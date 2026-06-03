Главная сенсация сезона РПЛ уже меняется. «Балтика» с Талалаевым пойдёт по новому пути?

В составе есть потеря, но главное – речи о распродаже нет. На проект теперь надо смотреть глобальнее.

Сейчас, говоря «Балтика», мы подразумеваем Андрея Талалаева. В клубе по-прежнему есть руководство, в команде – игроки, даже совершаются какие-то трансферы. Но в публичном поле клуб представляет именно главный тренер. Заметили, как его много? Например, выдаёт экспертизу на Фонбет Суперфинале Кубка России, даёт интервью, и если бы у него не было работы, то можно было бы сделать простой вывод: тренер пытается себя продать. Однако этот вариант мы исключаем по понятной причине: Талалаев ещё в мае заявил, что остаётся в «Балтике» и планирует доработать оставшийся год контракта до конца.

Понятно, что мы не можем исключать форс-мажор. Непредвиденное в профессии футбольного тренера случается регулярно. Но должно совпасть несколько обстоятельств, чтобы Талалаев покинул Калининград: интересный проект, который заинтересует тренера, готовность потратиться (ведь у его штаба прописана сумма отступных) и одобрение этого шага от самой «Балтики». Ведь после такого сезона калининградцам точно не захочется хаотично искать нового тренера.

Пока внутри РПЛ подобный сюжет представить трудно. Никто из топ-клубов не находится в активном поиске главного тренера, а идти в какой-то середняк без явных амбиций Андрей Викторович вряд ли захочет. В этом просто нет смысла.

При этом весной специалист обозначил важный нюанс, который ещё предстоит осмыслить. Талалаев сообщил, что ему важно позиционирование клуба, где он работает. Причём не только на словах, но и на деле. И что он готов оставаться в «Балтике» на любой срок, если в Калининграде действительно захотят реализовать большой проект.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Если у нас не будет возможности побороться за трон, то у меня будет желание поработать в клубе, который ставит такую цель. Если мы идём по этому пути, если выполняются все обещания, то мы продолжаем работать и строить топ-клуб здесь. Я подписал контракт сразу на три года. Я готов его выполнять. Если мы говорим про мои амбиции, то место в футболе может быть только одно — первое. У меня в контракте написано 10-е место. Бонусы для команды прописаны за 10-е место. Уверен, что мы будем конкурентоспособны до последнего матча».

Главный фактор, подкрепляющий амбиции, – работа на трансферном рынке. Зимой Калининград вёл её осторожно. Не секрет, что спрос был на разных игроков: от Брайана Хиля до Максима Петрова, однако покинули клуб только два футболиста из обоймы. Первый – Сергей Пряхин, пожелавший больше игровой практики. В принципе, в «Ахмате» он и правда стал выходить чаще. Так что получил желаемое. А вот Владислав Саусь, ушедший в «Спартак», вряд ли доволен.

Понятно, что всё можно списать на травму. Она действительно помешала показать себя новому тренеру – Хуану Карлосу Карседо. Однако Талалаев считает, что Влад ошибся. И сезон надо было завершать в Калининграде: тогда была бы и сборная, и статус одного из лучших фланговых игроков страны. Понятно, что всё это теория. Но теперь главный тренер может именно так убеждать своих игроков остаться, если кто-то резко соберётся в другой клуб. Как минимум может произнести популярную фразу: «Я же говорил…»

Летнее трансферное окно ещё закрыто. Хотя у балтийцев уже есть потеря. Не удалось сохранить ведущего центрального защитника Кевина Андраде. За € 3,5 млн он перебрался в «Зенит». И, кстати, эта история тоже вызвала колкую реакцию у Талалаева. Не было претензий к клубу – тренер, видимо, смирился, что периодически придётся отпускать лидеров. Скорее, вопросы остались к самому игроку. По мнению главного тренера, колумбиец не был достаточно мотивирован в последних матчах сезона. И дело именно в договорённостях с «Зенитом».

При этом сами калининградцы очень оперативно сработали по замене. Получается, заранее понимали: на Андраде будет спрос. Поэтому ещё зимой взяли в аренду игрока из Панамы – Эдуардо Андерсона. Видимо, за несколько месяцев он убедил в собственном уровне. Да и семь матчей в РПЛ (два последних отыграл полностью) – показатель доверия. Так что клуб уже объявил о его выкупе и контракте до лета 2030 года.

ФК «Балтика» Фото: ФК «Балтика»

По другим лидерам пока тишина. Хотя это и удивительно. По данным «Чемпионата», зимой «Балтика» отказалась продавать того же Хиля во «Флуминенсе» за € 4,5 млн. А летом готова обсуждать его трансфер, только если поступит предложение от € 5 млн. Но потенциальных покупателей может кое-что смущать. Да, у парня 13 голов в 24 встречах. Однако с апреля он не играл из-за травмы. И, по словам Талалаева, будет готов только к летним сборам. Следовательно, это риск – подписывать футболиста, который сейчас едва ли пройдёт даже медосмотр. Возможно, поэтому пока нет даже спекуляций на этот счёт.

Мало слухов и по поводу Максима Бориско, Максима Петрова и Мингияна Бевеева – трёх игроков сборной России. Но это наверняка временно. Сейчас рынок в целом не особо активный, однако к середине июня слухов наверняка будет больше. В том числе по этим игрокам, которые точно востребованы на рынке. Особенно для тех команд, у которых рисуются проблемы с качественными россиянами в заявке.

При этом появляются некоторые фамилии в качестве вариантов для усиления на следующий сезон. Однако едва ли сейчас стоит относиться к этим новостям всерьёз. Там и Максим Шнапцев, и Николай Рассказов, и Алексей Коваленко. В общем, те, кто сейчас очевидно доступен на рынке. При этом клуб пока, видимо, не определился с будущим ещё одного арендованного игрока – нападающего Дерика Ласерды. Его аренда завершена, но непонятно, будет ли он выкуплен у «Куябы».

Однако главный вывод мы можем сделать уже сейчас: едва ли «Балтику» ждёт распродажа. Иначе Талалаев не стал бы уже в мае говорить, что останется на следующий сезон. Вероятно, есть договорённости, что развитие спортивного проекта – один из приоритетов для региона. Значит, будут находить аргументы для желающих уйти. Плюс – работать на рынке для укрепления состава. Ведь если калининградцы не только сохранят лучших, но ещё и усилятся, то их можно назвать претендентами на топ-5.

Тогда в новом сезоне это уже не будет большой сенсацией.