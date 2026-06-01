Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026? Из состава Аргентины выпали девять человек!

Действующий чемпион мира сборная Аргентины одной из последних определилась с окончательным составом на ЧМ-2026. Лионель Скалони не спешил с выбором игроков, в отличие например, от своего соперника по финалу четырёхлетней давности Дидье Дешама (Франция назвала все имена ещё 14 мая). В итоге тренер берёт на турнир максимально возможное количество футболистов – 26 человек:

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хуан Муссо («Атлетико»), Херонимо Рульи («Марсель»); защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Ривер Плейт»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Леонардо Балерди, Факундо Медина (оба – «Марсель»);

Джулиано Симеоне, Тьяго Альмада (оба – «Атлетико»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Нико Пас («Комо»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Валентин Барко («Страсбург»); нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер» Милан), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас»).

Большинство победителей ЧМ-2022 сыграют и на предстоящем чемпионате мира, включая Месси, несмотря на то что его участие было под вопросом. Но – не все. Из «золотой» сборной Аргентины в составе сегодняшней команды Скалони нет девятерых. Рассказываем, кого и почему.

Франко Армани, вратарь

Четыре года назад Армани и Рульи ездили на ЧМ-2022 как дублеры основного голкипера Мартинеса. 36-летний на тот момент вратарь «Ривер Плейт» все матчи просидел в запасе, тем не менее звание чемпиона мира у него не отнимет никто. Теперь Франко уже 39 – и он по-прежнему в топ-клубе из Буэнос-Айреса. Однако сезон-2026 – сплошное разочарование для Армани. В этом году он провёл только две игры – в феврале и мае, а всё остальное время восстанавливается от травмы ахилла. В сборную Аргентины возрастной голкипер в последний раз ездил на Кубок Америки – 2024, после чего решил уйти из национальной команды.

Хуан Фойт, защитник

На ЧМ-2022 универсальный защитник «Вильярреала» был запасным. Фойт вышел на поле только в полуфинале с Хорватией – на замену за 10 минут до конца при счёте 3:0. Вероятно, на ЧМ-2026 Хуан рассчитывал быть основным в сборной Аргентины, ведь теперь это опытный 28-летний футболист. Причём до сих пор выступающий за «Вильярреал», с которым финишировал в топ-3 Примеры. Однако не судьба. Травма помешала Фойту поучаствовать в защите титула: в январе аргентинец порвал ахилл и выбыл ориентировочно до осени. Поэтому перед ЧМ-2026 его фамилии не было даже в расширенном списке из 55 человек. В нынешнем сезоне защитник успел сыграть 18 матчей.

Херман Песселья, защитник

В 2022-м Песселья был игроком «Бетиса», а в сборной Аргентины – запасным. Но, несмотря на это, в трёх матчах появился на поле. Скалони выпускал защитника на замену с Польшей на групповом этапе, с Нидерландами в четвертьфинале и с Францией в финале (на 116-й минуте). Теперь 34-летний Херман – футболист «Ривер Плейт». На родину он вернулся ещё два года назад. Летом 2025-го повредил крестообразную связку колена и восстановился только в начале апреля. В сезоне-2026 сыграл всего восемь матчей, а ещё в семи оставался на скамейке. Скалони включил Песселью в расширенный список кандидатов на поездку на чемпионат мира, однако очевидно, что в таком состоянии защитник команде не помощник.

Маркос Акунья, защитник

Акунья был достаточно важной фигурой для сборной Аргентины на ЧМ-2022. Универсал, способный закрыть левый фланг как обороны, так и полузащиты, попадал в стартовый состав на матчи с Мексикой и Польшей на групповом этапе, с Австралией в 1/8 финала и с Нидерландами в четвертьфинале. Ещё дважды представителя «Севильи» выпускали на замену – в 1-м туре с Саудовской Аравией и в финале с Францией (на 64-й минуте). В 2024-м Маркос вернулся в Аргентину и с тех пор играет за «Ривер Плейт». В сезоне-2026 у 34-летнего защитника 17 матчей, один гол и одна голевая передача. Акунья также находился в расширенном составе, но на чемпионат мира Скалони его не взял – просто предпочёл других. По информации аргентинских СМИ, Маркос «удивлён и разочарован» тренерским решением.

