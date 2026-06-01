Выбор преемника Гвардиолы в «Сити» и впечатляет, и настораживает. Вот в чём дело

У Энцо Марески самая сложная задача, которая только возможна, – заменить лучшего тренера современности. Миссия изначально невыполнима, потому что на фоне Гвардиолы любой другой тренер будет недотягивать. И внешнее сходство тут едва ли поможет.

Впрочем, сходство у них не только визуальное. У футбола Марески и Гвардиолы достаточно схожих идей. В первую очередь – стремление к контролю мяча. Оно, конечно, было уже не таким явным в последнем сезоне Пепа, но «Сити» всё равно опять стал командой с самым высоким процентом владения в АПЛ (60,7%). Преемственность в плане стиля вполне прослеживается. Тем более Мареска год работал в «Сити» ассистентом Гвардиолы и лично знает половину футболистов.

Вопрос, скорее, в статусе и харизме. Одно дело, если спорное решение по стартовому составу принимает лучший тренер в мире, а другое – если Мареска. Будет ли при нём Фоден так же смирно оставаться на скамейке, чтобы провести лишь два хороших месяца за сезон, когда потребуется включиться? Мареска в Англии выдал убедительный период и в «Лестере», и в «Челси», но на уровне «Сити» это может не впечатлять.

С другой стороны, клуб хорошо выстроен. Стратегическим решениям принято доверять, а перед выбором в пользу Марески была явно проделана большая работа. В том числе с учётом мнения Гвардиолы. Хотя на примере другого клуба из Манчестера мы знаем: благословение от предыдущего легендарного тренера ничего не гарантирует. Бывший спортивный директор Чики Бегиристайн ещё шесть лет назад считал, что итальянец однажды заменит Пепа. И вот это случится летом 2026 года. Тренер прошёл от академии «Сити» до позиции главного тренера.

Мареске достаётся сильная команда. Редкий случай, когда перестановка тренера случается не из-за плохих результатов. Команда взяла Кубок Англии и Кубок лиги, а в АПЛ была главным конкурентом «Арсенала» – не так уж и плохо. Похожая ситуация была разве что у «Ливерпуля», когда Клопп ушёл не из-за результатов, а из-за эмоционального выгорания. Его преемнику досталась отлаженная команда с крутыми исполнителями – Слот с ходу взял чемпионство.

Тут напрашивается вопрос, насколько у «Сити» сейчас состав под Мареску. Есть некоторые сомнения. Хотя в последнее время казалось, что это и не игроки под Гвардиолу. Команда уже не так явно полагается на владение и структуру, а действует вертикальнее и за счёт индивидуального мастерства в атаке. «Сити» требовалось омоложение. Команду покинули Эдерсон, Уокер, Гюндоган, Де Брёйне и Силва. Интереснее всего – уйдёт ли Родри, футболист, заточенный на владение больше, чем кто-либо. Испанец весьма пригодился бы Мареске. Вроде на случай его ухода уже куплен Нико Гонсалес. Вполне понятный запасной вариант, хотя может потребоваться другой. Всё-таки это был бы удар для центра поля – отпустить одновременно Родри и Бернарду.

В этом плане уход Стоунза воспринимается спокойнее. У «Сити» фантастическая глубина в центре обороны. В начале сезона отлично работала связка Диаш – Гвардиол, а после их травм уверенно смотрелись Хусанов и Гехи. Будто бы ещё и Аке можно отпустить без особых проблем. В любом случае Мареске придётся работать с большим количеством элитных игроков. В «Челси» у него такого не было. С другой стороны, в Лондоне тренер показал, что может объединять футболистов. Показательно, что лидеры «Челси» публично давали понять, что не желали отставки Марески. На эмоциональном уровне итальянец нашёл контакт с игроками лучше, чем с боссами клуба.

История с его увольнением получилась противоречивой. С одной стороны, некрасиво вести переговоры с «Сити» при наличии действующего контракта с «Челси». И некорпоративно говорить на пресс-конференции о недостатке поддержки. Мареска не уточнял, от кого именно, но считывался намёк на руководство. С другой стороны, боссы «Челси» себя достаточно скомпрометировали за четыре года. Можно легко представить, что они слишком давили на тренера. И, возможно, даже тянули его в разные стороны, учитывая противостояние двух совладельцев – Боули и Эгбали.

Теперь же Мареска будет встраиваться в новую структуру, которую принято считать более здоровой. Здесь будет намного сложнее завоевать симпатии. А делать это придётся фактически с нуля. Много говорится, что «Сити» покидает Пеп Лейндерс – ассистент Гвардиолы, который играл ключевую роль в работе над прессингом. Однако клуб покидают ещё и тренер по физической подготовке Буэнавентура и тренер вратарей Мансисидор. Он, кстати, работал в «Сити» еще до Гвардиолы.

Будет крайне интересно наблюдать, как изменится команда при Мареске. Станет ли она больше тяготеть к владению, чем в этом сезоне? А такое развитие событий будто бы напрашивается. Если да, то насколько это скажется на такой креативной группе футболистов, как Доку, Семеньо и Шерки? Это не те игроки, которые стремятся метрономно пасовать.

Уже 21 мая The Athletic сообщил, что Мареска включился в работу по ожидаемым трансферам и организации предсезонки совместно со спортивным директором «Сити» Уго Вианой. То есть ещё до официального назначения тренера. Ему явно есть что продумывать.