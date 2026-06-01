«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»

Уроженец Комсомольска-на-Амуре Юрий Газинский оставил заметный след в истории «Краснодара». За два захода в клуб Галицкого полузащитник собрал 212 матчей — больше только у Сергея Петрова, столько же — у Александра Мартыновича. По количеству игр в еврокубках (55) он и вовсе рекордсмен клуба.

В чемпионском сезоне Юрий выполнял роль игрока ротации, но его вклад в общее дело выходил далеко за пределы поля — он был неформальным лидером раздевалки, помогал молодым адаптироваться, делился опытом и поддерживал командный дух.

В интервью «Чемпионату» Газинский проанализировал «серебряный» сезон «Краснодара», вспомнил беседы с Галицким и чемпионство и приоткрыл планы на жизнь после ухода с поля.

«За результат обидно, но «Спартак» выиграл заслуженно»

— Вы были в «Лужниках» на Суперфинале Кубка. По делу «Краснодар» уступил?

— Мне кажется, результат закономерный. Наверное, «Спартак» был поострее, поближе к победе. Плюс, как я понимаю, Кордоба получил травму. Для «Краснодара» это очень серьёзная потеря. Команда сильно зависит от него. Если бы Джон был здоров, неизвестно, как сложилась бы ситуация в последние 20 минут. За результат обидно, но «Спартак», считаю, выиграл заслуженно.

— Как бы вы оценили сезон «Краснодара» в целом?

— Ребята переживают: одно дело — чемпионство, а кубка у клуба нет. Третий финал — третье поражение. Я представляю, что чувствуют игроки. Как бы банально это ни звучало, это часть карьеры, жизни. Нужно смириться и двигаться дальше. Впереди новый сезон — надо готовиться к нему.

— Какие матчи чемпионата стали ключевыми для «Краснодара»?

— Тут не надо далеко ходить. Игра с «Динамо», по сути, решила исход всего чемпионата. Всё зависело от «Краснодара». Команда шла на первом месте весь сезон, проводила очень хороший, качественный чемпионат. По моему мнению, скамейка очень важна, нужна ротация. Клуб хотел сделать ставку на два турнира. Возможно, нужно было поставить на чемпионат. Тем не менее они были близки к обоим трофеям. По сути, в предпоследнем туре упустили чемпионство, а кубок проиграли в финале. Понятно, что это сложно морально, но пару дней погрустили – и нужно готовиться дальше.

Футболисты «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

— Можно ли считать два серебра успехом с учётом амбиций клуба?

— Как ни крути, всё сводится к завоеванию трофеев. Сезон был качественный, но концовка смазана. Забей они эти два момента в игре с «Динамо» — и сегодня мы с вами разговаривали бы совсем о другом.

— Глубина состава «Краснодара» соответствует борьбе за титулы?

— Лавка нужна однозначно. Ребята играют за 10 дней по три матча, это тяжело, они не роботы. Кто бы что ни говорил про Англию, там готовы к такому графику. К этому нужно подходить постепенно. Сегодня нет еврокубков, но одним составом играть через два на третий очень тяжело. Какое бы восстановление ни было, организм всё равно даёт сбои. Любая травма, дисквалификация — нужна полноценная замена. А её нет. Не то что полноценной — в принципе, некого выпускать. Плюс есть лимит, нужны качественные русские ребята. Я не знаю, с чем связана продажа некоторых футболистов. По поводу усилений: возможно, не хотели подписывать абы кого. Если брать игрока, то такого, который действительно будет делать разницу.

— Возможно, была надежда на тех, кого подписали перед сезоном?

— Мне сложно рассуждать, потому что не знаю, почему продали Козлова, Перрена, в принципе, качественных футболистов. Иногда иностранцы приезжают, и начинается: «Я хочу домой, мне тут не нравится». Они же все думают, что в России им гарантировано место в стартовом составе. Так не работает, если ты не суперзвезда, которая действительно едет делать разницу.

— «Зенит» весь чемпионат шёл на втором месте, однако всё-таки забрал золото. В чём питерцы оказались сильнее?

— По мне, это только ошибка «Краснодара». По сути, чемпионат был в его руках. Но «Краснодар» проиграл и потом уже сам ждал осечки от «Зенита».

— Вам как зрителю не приелись ещё чемпионства «Зенита»?

— Любая команда хочет стать чемпионом. Можешь или нет — это другой вопрос. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА — все хотят бороться за чемпионство. Это ни для кого не секрет. Многие делали ставку на армейцев, но они не совсем удачно провели сезон. Все начинают чемпионат в равных условиях — у всех есть возможность стать первыми.