Алехандро Гомес, полузащитник

Четыре года назад уже немолодой, почти 35-летний Гомес сумел подготовиться к ЧМ-2022 в «Севилье». Он даже попал в стартовый состав на первую игру на турнире с Саудовской Аравией. Однако после сенсационного поражения (1:2) Скалони отправил Папу на скамейку и выпустил ещё только в 1/8 финала с Австралией. В октябре 2023-го полузащитник получил двухлетнюю дисквалификацию за проваленный допинг-тест, который, как оказалось, брали перед ЧМ-2022. Аргентине повезло, что из-за этой истории не пересмотрели результаты турнира. Впрочем, Гомес не закончил карьеру, а в ноябре 2025-го вернулся на поле в составе «Падовы» из итальянской Серии В. В нынешнем сезоне у него девять матчей без результативных действий и несколько травм лодыжки. В 38, будучи в такой форме, не стоит даже мечтать о сборной.

Гвидо Родригес, полузащитник

Родригес ездил на предыдущий чемпионат мира в качестве футболиста «Бетиса». Скалони выпустил его только в одном матче – с Мексикой во 2-м туре группового этапа. Причём в стартовом составе. Центральный полузащитник отыграл около часа. Сейчас 32-летний Гвидо выступает в Испании за «Валенсию», в которую перешёл в январе из «Вест Хэма» как свободный агент. Поменял клуб, чтобы увеличить свои шансы на поездку на ЧМ-2026. Если в английской команде он, как правило, оставался на лавке, то в испанской стал основным. В 17 матчах забил четыре гола. Набрал хорошую форму, был включён в расширенный список. И всё-таки не попал в итоговую заявку.

Анхель Ди Мария, полузащитник

Ди Мария – одна из главных звёзд Аргентины на ЧМ-2022. Полузащитник «Ювентуса» отыграл весь групповой этап в основе, однако перед плей-офф у него возникли проблемы со здоровьем, и до финала Анхель поучаствовал только в четвертьфинале с Нидерландами – вышел на 10 минут в дополнительное время. Зато в битве за золото с Францией Ди Мария выдержал целый час, более того, стал автором второго гола аргентинцев. Всего же набрал 1+1 в пяти играх. После победы на чемпионате мира полузащитник оставался в сборной до Кубка Америки – 2024, а выиграв и этот турнир, ушёл из национальной команды. Но в свои 38 ещё «пылит». В сезоне-2026 за родной «Росарио» провёл 20 матчей, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Анхель Корреа, нападающий

Ещё один Анхель в той сборной Аргентины, правда, не столь значимая фигура, как Ди Мария. Нападающий «Атлетико» появился на поле лишь в одном матче на ЧМ-2022. Скалони дал ему сыграть, как и Фойту, последние 10 минут в полуфинале с Хорватией, когда исход встречи уже не вызывал сомнений. Летом 2025-го Корреа покинул Европу и с того дня не вызывается в национальную команду. 31-летний аргентинец выступает за мексиканский «Тигрес», который, к слову, на днях проиграл по пенальти финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. У Анхеля за сезон – 18 голов и 13 голевых пасов в 50 матчах. Приличная статистика, тем не менее Скалони не внёс Корреа даже в расширенный состав. Классных форвардов у и без того хватает.

Пауло Дибала, нападающий

Едва ли не самое звёздное имя в списке пролетевших мимо ЧМ-2026 аргентинцев! Хотя на прошлом турнире вклад Дибалы в золото был небольшим. До полуфинала он не играл, а с Хорватией и Аргентиной выходил на замену в концовке. Результативных действий форвард «Ромы» не совершил, но в финале забил в серии пенальти. 32-летний Пауло по-прежнему в римском клубе, с которым должен продлить истекающий контракт. В этом сезоне он оформил 3+8 в 27 матчах. Около четырёх месяцев пропустил из-за травм. Скалони не включил его даже в расширенный состав. Комментируя отсутствие Дибалы, тренер подчеркнул: в сборную вызваны те, кто не снизил уровень за четыре года.