Париже. И до, и после финала ЛЧ там было горячо, уж поверьте.

Репортаж, от которого становится жутковато:
«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео
«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео

Наши мысли и наблюдения выше вы уже прочитали, а что насчёт зарубежных СМИ? Финал Лиги чемпионов — главное событие сезона, и ярких реакций было предостаточно. Собрали самое интересное. Не волнуйтесь, про Сафонова там тоже есть.

Но больше пишут про других:
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ

Ладно, ещё немного про Сафонова. Сезон у него получился поистине исторический, поэтому рассуждать о нём можно бесконечно. Мы же сделали это лаконично — в одной колонке. Просто осмысление сезона для Матвея.

Наш слон?
Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол
Мы должны гордиться Сафоновым. Матвей вернул Россию в мировой футбол

Чтобы добить до красивой десяточки, добавляем бонусный текст. Итоги прошедшей Лиги чемпионов мы уже подвели, но вы знали, что многое известно и о следующем розыгрыше? А вот Григорий Телингатер знает — и делится с вами всей информацией.

Корзины практически сформированы:
Участники и корзины Лиги чемпионов — 2026/2027. Многое понятно уже сейчас
Участники и корзины Лиги чемпионов — 2026/2027. Многое понятно уже сейчас