«Какой смысл Сперцяну ехать в Европу и бороться за выживание?»

— Кто для вас лучший игрок сезона?

— Я в этом вопросе предвзят, потому что буду выбирать из футболистов «Краснодара». Кордоба оказывает сумасшедшее влияние на команду, лучший бомбардир. Без него и с ним — две совершенно разные команды. Яркий сезон провёл и Сперцян. Я бы выбирал из этих ребят.

Джон Кордоба и Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

— Кордоба — лучший легионер в истории «Краснодара»?

— Пожалуй, да. Результаты говорят сами за себя. Кордоба очень здорово пользуется своими габаритами. Посмотрите на его единоборства, как он цепляется за мяч. В финале Стас [Агкацев] целенаправленно бил на Кордобу. «Спартак» поставил перед ним игрока и ещё двух сзади, один на подстраховке. Все понимают его уровень.

— Станет ли возможный уход Кордобы после чемпионата мира невосполнимой потерей для команды?

— Это важная фигура для клуба, и я не думаю, что его просто так отпустят. Будут максимально стараться сохранить. Привезти легионера его уровня в Россию за адекватные деньги сейчас очень тяжело.

— Эдуард Сперцян в недавнем интервью посетовал, что, пока Россия не участвует в еврокубках, он теряет время. Согласитесь с такой формулировкой?

— Конечно. Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран — исключительно Лигу чемпионов. Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность — сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний. Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить.

— Стоит ли ждать предложения от большого клуба или нужно соглашаться на любое более-менее приличное?

— Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятёркой клубов своих стран. Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьёзную команду. Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.

— Остаться в клубе и стать его легендой не вариант?

— Конечно, можно. Свой, воспитанник академии. Его знают, любят, плюс он с руководством в прекрасных отношениях. Почему нет?

«Краснодар» сам упустил чемпионство»

— Как, по вашим ощущениям, изменилась команда после вашего ухода — в тактическом и психологическом плане?

— Команда играла так же, как и в чемпионском сезоне. Где-то – на морально-волевых, где-то — путём ошибок соперника, но выигрывала сложные матчи. Дожимала, как на выезде с «Ахматом». Не могу сказать, что что-то не получилось. Команда сама упустила чемпионство.

— Павел Мамаев считает состав, в котором играл сам, сильнее нынешнего. Согласитесь с бывшим одноклубником?

— Тогда были более качественные, сильные футболисты, другие иностранцы. Может быть, мы играли чуть ярче. Соглашусь, что был другой футбол, более комбинационный, зрелищный: пятки, забегания, передачи на третьего. Всем это нравилось. Сегодня «Краснодар» — другая команда с точки зрения футбола. Раньше мы могли 80% времени играть в контроль мяча и пропустить на 90-й минуте со стандарта. Сейчас команда больше заточена на результат, поэтому и пошли успехи: чемпионство, второе место.

— Вы понимаете критику Мусаева со стороны экспертов, в частности Мостового?

— Результаты Мусаева говорят сами за себя. Его критикуют не совсем справедливо. Если человек добивается результата, не вижу никакой разницы, играл он в футбол или нет.

«Галицкий давал наставления по финансовой грамотности, куда инвестировать деньги»

— Как, на ваш взгляд, президент воспринимает поражения и отсутствие трофеев?

— Возможно, он не показывает этого, но в любом случае всё сводится к трофею. Можно говорить, что игра важна и так далее, но именно потому «Краснодар» стал играть чуть надёжнее и проще, что все хотят выиграть трофей. Любой спортсмен играет за медали и кубки, поэтому президент, безусловно, переживает. Хоть он и сказал, что второе место и медали — это тоже результат, однако, когда ты весь сезон идёшь первым, а в предпоследнем туре упускаешь возможность, руки опускаются. Какая разница — медали или нет? Суть одна: все хотят стать чемпионами.

— Лет 10 назад Галицкий превыше результата ценил эстетическую составляющую игры. Его приоритеты изменились?

— Почему сейчас другой стиль? Игра может нравиться — она красива, безусловно. Но сочетать красивый футбол и результат очень тяжело. Гвардиола всегда говорил, что создать команду, которая будет показывать яркий футбол и одновременно добиваться результата, — это колоссальная работа. Посмотрите на «Сити»: в Лиге чемпионов они доминируют, однако «Реал» выходит и обыгрывает их. Всё сводится к одному.

Сергей Галицкий Фото: РИА Новости

— Что вам вспоминается из общения с Сергеем Николаевичем?

