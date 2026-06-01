У «Золотого мяча» после такого сезона нет фаворита. И это прекрасно!

70-я церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Лондоне только 26 октября. Однако разговоры о главных претендентах на приз идут на протяжении всего года. Конец клубного сезона – отличный момент, чтобы взглянуть на фаворитов. После чего прийти к осознанию, что в 2026-м «Золотой мяч» точно вызовет множество споров!

Взглянем на основных претендентов на награду. У букмекеров в топ-5 входят:

А вот так выглядит десятка претендентов у спортивного портала Goal:

Глобальных фаворитов – пять-шесть. К основным относятся Кейн, Дембеле и Райс, к теневым – Олисе, Кварацхелия и Ямаль.

Однако среди этих футболистов нет одного, кто котируется намного выше. Как, например, это было с Дембеле в 2025 году. Усман снова находится в топ-3. Но разве он стал главным героем сезона для «ПСЖ»? Нет. В Лиге чемпионов лидером был Хвича Кварацхелия: 10 голов и шесть ассистов, и именно он заработал пенальти, который реализовал Дембеле в финале. У самого Усмана 10 (8+2) результативных действий за турнир. Да и лучшим игроком решающего матча стал Витинья. Кстати, ещё один теневой претендент на «ЗМ».

Усман Дембеле нападающий «ПСЖ» и сборной Франции «Когда выигрываешь один раз, хочется выиграть «ЗМ» ещё много раз, но я, очевидно, ставлю команду на первое место. Самое главное – выиграть Лигу чемпионов. И ещё у меня есть цель, которая была в голове в течение очень долгого времени, когда я выступал за сборную Франции: провести отличный чемпионат мира. А там посмотрим».

С Кейном, Олисе и Райсом также непростая история. Футболисты «Баварии» выиграли Бундеслигу и Кубок Германии, полузащитник «Арсенала» помог команде взять первое за 22 года золото АПЛ. Более того, Кейн показал безумную статистику: 36 голов в 31 матче в Бундеслиге, а также 14 мячей в 16 встречах ЛЧ. У Олисе – 15+19 в чемпионате Германии и 5+7 в Лиге чемпионов. Но Гарри, Майкл и Деклан не добрались до победы в главном еврокубке. «Баварию» «ПСЖ» выбил в полуфинале, «Арсенал» же оступился с парижанами в решающем матче.

Практика показывает: если ты не Лионель Месси, то обязан выиграть Лигу чемпионов для «Золотого мяча». С 2014 года это работало почти всегда, как раз за исключением 2021 и 2023 годов, когда награда досталась Лео. По такой логике главную индивидуальную награду должен взять Хвича Кварацхелия (и разве кто-то сказал бы, что незаслуженно?).

Уэсли Снейдер экс-полузащитник «Интера», «Реала» и сборной Нидерландов «Хвича может выиграть «ЗМ», судя по тому, что он показал. Ему не повезло, что сразу после финала ЛЧ будет ЧМ. В такие годы часто выбирают игрока, который выигрывает финал чемпионата мира. Он самый опасный нападающий «ПСЖ». Он так хорошо контролирует мяч… И при этом очень быстр, даже когда мяч у него в ногах. В полуфинале вы видели, как в конце матча он пошёл дриблинг на полной скорости. Он также может идеально отдать пас на одного из своих партнёров. У этого парня есть всё. У него отличный удар. Он действительно самый важный игрок «ПСЖ».

Как верно подметил Снейдер, нам предстоит чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. И, например, именно благодаря ЧМ-2022 Месси получил «Золотой мяч» в 2023-м. Поэтому Хвича и котируется так низко в рейтингах на награду, хотя точно заслуживает быть в тройке. Напомним, Грузия не попала на турнир. Да и даже если бы сыграла, то вряд ли прошла бы дальше первой стадии плей-офф (в лучшем случае).

Именно по этой причине так высоки шансы на второй подряд «Золотой мяч» у Дембеле. Да, он не стал лучшим игроком сезона в «ПСЖ», но всё же был одним из ключевых. И на ЧМ-2026 Усман вполне может пройти с Францией минимум в полуфинал. Хотя, конечно, потенциальная награда будет не такой безоговорочной, как в прошлый раз (если только он не будет тащить Францию в одиночку, что вряд ли). Также из-за Дембеле минимальные шансы на «ЗМ» у Олисе. В отличие от Усмана, у вингера «Баварии» нет победы в Лиге чемпионов. И «перебить» партнёра Майкл может только в случае сумасшедшего перформанса на чемпионате мира.

Неплохие шансы на награду есть у Гарри Кейна. Да, у форварда «Баварии» нет трофея ЛЧ. Но в его случае многое как раз перекрывает безумная статистика. Если ещё капитан сборной Англии дотащит её до финала, попутно забив шесть-семь мячей, то станет фаворитом в борьбе за «ЗМ». А если англичане возьмут первый с 1966 года чемпионат мира… То никаких споров и вопросов не будет! Только вот проблема: Англии постоянно не везёт на ЧМ. В отличие от Франции, которая на двух последних турнирах занимала первое и второе места.

Не забываем и о Деклане Райсе. Но тут ситуация точь-в-точь как у Дембеле и Олисе. Райс уступает Кейну даже не столько в уровне (статистику сравнивать бессмысленно из-за разных позиций), сколько в «выслуге лет». Гарри держит высочайший уровень много сезонов и заслужил быть первым претендентом на «Золотой мяч» от Англии.

Последний серьёзный претендент на награду – Ламин Ямаль. Вингер провёл шикарный сезон: стал с отрывом лучшим в «Барсе» по системе «гол+пас» в Примере (16+11), а также занял второе место в команде по результативным действиям в ЛЧ (девять, у Фермина Лопеса – 10). И всё это в 18 лет! Плюс отметим, что по ходу сезона Ламин пару раз выпадал из-за травм. А на ЧМ-2026 Испания едет в статусе действующего чемпиона Европы и главного фаворита у букмекеров. Если команда оправдает статус, а Ямаль выдаст мощное выступление, то даже отсутствие Лиги чемпионов вряд ли станет преградой на пути к «Золотому мячу».

Куда интереснее сложится ситуация, если Франция, Англия и Испания не доберутся до титула. Тогда любой результат голосования будет широко обсуждаемым. Хотя, например, если чемпионом мира станет Португалия, то в топ-3 обязательно ворвётся Витинья. Либо в случае победы Аргентины/Бразилии/Германии (и далее по списку) мы увидим совсем неожиданного претендента.

Одно пока понятно точно: в 2026 году нет явного претендента на «Золотой мяч». И это хорошо! Нас ожидают ярчайшие выступления звёзд на ЧМ. А дальше – посмотрим. Обсуждения точно получатся живыми и бурными.