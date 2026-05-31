Начинаем лето со спорта: Шнайдер и Калинская в Париже, скандинавское дерби перед чемпионатом мира по футболу и серия за третье место в ЕЛ!

Топ-события понедельника: подготовка Бразилии к ЧМ, «Ролан Гаррос» и «Зенит» против «Локо»

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 0:30: Бразилия — Панама, товарищеский матч

Интрига: подготовка Бразилии к чемпионату мира

Бразилия под руководством Карло Анчелотти продолжает подготовку к чемпионату мира. Первый товарищеский матч — с Панамой. Которая, кстати, также сыграет на турнире. Так что для бразильцев предстоит не самая простая игра, а хорошая проверка. Также перед Анчелотти открывается возможность ротации состава и поиска оптимальных сочетаний. Благо выбор у Карло из отличных футболистов имеется (в том числе — два игрока «Зенита»).

🎾 12:00*: Анастасия Потапова (Австрия, 28) — Анна Калинская (Россия, 22), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

Интрига: справится ли Калинская с экс-россиянкой?

Анна Калинская уже побила личный рекорд на «Ролан Гаррос», впервые дойдя до четвёртого круга этого соревнования. Теперь она находится в шаге от своего лучшего достижения на ТБШ — 1/4 финала (Australian Open — 2024). Для этого россиянке необходимо справиться с австрийкой Анастасией Потаповой, ранее защищавшей цвета России. Теннисистки ранее уже дважды пересекались на корте, причём довольно давно. На Кубке Кремля — 2019 и в квалификации Цинциннати-2022 сильнее оказалась Анна. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Майя Хвалинска — Диан Парри.

🎾 13:30*: Мэдисон Киз (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 25), «Ролан Гаррос», четвёртый круг

Интрига: что покажет Шнайдер в матче с чемпионкой Australian Open?

Диана Шнайдер продолжает бить личные рекорды на «Ролан Гаррос». 22-летняя россиянка впервые пробилась во вторую неделю грунтового мэйджора и теперь за место в 1/4 финала поспорит с чемпионкой Australian Open — 2025 и финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Киз. Теннисистки ранее играли трижды, и во всех случаях сильнее была американка — в Майами-2024, Лондоне-2025 и Брисбене-2026. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Наоми Осака.

🏀 19:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, серия за третье место, первый матч

Интрига: как повлияет смена тренера на питерцев?

Не дожидаясь окончания плей-офф, «Зенит» решил закончить сотрудничество с Радоньичем. Командой в серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» будет руководить Вергун, который в январе пришёл в команду и даже был главным в матчах с ЦСКА и «Автодором». Но плей-офф — совсем другой уровень ответственности. Сумеют ли питерцы прийти в себя после невыхода в финал?

🎦 ⚽️ 20:00: Норвегия — Швеция, товарищеский матч

Интрига: скандинавское дерби перед ЧМ

Сборные Норвегии и Швеции сыграют на ЧМ-2026. Скандинавские команды планируют выйти минимум во вторую стадию плей-офф, поэтому нужна качественная подготовка. И очная встреча — хороший вариант. Крепкий спарринг-партнёр никому не помешает. А ещё защитам обеих сборных предстоит тест: смогут они сдержать звёздных атакующих футболистов? Эрлинг Холанд с одной стороны, Александер Исак — с другой.

⚽️ 20:30: Турция — Северная Македония, товарищеский матч

Интрига: Турция готовится к первому за 24 года ЧМ

Сборная Турции — одна их тех команд, которая вполне может удивить на чемпионате мира. Подобралось мощное поколение: уже был четвертьфинал Евро, почему бы не повторить результат на турнире в США, Мексике и Канаде? Первый товарищеский матч турки проведут против Северной Македонии. Отличный соперник для стартового разгона перед месячным марафоном.