— Он периодически что-то говорил. Часто приезжал на базу и всегда находил пару слов. Перед моим уходом Галицкий давал наставления, скажем, по финансовой грамотности: куда инвестировать деньги, что делать. В целом он всегда открыт для общения, часто шутит. Основные темы разговоров были футбольные: обсуждали игровые моменты, матчи Лиги чемпионов.

— Гипотетический уход Сперцяна и Кордобы повлечёт за собой перестройку всей команды?

— Резких изменений я не жду. Расстаться с Кордобой будет непросто — найти игрока его уровня по адекватной цене маловероятно. Лимит заставит клубы внедрять больше русских игроков.

— Про Агкацева ходили слухи о топ-командах, в том числе о «Баварии». Почему, по-вашему, его не зовут в Европу?

— Прежде чем ехать в Европу, нужно перерасти свой чемпионат. Не стоит уезжать после одного яркого сезона. Нужно провести три-четыре сильных года, показать стабильный уровень. Стас играет третий сезон. Он ещё молод, вратари играют дольше полевых. Если ехать, то нужно чётко понимать — куда. Слухи могут оказаться пустыми. Желаю ему успеха.

«Гончаренко сказал: «Не кипи, остынь»

— «Урал» — тоже не чужая для вас команда. Обидно за клуб, который второй год застревает в стыках?

— Обидно. Я не следил пристально за этим сезоном, поэтому не буду делать выводов. Но, по моему мнению, команда должна играть в Премьер-Лиге. У «Урала» для этого всё есть. Когда ставишь задачу и второй год не можешь выйти — это серьёзный удар по клубу. По подбору футболистов «Урал» — одна из сильнейших команд Первой лиги. Нужно разобраться, что происходит внутри клуба.

— Григорий Иванов допустил свой уход из клуба. Можете представить «Урал» без него?

— Иванов живёт футболом уже долгое время и всегда с командой. Присутствует на всех матчах, сидит на скамейке, очень переживает. Он эмоционален и вспыльчив, иногда может быть жёстким — ему не всё равно, он хочет добиваться побед. Его сверхэмоциональность — реакция на результат и игру. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему здоровья и возвращения команды в Премьер-Лигу.

— Без Иванова команда изменится?

— Не думаю, что поменяются задачи. Цель — вернуться в Премьер-Лигу — останется. Возможно, изменится управление: сделают ставку на своего воспитанника или, наоборот, на иностранца. В «Урале» обычно работали русские специалисты, иностранцев не было. Возможно, захотят играть своими воспитанниками — здесь можно только догадываться.

— Что вспоминается из уральского периода карьеры?

— Двоякие остались впечатления. Я ярко начал: первые полгода были запоминающимися, я забивал, команда не проигрывала 16 матчей подряд. Потом получил травму и выбыл на полгода: операция, восстановление, фитнес-тренировки, бег по кругу, один без семьи. Это было очень сложно морально. Я даже задумывался о завершении карьеры. Гончаренко тогда сказал: «Не надо, не кипи, остынь. Ты сейчас на эмоциях, отдохни». Я понимал, что предстоят вторая операция и долгое восстановление. Знал, насколько это тяжело. Мне тогда было 30-32 года, и нужно было усерднее работать, прикладывать больше усилий. Поэтому я хотел закончить, но, слава богу, не сделал этого.

Юрий Газинский в «Урале» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сергей Петров сейчас в похожей ситуации: почти весь год не играл, болельщики переживают.

— Он в «Краснодаре» уже лет 14. Для него это сложнее: он свой, столько времени в команде. Сейчас ему тяжело — сложная травма, восстановление, реабилитация. Я понимаю, что он чувствует. Ему 35 лет. Хочется, чтобы он восстановился и поиграл ещё, однако это непросто. Сможет ли вернуться в прежнюю форму — не знаю.

«Приятно, когда люди говорят: «Спасибо за чемпионат мира»

— Герой из «Краснодара», который играет за рубежом, — Матвей Сафонов. Когда вы с ним тренировались и играли, могли представить, что его карьера так резко пойдёт вверх?

— Талант был очевиден, но мыслей, что он будет играть в европейском гранде, не было. Что заиграет на высоком уровне — да. Ещё один важный фактор: он свой, его любит президент, в него верят. К воспитанникам здесь относятся чуть иначе. Академия работает: Сперцян, Сафонов, Агкацев, Черников, есть ещё ребята на подходе. В Матвея верили, он усердно работал. У него есть хорошее качество — стрессоустойчивость, что важно для вратаря. Легко переносит ошибки и поражения, быстро возвращается в игру.

— Вы с ним на связи? Он рассказывал про Париж, команду?

