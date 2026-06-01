Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Новый тренер Манчестер Сити после Хосепа Гвардиолы — Энцо Мареска, мнение о назначении, трансферы, достижения, карьера, АПЛ

Выбор преемника Гвардиолы в «Сити» и впечатляет, и настораживает. Вот в чём дело
Григорий Телингатер
Энцо Мареска и Пеп Гвардиола
Мареске стоит забыть все свои успехи в предыдущих клубах.

У Энцо Марески самая сложная задача, которая только возможна, – заменить лучшего тренера современности. Миссия изначально невыполнима, потому что на фоне Гвардиолы любой другой тренер будет недотягивать. И внешнее сходство тут едва ли поможет.

Впрочем, сходство у них не только визуальное. У футбола Марески и Гвардиолы достаточно схожих идей. В первую очередь – стремление к контролю мяча. Оно, конечно, было уже не таким явным в последнем сезоне Пепа, но «Сити» всё равно опять стал командой с самым высоким процентом владения в АПЛ (60,7%). Преемственность в плане стиля вполне прослеживается. Тем более Мареска год работал в «Сити» ассистентом Гвардиолы и лично знает половину футболистов.

Гвардиола, Холанд и Мареска

Вопрос, скорее, в статусе и харизме. Одно дело, если спорное решение по стартовому составу принимает лучший тренер в мире, а другое – если Мареска. Будет ли при нём Фоден так же смирно оставаться на скамейке, чтобы провести лишь два хороших месяца за сезон, когда потребуется включиться? Мареска в Англии выдал убедительный период и в «Лестере», и в «Челси», но на уровне «Сити» это может не впечатлять.

С другой стороны, клуб хорошо выстроен. Стратегическим решениям принято доверять, а перед выбором в пользу Марески была явно проделана большая работа. В том числе с учётом мнения Гвардиолы. Хотя на примере другого клуба из Манчестера мы знаем: благословение от предыдущего легендарного тренера ничего не гарантирует. Бывший спортивный директор Чики Бегиристайн ещё шесть лет назад считал, что итальянец однажды заменит Пепа. И вот это случится летом 2026 года. Тренер прошёл от академии «Сити» до позиции главного тренера.

Мареске достаётся сильная команда. Редкий случай, когда перестановка тренера случается не из-за плохих результатов. Команда взяла Кубок Англии и Кубок лиги, а в АПЛ была главным конкурентом «Арсенала» – не так уж и плохо. Похожая ситуация была разве что у «Ливерпуля», когда Клопп ушёл не из-за результатов, а из-за эмоционального выгорания. Его преемнику досталась отлаженная команда с крутыми исполнителями – Слот с ходу взял чемпионство.

Тут напрашивается вопрос, насколько у «Сити» сейчас состав под Мареску. Есть некоторые сомнения. Хотя в последнее время казалось, что это и не игроки под Гвардиолу. Команда уже не так явно полагается на владение и структуру, а действует вертикальнее и за счёт индивидуального мастерства в атаке. «Сити» требовалось омоложение. Команду покинули Эдерсон, Уокер, Гюндоган, Де Брёйне и Силва. Интереснее всего – уйдёт ли Родри, футболист, заточенный на владение больше, чем кто-либо. Испанец весьма пригодился бы Мареске. Вроде на случай его ухода уже куплен Нико Гонсалес. Вполне понятный запасной вариант, хотя может потребоваться другой. Всё-таки это был бы удар для центра поля – отпустить одновременно Родри и Бернарду.

Силва и Родри

В этом плане уход Стоунза воспринимается спокойнее. У «Сити» фантастическая глубина в центре обороны. В начале сезона отлично работала связка Диаш – Гвардиол, а после их травм уверенно смотрелись Хусанов и Гехи. Будто бы ещё и Аке можно отпустить без особых проблем. В любом случае Мареске придётся работать с большим количеством элитных игроков. В «Челси» у него такого не было. С другой стороны, в Лондоне тренер показал, что может объединять футболистов. Показательно, что лидеры «Челси» публично давали понять, что не желали отставки Марески. На эмоциональном уровне итальянец нашёл контакт с игроками лучше, чем с боссами клуба.

История с его увольнением получилась противоречивой. С одной стороны, некрасиво вести переговоры с «Сити» при наличии действующего контракта с «Челси». И некорпоративно говорить на пресс-конференции о недостатке поддержки. Мареска не уточнял, от кого именно, но считывался намёк на руководство. С другой стороны, боссы «Челси» себя достаточно скомпрометировали за четыре года. Можно легко представить, что они слишком давили на тренера. И, возможно, даже тянули его в разные стороны, учитывая противостояние двух совладельцев – Боули и Эгбали.

Эгбали и Боули

Теперь же Мареска будет встраиваться в новую структуру, которую принято считать более здоровой. Здесь будет намного сложнее завоевать симпатии. А делать это придётся фактически с нуля. Много говорится, что «Сити» покидает Пеп Лейндерс – ассистент Гвардиолы, который играл ключевую роль в работе над прессингом. Однако клуб покидают ещё и тренер по физической подготовке Буэнавентура и тренер вратарей Мансисидор. Он, кстати, работал в «Сити» еще до Гвардиолы.

Будет крайне интересно наблюдать, как изменится команда при Мареске. Станет ли она больше тяготеть к владению, чем в этом сезоне? А такое развитие событий будто бы напрашивается. Если да, то насколько это скажется на такой креативной группе футболистов, как Доку, Семеньо и Шерки? Это не те игроки, которые стремятся метрономно пасовать.

Шерки, Доку и Аит-Нури

Уже 21 мая The Athletic сообщил, что Мареска включился в работу по ожидаемым трансферам и организации предсезонки совместно со спортивным директором «Сити» Уго Вианой. То есть ещё до официального назначения тренера. Ему явно есть что продумывать.

Не существует заголовка, который передаст значимость ухода Гвардиолы из «Сити»
