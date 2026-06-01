У «Золотого мяча» после такого сезона нет фаворита. И это прекрасно!

70-я церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Лондоне только 26 октября. Однако разговоры о главных претендентах на приз идут на протяжении всего года. Конец клубного сезона – отличный момент, чтобы взглянуть на фаворитов. После чего прийти к осознанию, что в 2026-м «Золотой мяч» точно вызовет множество споров!
Взглянем на основных претендентов на награду. У букмекеров в топ-5 входят:
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
- Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
- Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
- Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).
А вот так выглядит десятка претендентов у спортивного портала Goal:
- Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
- Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
- Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
- Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
- Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
- Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
- Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
- Габриэл Магальяйнс («Арсенал», сборная Бразилии).
Глобальных фаворитов – пять-шесть. К основным относятся Кейн, Дембеле и Райс, к теневым – Олисе, Кварацхелия и Ямаль.
Однако среди этих футболистов нет одного, кто котируется намного выше. Как, например, это было с Дембеле в 2025 году. Усман снова находится в топ-3. Но разве он стал главным героем сезона для «ПСЖ»? Нет. В Лиге чемпионов лидером был Хвича Кварацхелия: 10 голов и шесть ассистов, и именно он заработал пенальти, который реализовал Дембеле в финале. У самого Усмана 10 (8+2) результативных действий за турнир. Да и лучшим игроком решающего матча стал Витинья. Кстати, ещё один теневой претендент на «ЗМ».
«Когда выигрываешь один раз, хочется выиграть «ЗМ» ещё много раз, но я, очевидно, ставлю команду на первое место. Самое главное – выиграть Лигу чемпионов. И ещё у меня есть цель, которая была в голове в течение очень долгого времени, когда я выступал за сборную Франции: провести отличный чемпионат мира. А там посмотрим».
С Кейном, Олисе и Райсом также непростая история. Футболисты «Баварии» выиграли Бундеслигу и Кубок Германии, полузащитник «Арсенала» помог команде взять первое за 22 года золото АПЛ. Более того, Кейн показал безумную статистику: 36 голов в 31 матче в Бундеслиге, а также 14 мячей в 16 встречах ЛЧ. У Олисе – 15+19 в чемпионате Германии и 5+7 в Лиге чемпионов. Но Гарри, Майкл и Деклан не добрались до победы в главном еврокубке. «Баварию» «ПСЖ» выбил в полуфинале, «Арсенал» же оступился с парижанами в решающем матче.
Практика показывает: если ты не Лионель Месси, то обязан выиграть Лигу чемпионов для «Золотого мяча». С 2014 года это работало почти всегда, как раз за исключением 2021 и 2023 годов, когда награда досталась Лео. По такой логике главную индивидуальную награду должен взять Хвича Кварацхелия (и разве кто-то сказал бы, что незаслуженно?).
«Хвича может выиграть «ЗМ», судя по тому, что он показал. Ему не повезло, что сразу после финала ЛЧ будет ЧМ. В такие годы часто выбирают игрока, который выигрывает финал чемпионата мира. Он самый опасный нападающий «ПСЖ». Он так хорошо контролирует мяч… И при этом очень быстр, даже когда мяч у него в ногах. В полуфинале вы видели, как в конце матча он пошёл дриблинг на полной скорости. Он также может идеально отдать пас на одного из своих партнёров. У этого парня есть всё. У него отличный удар. Он действительно самый важный игрок «ПСЖ».
Как верно подметил Снейдер, нам предстоит чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. И, например, именно благодаря ЧМ-2022 Месси получил «Золотой мяч» в 2023-м. Поэтому Хвича и котируется так низко в рейтингах на награду, хотя точно заслуживает быть в тройке. Напомним, Грузия не попала на турнир. Да и даже если бы сыграла, то вряд ли прошла бы дальше первой стадии плей-офф (в лучшем случае).
Именно по этой причине так высоки шансы на второй подряд «Золотой мяч» у Дембеле. Да, он не стал лучшим игроком сезона в «ПСЖ», но всё же был одним из ключевых. И на ЧМ-2026 Усман вполне может пройти с Францией минимум в полуфинал. Хотя, конечно, потенциальная награда будет не такой безоговорочной, как в прошлый раз (если только он не будет тащить Францию в одиночку, что вряд ли). Также из-за Дембеле минимальные шансы на «ЗМ» у Олисе. В отличие от Усмана, у вингера «Баварии» нет победы в Лиге чемпионов. И «перебить» партнёра Майкл может только в случае сумасшедшего перформанса на чемпионате мира.
Усман Дембеле, Адриен Рабьо и Майкл Олисе в составе сборной Франции
Неплохие шансы на награду есть у Гарри Кейна. Да, у форварда «Баварии» нет трофея ЛЧ. Но в его случае многое как раз перекрывает безумная статистика. Если ещё капитан сборной Англии дотащит её до финала, попутно забив шесть-семь мячей, то станет фаворитом в борьбе за «ЗМ». А если англичане возьмут первый с 1966 года чемпионат мира… То никаких споров и вопросов не будет! Только вот проблема: Англии постоянно не везёт на ЧМ. В отличие от Франции, которая на двух последних турнирах занимала первое и второе места.
Не забываем и о Деклане Райсе. Но тут ситуация точь-в-точь как у Дембеле и Олисе. Райс уступает Кейну даже не столько в уровне (статистику сравнивать бессмысленно из-за разных позиций), сколько в «выслуге лет». Гарри держит высочайший уровень много сезонов и заслужил быть первым претендентом на «Золотой мяч» от Англии.
Последний серьёзный претендент на награду – Ламин Ямаль. Вингер провёл шикарный сезон: стал с отрывом лучшим в «Барсе» по системе «гол+пас» в Примере (16+11), а также занял второе место в команде по результативным действиям в ЛЧ (девять, у Фермина Лопеса – 10). И всё это в 18 лет! Плюс отметим, что по ходу сезона Ламин пару раз выпадал из-за травм. А на ЧМ-2026 Испания едет в статусе действующего чемпиона Европы и главного фаворита у букмекеров. Если команда оправдает статус, а Ямаль выдаст мощное выступление, то даже отсутствие Лиги чемпионов вряд ли станет преградой на пути к «Золотому мячу».
Ламин Ямаль
Куда интереснее сложится ситуация, если Франция, Англия и Испания не доберутся до титула. Тогда любой результат голосования будет широко обсуждаемым. Хотя, например, если чемпионом мира станет Португалия, то в топ-3 обязательно ворвётся Витинья. Либо в случае победы Аргентины/Бразилии/Германии (и далее по списку) мы увидим совсем неожиданного претендента.
Одно пока понятно точно: в 2026 году нет явного претендента на «Золотой мяч». И это хорошо! Нас ожидают ярчайшие выступления звёзд на ЧМ. А дальше – посмотрим. Обсуждения точно получатся живыми и бурными.