— Нет, регулярно не общаемся. Однажды он прилетал в Краснодар, мы встретились и поговорили. Рассказывал про Париж: другой уровень, ему нравится, классная команда. Я спросил, как его приняли, про Доннарумму — Матвей сказал, что с ним можно конкурировать. Отметил, что Доннарумма недисциплинирован, а сам он более ответственный. Теперь Сафонов всем доказал, что его взяли в «ПСЖ» не зря.

— Кто из вашего поколения мог бы сделать классную карьеру в Европе?

— Кто хотел — уехал. Федя Смолов ездил в Испанию, но не получилось остаться, не знаю почему. Кокорин уехал в «Фиорентину», не сложилось. Один из тех, кто должен был уехать — Дзагоев. Его мышление и мастерство позволяли играть на высоком уровне. Не знаю, почему не получилось. Сейчас много говорят про Батракова, про Кисляка — талантливые ребята. Но как сложится их карьера за рубежом — неизвестно.

— Какие эмоции испытываете, когда напоминают о ЧМ-2018?

— Кайф. Время идёт, однако приятно, когда люди говорят: «Спасибо за чемпионат мира». Недавно дочку забирал, какой-то мужчина сказал: «Юра, спасибо за чемпионат мира». Это классно — значит, мы порадовали страну. Для меня это первый большой и домашний турнир — дорогого стоит. Сбылась мечта мальчишки, который играл во дворе и представлял себя на крупных турнирах.

Юрий Газинский (слева) на ЧМ-2018 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

— Остаётся надежда, что сборная России вернётся на такой праздник футбола?

— Понятно, что когда-то это должно повториться, вот только когда — неясно. Ребята растут, но могут вообще не сыграть на крупных турнирах. Мечта любого футболиста — участвовать в больших матчах, однако сейчас от нас ничего не зависит.

— На что теоретически могла бы рассчитывать эта сборная на ЧМ-2026?

— Здесь масса факторов. Многие из ребят не провели ни одного матча в еврокубках. Когда ты выходишь на международный уровень, коленки начинают трястись. Для 90% ребят такой турнир стал бы первым. Помню, когда я был молодым, мы играли товарищеский матч в гостях со сборной Германии. Стоим в подтрибунке, и тут выходят Нойер, Киммих, Хёведес, Рюдигер… У этих четверых больше кубков, чем у всей нашей команды вместе взятой. Мы к этому стремимся — играть против таких соперников.

— В ваше время не было тренда с личными реабилитологами и нутрициологами.

— Да, у нас было проще. Иностранцы иногда привозили специалистов, а русские футболисты тренировались, ходили в баню и уезжали. Потом начинаешь понимать: заниматься этим нужно в молодости, иначе потом будешь сожалеть.

— В каком состоянии находится российский футбол без еврокубков?

— Отсутствие еврокубков — однозначно большой минус. Допустим, мы выигрываем трофей — и что дальше? Нет Лиги чемпионов, нет Лиги Европы. Без еврокубков чем заманить иностранца? Только деньгами. Большие футболисты хотят расти — им нужны европейские турниры. Поэтому сейчас иностранцы приезжают не так, как раньше.

— Поддерживаете ужесточение лимита на легионеров?

— Конкурентная среда необходима. Без конкуренции спортсмен расслабляется. Легионеры нужны, но важно, какого уровня. Сильные клубы берут качественных игроков, а команды рангом ниже — не всегда. Хочется, чтобы приезжали сильные игроки — тогда появляется спортивная злость, стремление доказать, что ты не хуже.

— Предложенный министром спорта вариант «не более 12 иностранцев в заявке и семи – на поле» — оптимальный?

— Сейчас клубы ломают голову над заявками: если легионеров больше нормы, придётся кого-то убирать. Русские футболисты станут на вес золота.

— Чем вы занимаетесь после завершения карьеры?

— В свободном плавании. Хочется побыть с семьёй, предоставленным самому себе. Я тренируюсь. Если долгое время играешь в футбол, ходить в зал, поддерживать форму становится привычкой. Не хочется себя запускать и округляться, потому что всё-таки сейчас образ жизни стал поспокойнее.

— В тренерство не собираетесь?

— Прошёл всего год после завершения карьеры. Мне говорят: «Ты соскучишься, устанешь от отдыха». Пока не соскучился. У меня есть свои дела. Периодически играю в футбол — раз в две недели. Сейчас в приоритете семья и личные вопросы. Возможно, через время захочу работать. Нужно понимать, в какой роли — главным, помощником? Нельзя отучиться и сразу возглавить клуб Первой лиги. Нужно погружаться в процесс, а не получать лицензию для галочки. Футболист и тренер — разные профессии.