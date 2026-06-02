10 главных трансферов лета, которые уже состоялись в Европе

У «Барселоны», «Ливерпуля» и «Челси» есть дорогостоящие новички. И это ещё только начало!

Межсезонье в Европе только-только стартовало, а в ведущих лигах уже случилось большое количество трансферов. Некоторые из них были оформлены заранее, другие – максимально свежие. Выделяем топ-10 сделок летнего окна на сегодняшний день.

Энтони Гордон: из «Ньюкасла» в «Барселону»

Самый важный трансфер лета на данный момент. «Барселона» не стала ждать, пока другие претенденты на Гордона раскачаются, и выкупила 25-летнего вингера «Ньюкасла». По данным Transfermarkt, два клуба договорились о сделке на € 80 млн. Как сообщил The Athletic, подписать англичанина попросил руководство каталонцев лично тренер Ханс-Дитер Флик, которому очень понравилась игра Энтони во встрече каталонцев с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. В завершившемся сезоне Гордон провёл 46 матчей и набрал 17+5. Оказалось, что вингер знает испанский язык, более того, выучил его из-за мечты выступать за «Барсу».

«Я хотел говорить по-испански, потому что в детстве верил, что буду играть за «Барселону». Хотите – верьте, хотите – нет. В «Ньюкасле» есть физиотерапевт, с которым мы разговаривали каждый день, и я сказал ему, что однажды буду в «Барсе» и поэтому хочу выучить язык. Мои цели? У меня только один трофей, и я голоден. Хочу выиграть всё. Но Лига чемпионов – это нечто особенное. Завоевать шестой кубок для клуба было бы чем-то особенным. Если это произойдёт в мой первый сезон, будет здорово», – признался Энтони.

Жереми Жаке: из «Ренна» в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» оформил переход 20-летнего центрального защитника «Ренна» ещё в феврале, однако оставил его во французском клубе до лета. Желающих подписать Жаке хватало, поэтому пришлось выложить за молодого игрока очень серьёзные деньги – € 63,6 млн. И это без учёта бонусов, которые могут довести стоимость сделки до € 70+ млн! Впрочем, на финише чемпионата Жереми «Ренну» не помог, так как вскоре после трансфера получил травму плеча и перенёс операцию. В результате Жаке завершил сезон, проведя только 21 матч без результативных действий.

Жеовани Кенда: из «Спортинга» в «Челси»

Трансфер Кенды состоялся ещё раньше – в феврале 2025-го. «Челси» заплатил «Спортингу» € 50,7 млн и оставил полузащитника в лиссабонском клубе на полтора года. Набираться опыта через практику, чтобы переехать в Лондон уже более зрелым игроком. Благо контракт, как утверждалось, подписали длительный – по схеме «7+1». В сезоне-2024/2025 Жеовани помог «Спортингу» выиграть чемпионат и Кубок Португалии. А вот нынешний сезон получился менее успешным в плане трофеев. Команда с 19-летним хавбеком в составе взяла лишь серебро Примейры. Кенда сыграл 32 матча, в которых набрал 6+9.

Дастан Сатпаев: из «Кайрата» в «Челси»

Ещё один заранее сделанный лондонский клубом трансфер под это межсезонье – переход главного таланта Казахстана. Сатпаева также подписали в феврале 2025-го, причём с «Кайратом» договорились всего за € 2,4 млн. Правда, новичка, возможно, придётся подождать до августа, когда нападающий станет совершеннолетним. Либо «Челси» вообще отдаст Дастана в аренду. Пока же 17-летний Сатпаев выдал сильный сезон-2025 и дебютировал в Лиге чемпионов, где стал самым молодым автором гола после Ансу Фати и Ламина Ямаля. Во всех турнирах форвард забил 19 мячей и отдал восемь голевых передач в 41 встрече.

Родриго Саласар: из «Браги» в «Спортинг»

В феврале 2025-го Саласар приезжал на сборы «Зенита» перед переходом в петербургский клуб за € 22 млн плюс бонусы. Однако тогда «Брага» в последний момент отменила сделку. Уругваец остался в португальском клубе, а теперь выясняется, что петербуржцы не так уж и много заплатили бы за него. На днях 26-летний полузащитник стал новичком «Спортинга» – после очередного отличного года в «Браге». Лиссабонцы не пожалели на Родриго € 30 млн. Это рекордная покупка в истории «Спортинга». В завершившемся сезоне Саласар стал автором 23 голов и восьми голевых передач в 47 матчах. Теперь едет на ЧМ-2026.

Адриен Томассон: из «Ланса» в «Ренн»

«Ланс» стал сенсацией года во Франции – финишировал вторым в Лиге 1 и завоевал Кубок страны. 32-летний полузащитник Томассон – лучший ассистент чемпионата с девятью передачами. Всего же за сезон он забил четыре мяча и сделал 10 голевых пасов в 36 матчах. Адриен мог бы сыграть за «Ланс» в Лиге чемпионов, но предпочёл выгодный контракт под занавес карьеры. Соглашение Томассона с кроваво-золотыми завершилось, и он перебрался на правах свободного агента в «Ренн». Договор заключён на три года. К слову, в январе 2023-го «Ланс» покупал этого игрока за € 3,9 млн. Впрочем, хавбек в любом случае принёс клубу доход, так как помог попасть в ЛЧ.

Альфонсо Педраса: из «Вильярреала» в «Лацио»

Экс-защитник сборной Испании поменял Примеру на Серию А. Трансфер Педрасы – это также переход на правах свободного агента. 30-летний игрок завершил отношения с воспитавшим его «Вильярреалом», которому принадлежал всю карьеру. Правда, ранее он четыре раза уходил в аренды. Тем не менее за плечами Альфонсо 235 матчей в составе «Вильярреала», с которым левый бек выигрывал Лигу Европы в 2021 году. В прошедшем сезоне Педраса провёл 35 встреч, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Теперь попробует не стать лишним в «Лацио».

Жоан Гаду: из «Ред Булл Зальцбург» в «Боруссию» Дортмунд

«Ред Булл Зальцбург» приучил к тому, что умело раскручивает таланты и затем зарабатывает на их трансферах в топ-лиги. Очередная такая история – продажа 19-летнего Гаду в дортмундскую «Боруссию» за солидные € 19,5 млн. Контракт подписали на пять сезонов. Центральный защитник, учившийся в академии «ПСЖ» и прошедший через юношеские сборные Франции, выделяется не только футбольными качествами, но и габаритами. Его рост – 195 см. В завершившемся сезоне у Жоана 33 матча без результативных действий. «Боруссия», кстати, взяла ещё пару талантов – 18-летнего бразильского защитника «Крузейро» Кайю Пратеса и его ровесника, колумбийского хавбека «Индепендьенте» Джастина Лерму. Они подешевле.

Антуан Гризманн: из «Атлетико» в «Орландо Сити»

Гризманн покидает «Атлетико» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Француз стал одной из главных легенд, в общей сложности проведя за мадридцев 10 сезонов. А теперь 35-летний француз исполняет давнее желание и перебирается в США. Гризманн подписал контракт с «Орландо Сити» на 2,5 года с опцией продления ещё на сезон.

«Приход Антуана в «Орландо Сити» — это знаменательный момент не только для нашего клуба, но и для нашего города, наших болельщиков и для футбольной лиги», — прокомментировал сделку Марк Уилф, владелец и председатель правления «Орландо Сити».

Эмануэль Эмега: из «Страсбурга» в «Челси»

Эмануэль Эмега проделывает классический маршрут из «Страсбурга» в «Челси». Холдинг BlueCo переводит форварда в главный клуб своей корпорации. Сумма сделки остаётся неизвестной. В нынешнем сезоне 23-летний нидерландец провёл всего 18 матчей во всех турнирах, пропустив внушительный период из-за травм. А ещё на Эмануэля обрушилась критика в прошлом году из-за его слов, что «Страсбург — немецкий город».

В общем, расставание пойдёт на пользу всем. «Страсбург» получит дополнительную сумму на трансферы, «Челси» — опцию в атаку, Эмега — шанс в топ-клубе и возможность поработать с Хаби Алонсо.

